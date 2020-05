Virtuelles Theatertreffen: Eine schöne Notlösung

Berlin. Als letzte Produktion beim 57. Theaterreffen wurde am Sonnabend ein Stück gezeigt, das in Corona-Zeiten irgendwie ganz aktuell scheint – und doch wieder nicht. In Toshiki Okadas „The Vacuum Cleaner“ von den Münchner Kammerspielen geht es um das in Japan weit verbreitete Hikikomori-Phänomen: um Menschen, die ihre Zimmer nicht mehr verlassen, die sich dem Leistungsdruck der globalisierten Gesellschaft und ihrem Turbokapitalismus nicht mehr gewachsen fühlen, die aussteigen oder besser: sich einschließen, sich verschanzen.

Dieser Zwangsrückzug in die eigenen vier Wände, der ist uns in den vergangenen zwei Monaten schmerzlich vertraut geworden, das Phänomen selbst aber – das lange ein asiatisches schien, aber schon Nachahmer in Europa findet – nur noch fremder und unverständlicher: Wollen wir in Zeiten von Social Distancing und „Wir bleiben zuhause“ doch vor allem wieder raus. Unter Menschen. Und auch wieder Kultur erleben. Etwa in den Theatern.

Theatertreffen: Über 120.000 Mal wurde die Veranstaltung abgerufen

Die aber sind derzeit geschlossen. Weshalb das 57. Theatertreffen erst abgesagt wurde und dann doch stattfand, aber, zum ersten Mal in seiner Geschichte, nur virtuell. Mit Aufzeichnungen der ausgewählten Stücke, die auf der Website der Berliner Festspiele gestreamt werden konnten. Eine Notlösung, keine Frage, zumal es nur von sechs der zehn besten deutschsprachigen Theaterinszenierungen des Jahres Aufzeichnungen gab. Aber eben auch ein Signal, sich nicht (ganz) unterkriegen zu lassen von der Pandemie und ihren Restriktionen.

Und das Experiment war ein Erfolg, wie Yvonne Büdenhölzer, die Intendantin des Theatertreffens, zu dessen Abschluss am Sonnabend nicht ohne Stolz erklärte: Über 120.000 Mal wurde das virtuelle Theatertreffen abgerufen, dabei erreichten die Theateraufzeichnungen Abrufzahlen von mindestens 5.000 und maximal 36.400 Klicks. Und da man Theater wohl auch online gern nicht nur allein verfolgt, dürften die tatsächlichen Zuschauerzahlen noch weit höher liegen.

Theatertreffen erstmals mit einer Frauenquote

Freilich war diese Form der Austragung dann auch das bestimmende Diskussionsthema dieses Theatertreffens. Dabei war es das erste, bei dem eine Frauenquote eingeführt wurde, bei dem mindestens die Hälfte aller Stücke von Regisseurinnen inszeniert sein sollten, am Ende waren es sogar sechs von zehn. Aber darum ging es nur am Rande.

Auch der Fakt, dass gleich die Hälfte aller Produktionen von Regie-Talenten stammte, die noch nie zum Theatertreffen eingeladen waren, ging leider unter. Weil eine höhere Streaming-Gewalt es wollte, dass ausgerechnet vier der fünf Newcomer - bis auf die Abschlussvorstellung von „The Vacuum Cleaner“ – nicht gezeigt werden konnten, dass also nur „Veteranen“ oder die „üblichen Verdächtigen“ zu sehen waren, deren Handschriften schon bekannt sind.

Sind Aufzeichnungen, Konserven mit der Kamera, überhaupt das adäquate Mittel, um das Live-Erlebnis Theater wiederzugeben? Diese Diskussion zog sich durch das gesamte Theatertreffen. Schon zum Auftakt am 2. Mai gab es unter dem bewusst provokant gehaltenen Titel „Stoppt das Streaming“ eine Grundsatzdebatte über die Chancen und Gefahren vom Theater im Netz.

Wenig verwunderlich sahen die Regisseure selbst eher die Gefahren und sprachen sich leidenschaftlich dagegen aus: Joana Tischkau etwa, deren „Kränkungen der Menschheit“ von den Münchner Kammerspielen gestreamt wurden, oder Anna Lenk, deren „Menschenfeind“ vom Deutschen Theater Berlin mangels Aufzeichnung nicht gezeigt werden konnte. Weil, so die Begründung, neben der eigenen Regie, Ideen und Bewegungsabläufen noch die des Drehteams dazukommt, der bewusst Ausschnitte oder Totalen wählt. Das ist – worum es ironischerweise auch in vielen der ausgewählten Produktionen geht – ein Stück Kontrollverlust.

Nicht alle Produktionen waren technisch auf der Höhe

Die Diskussion wurde am Sonnabendabend noch einmal aufgegriffen bei dem schon rituellen Abschlusstreffen mit den Juroren, dem man ebenfalls virtuell (und interaktiv mit Fragen über Twitter) beiwohnen konnte. Franz Wille etwa von der Zeitschrift „Theater heute“ hatte öfter „ziemliche Bauchschmerzen“, als er die Aufzeichnungen verfolgte, vor allem, weil nicht alle Produktionen technisch auf der Höhe waren.

Aber selbst die professionelle Aufzeichnung von „Hamlet“ vom Schauspielhaus Bochum durch 3Sat kurz nach den ersten Beschränkungen und kurz vor der Schließung aller Theater habe mit seinen vielen Schnitten den Erzählstrang des Abends zerschnitten. Unterm Strich war Wille dankbar, dass das Theatertreffen überhaupt stattgefunden hat. „Aber wahnsinnig ermutigend war das noch nicht.“ Auch die Theaterkritikerin Margarethe Affenzeller sah eine „große Diskrepanz“.

Theatertreffen wurde von viel mehr Zuschauern verfolgt

Andreas Klauei aber, Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur, verwies darauf, dass auf diese Weise viel mehr Zuschauer als sonst das Theatertreffen verfolgen konnten. 120.000 Zugriffe, das sei eben weit mehr als die sonst knappen und schnell vergriffenen Theatertickets. Für die Kritikerin Cornelia Fiedler ist diese Demokratisierung sogar das eigentliche Plus des Treffens 2020 – weil die Streamings kostenlos waren und jeder sie sich leisten konnte: ein „aus der Not geborener Gewinn fürs Theatertreffen.“

Nun, nach dessen Ende, muss es, so die Intendantin Büdenhölzer abschließend, darum gehen, „dass sich nicht nur die Wirtschaft mit den Auswirkungen der globalen Krise auseinandersetzt, sondern auch die Kunst- und Kulturszene.“ Tiefgreifende politische Maßnahmen müssten zum Schutz der Künstler und Kulturinstitutionen getroffen werden: „Denn wenn das nicht geschieht, sieht nicht nur das Theatertreffen nächstes Jahr ganz anders aus.“

Haus der Berliner Festspiele wird ab Juni saniert

Was noch aussteht beim diesjährigen Theatertreffen, ist die öffentliche Verleihung des Theaterpreises Berlin der Stiftung Preußische Seehandlung an die Schauspielerin Sandra Hüller. Sie wird, ebenso wie der 3Sat-Preis an Regisseur Alexander Giesche, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Als Hamlet in Johan Simons Bochumer Inszenierung ist Sandra Hüller noch bis Ende Juli auf der Plattform der Berliner Festspiele sowie in der ZDF/3Sat-Mediathek zu sehen.

Außerdem plant das Theatertreffen zu einem späteren Zeitpunkt Live-Nachspiele der drei freien Produktionen „Chinchilla Arschloch, waswas“ von Rimini Protokoll, „Die Kränkungen der Menschheit“ von Anta Helena Recke und „Tanz. Eine sylphidische Träumerei in Stunts“ von Florentina Holzinger. Dann aber in den Sophiensälen und im HAU-Hebbel am Ufer.

Denn das Haus der Berliner Festspiele, der Stammsitz des Theatertreffens, wird ab Juni wegen einer technischen Generalsanierung, der ersten größeren Modernisierungsmaßnahme seit der Eröffnung des Hauses 1963, geschlossen. Für Festivals und Veranstaltungen im Herbst, wie das Jazzfest Berlin, das Tanztreffen der Jugend oder das Treffen junger AutorInnen, müssen – so sie denn bis dahin überhaupt stattfinden dürfen - Ausweichspielstätten angemietet werden. Bis Februar 2022 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Dazwischen soll aber schon die Berlinale 2021 wieder in den Räumlichkeiten stattfinden können. Und dann auch das 58. Theatertreffen.