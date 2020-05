Barenboim: „Es war ein Neubeginn für die ganze Welt“

Zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs wird das Brandenburger Tor am 8. Mai mit dem Schriftzug "Danke" erleuchtet.

Berlin. Der Zuschauerraum ist leer, auf der großen Bühne wartet ein gutes Dutzend Musiker, Daniel Barenboim kommt mit ernster Miene herein. Der Stardirigent hat in der Staatsoper Unter den Linden das Gedenkkonzert zum 8. Mai initiiert, das am Feiertag auf 3sat auch live übertragen wurde. Der 8. Mai 1945 markiere nicht nur das Ende des Zweiten Weltkriegs, sagt Barenboim: „Es war auch ein Neubeginn. Und nicht nur ein Neubeginn für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Also ein wichtiger historischer Tag.“