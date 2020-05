Berlin. Im Im „Tatort“ werden die Kommissare gewöhnlich an einen Ort gerufen, wo eine Leiche gefunden wurde. Deshalb heißt die Krimireihe ja so. Im jüngsten Fall aus Kiel dagegen werden die Kieler Kommissare Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) selbst Zeuge des Mordes, und der findet auch noch in ureigenem Terrain statt. Zwar nicht in ihrem Kommissariat, aber doch auf der Polizeischule.

Dort sollen die beiden Kommissare Auszubildenden gerade Vernehmungspraktiken beibringen. Ein Rollenspiel läuft dabei aber komplett aus dem Ruder. Einer der Polizeischüler, der das Ganze nicht ernst nimmt und sich einen Jux machen will, bedroht zum Schein seine Kollegin mit einem Schraubenzieher. Die aber, Nasrin (Soma Pysall) rastet völlig aus, überwältigt den Schüler und sticht mit dem Schraubenzieher mehrfach brutal auf ihn ein. Der Schüler verblutet in den Armen Borowskis, während Sahin sich um die Täterin kümmert. So wird aus dem simulierten Vernehmungsspiel schon bald trauriger Ernst. Denn die Kommissare müssen nun Nasrin und ihre Freunde, denen sie das Vernehmen beibringen sollten, selbst verhören. Auch interessant: Welche Ängste Kulturschaffende in der Corona-Krise haben Tatort: Kommissare geraten aneinander Am Tag zuvor wurden die Polizeischüler zu einem Einsatz gerufen, bei dem sie den Selbstmord einer jungen Frau nicht verhindern konnten. Von deren Sprung von einem Hochhaus ist auch der Zuschauer Zeuge geworden und dachte schon, das sei der Schocker dieser Folge. Bis einen der Ausraster des zarten Mädchens eines Besseren belehrt. Was aber trieb die junge Nasrin zu ihrer unfassbaren Tat? Kannten die Schüler womöglich die Selbstmörderin? Gibt es einen Zusammenhang zwischen deren Tod und der Bluttat am nächsten Morgen? Bei den Vernehmungen geraten sich auch die Kommissare in die Wolle, weil sie gegenseitige Strategien verfolgen. Wobei beide unter enormem Druck stehen: Kommissarin Sahin, weil ihr unterstellt wird, sie sei nicht Herrin der Situation gewesen, und Kollege Borowski, der als Vorgesetzter mit im Raum war. Drehbuch strotzt vor unlogischen Momenten „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“ ist der vierte Fall von Axel Milberg mit seiner neuen Partnerin Almila Bagriacik. Und die beiden haben sich in Kürze so gut eingespielt, dass die Vorgängerin Sibel Kekilli, mit der Milberg immer wie auf Distanz spielte, fast schon vergessen ist. Kommissarin Sahin wird durch die junge Nasrin vielleicht auch an eigene Erfahrungen erinnert, wie schwer es ist, sich als Frau mit Migrationshintergrund bei der Polizei durchzusetzen. Und ein zusätzliches Bonbon ist es, wenn Bagriacik dabei Kida Khodr Ramadan als Vater der Selbstmörderin befragen muss: Mit ihm zusammen hat sie ja schon im Serienhit „4 Blocks“ gespielt. Gleichwohl strotzt die von Hüseyin Tabak inszenierte Folge, strotzt vor allem das von Eva und Volker A. Zahn geschriebene Drehbuch von vielen unlogischen Momenten. Dass etwa Polizeischüler und keine erfahrenen Kollegen eine Selbstmörderin stoppen sollen. Und dass die Auszubildenden, die nach dem Tod ihres Freundes im Lehrgang doch traumatisiert sein müssten, nicht betreut und nicht beurlaubt werden, ja sogar noch Schießübungen machen dürfen. Sollten diese Polizeischüler ein realistisches Bild vom Nachwuchs an deutschen Polizeiwachen darstellen, müsste einem ohnehin Angst und Bange werden. Denn von Rechtsverständnis und Gesetzestreue, das zeigt sich schon bald, halten sie nicht viel. Eine hoffentlich nur verquere Fernsehdramaturgie. „Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe“: ARD, Sonntag, 20.15 Uhr