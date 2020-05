Wie eine Zeitzeugin das Kriegsende vor 75 Jahren erlebt

Berlin. Die Lebenserinnerungen, die wir ab dem heutigen Tag in einer Serie veröffentlichen, stammen von Julie Gutowski-Barczyk, die im Jahr 1900 in Kulessen geboren wurde, einem kleinen Dorf im nordöstlichen Masuren (heute Kulesze). Sie ist die Großmutter von Suse Schumacher, die in Berlin als Psychologin und Coachin arbeitet und derzeit auch mit ihrem Mann Hajo Schumacher im Morgenpost-Podcast „Wir gegen Corona“ zu hören ist.

Suse Schumacher fand vor einigen Jahren in den Unterlagen ihres Vaters ein Manuskript, mit dem ihre Mutter die Sütterlin-Aufzeichnung Julie Gutowski-Barczyks für die Nachwelt gesichert hatte. Mit ihnen lässt sich die Lebensgeschichte einer Frau nachvollziehen, die 1929 nach Berlin zog und das Kriegsende 1945 aus nächster Nähe miterlebte – ein anrührendes Zeugnis für das, was vor 75 Jahren in der Hauptstadt geschah. Heute: Die Kindheit und der Umzug nach Berlin.

Unserer weißen Blondheit wegen schimpften uns andere Dorfkinder „Schimmel“, auch „Pfarrer“. Letzteres bezog sich auf unsere Bekleidung. Lottchen, unsere kreuzlahme Hofschneiderin, hatte nur einen Schnitt für alle. Bei immer verlorenem Gürtel entfaltete der Kittel eine enorme Weite und hatte etwas von einem Talar an sich. Über die „Beschimpfungen“ hinaus waren wir aber, da stets die Ersten in der Klasse, sehr umworben betreffs Abschreiben, Vorsagen und aller Unterstützung beim Lernen.

Nach der Schule stand Feldarbeit auf dem Programm

Schon früh vor der Schule, etwa zwei Kilometer Fußweg, hatte jeder Pflichten im Hause. Geflügel versorgen, Flur und Treppe fegen, das Brennmaterial für die Küche hereintragen, Frühstück für die schon früh auf dem Felde arbeitenden Männer hinaustragen. Oft wurden Schularbeiten (wir hatten Schiefertafeln, Hefte nur in Ausnahmefällen, da zu teuer) auf der kleinen Brücke auf dem Schulweg gemacht. Nach der Schule Feldarbeit. Wir wuchsen so nebenbei auf, Kinderkrankheiten wurden nicht registriert, vordringlich waren der Hof, das Vieh, Geflügel, Garten und Feld.

An Regentagen als besonderes Fest: Kahnfahrt über den See zwecks Blaubeer- und Pilzernte in unseren herrlichen Wäldern. Zum Wald gehörte ein großer Torfbruch, dort haben wir beim Torfstechen geholfen, das war eine schwere Arbeit und daneben fast ein Fest. Mittagkochen auf offenem Feuer, für den Tee musste das Wasser vom Skomantberg geholt werden, an dessen Fuß unzählige Quellen sprudelten. Anscheinend war das Wasser eisenhaltig, setzte so braune Ränder ab. Möglich, dass es sogar Heilquellen waren, von niemandem erkannt.

Das Storchennest auf dem Scheunendach war alljährlich wieder bewohnt. Wildenten kamen bis an den Garten, um uns ihren Nachwuchs vorzustellen. Eine Schar Wildgänse fiel bei offener Scheunentür auf die Tenne ein. Rebhühner auf dem Feld. Im Winter Jagd mit Fallen auf Marder und Iltisse, die in der Scheune hausten und im Hühnerstall Schaden anrichteten.

Die Konfirmation war schon geplant

Meine Konfirmation war für September 1914 angesetzt, nach gründlichem Unterricht durch Pfarrer Hassenstein. Da kam, nach langen beängstigenden Unruhen, der Krieg. Am 1. August waren Kosaken auf unseren Feldern. Der Roggen war schon geerntet; Weizen und Hafer, Gerste und Kartoffeln haben wir Mädchen und Frauen geerntet, denn alle Männer waren sofort eingezogen worden. Nach zweimal Russeneinfall, zweimal zurückgeschlagen bei Lötzen, Feste Boyen, mussten wir unter Beschuss innerhalb einer Stunde zwei Wagen anspannen, das Nötigste hinaufwerfen, das liebe Zuhause mit vollen Scheunen und Ställen dem Feind überlassen.

2. November bis 11. November 1914 lagen wir auf ostpreußischen Landstraßen. In Hermsdorf, Kreis Heiligenbeil, fanden wir für uns und unsere Pferde eine bescheidene Unterkunft auf einem Mühlenhof unweit des Frischen Haffs. Nach Kriegsnot und Flucht haben wir geweint, fanden aber am 1. April 1915 noch einen unzerstörten, allerdings restlos ausgeplünderten Hof. Fünf Pferde hatten wir zurückgebracht, aber Kühe und Schweine kamen erst nach langer Zeit aus dem übrigen Deutschland. Es gab dann auch Liebesgaben, Kleider, Betten; eine prachtvolle Puppe von einer Familie Sievers aus Hamburg ist mir noch in bester Erinnerung. Es bestand dann noch jahrelang eine briefliche Verbindung. Kriegsschaden wurde angemeldet und gezahlt, sodass zerstörte Höfe bald solide und ansehnlich neu erstanden.

1920 – Abstimmungsjahr – aus ganz Deutschland kamen die im Kreisgebiet Geborenen kostenlos heim, um ihre Stimme abzugeben. Lyck hatte 56 Stimmen für Polen, das benachbarte Treuburg zwei, die anderen Tausende waren Deutsch.

Eine Zeit voller Sorgen begann

Elegante italienische Soldaten waren in der Zeit Schutzmacht und sorgten als Neutrale für Ruhe und Ordnung. Da erlebten wir auch die ersten Heimatfeste, so habe ich im 21. Lebensjahr zum ersten Mal getanzt. Am 14. Januar 1922 habe ich mich verlobt und am 18. April 1922 den Sattler Heinrich Fritz Gutowski geheiratet.

Eine Zeit voll schwerer Sorgen begann. Das Handwerk hatte so gar keinen goldenen Boden, außerdem war Inflation. Meine so sehr erwünschte Erika-Tochter, die sich drei Tage auf diese Welt quälte, kostete 20.000 Mark Hebammenhonorar. Eine hölzerne Babywanne 12.000 Mark. Das war am 8.2.1923.

Am 13.9.1925 kam Elisabeth, zusätzliche Sorgen, wir hatten praktisch keinerlei Einkommen. Durch Aushilfe bei Bauern erarbeitete ich wenigstens Kartoffeln, fütterte auch ein Schweinchen groß, mit Disteln und anderem Unkraut. Im Sommer, wenn die Kinder mittags schliefen, lief ich zum Tannenwald, wusste, wo die guten Pfifferlinge wuchsen. Als ich einmal für eine große Stola von unserer Apothekerin fünf Mark verdiente, war ich überglücklich, ansonsten gab es auch bei bescheidenen Ansprüchen keine Verdienstmöglichkeiten.

Es war die Zeit der großen Arbeitslosigkeit

So entschlossen wir uns 1929, die Zeit der großen Arbeitslosigkeit, zum Umzug nach Berlin. Schwager Michael hatte gerade in Kulessen eingeheiratet, wusste von unserer Misere und gab mir, so als nachträgliches Erbe, 400 Mark, damals ein Vermögen, das half für Reise und Start. Die ersten Jahre in Berlin mit dem Kampf um das nackte Überleben möchte ich nicht weiter schildern. 1933 – Hitler an der Macht, Bekenntnisgemeinde, Verhöre bei der Gestapo im Shellhaus. Es sollte mir „an die Hammelbeine gehen“, das war im Frühjahr 1935.

Ich war bereit, mein drittes Kind im KZ zu bekommen. Dann fand der Kommissar (Verhör unter vier Augen): „Es sollten mehr Deutsche so zu ihrer Überzeugung stehen.“ Wir hatten Achtung voreinander, auch ohne „Heil Hitler“, das ich nicht über die Lippen brachte. Am 27. Juli 1935 kam Susanne im St. Elisabeth-Krankenhaus zur Welt. Ein Prachtbaby, Stolz der Station.

Taufe mit acht kranzgeschmückten Mädchen im September. Der Tauftext: „Die Frucht aber des Geistes ist die Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit“ bestätigte der Täufling in Tante Minnas und auch Elisabeth Falkensterns Armen mit einem deutlichen „Ja“ bei jeder Pause, die Pfarrer Backhaus machte. Es war ein so harmonisches Fest und Susanne ein gesundes und ganz unkompliziertes Baby.

