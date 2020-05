Ein hässliches, kaputtes Amerika stellt sich zur Schau

Wüsste man es nicht besser, müsste man denken, Donald Trump ist eine Figur von Tennessee Williams. Zu dieser Erkenntnis kommt man wenigstens, wenn man mal wieder ein Williams-Stück sieht, wie sie uns jetzt das Theatertreffen – zumindest virtuell – mit „Süßer Vogel Jugend“ präsentiert. In dem Südstaatendrama stolziert ein Lokalpolitiker mit Cowboyhut, fetter Wampe und Springerstiefel herum und predigt, er sei mit 15 barfuß von den roten Bergen herabgestiegen, um eine heilige Mission zu erfüllen: Er will das Blut der weißen Rasse vor Verunreinigung schützen. Das kommt gut an bei den Rednecks, die in einer Bar um ihn hocken und ihn in sein Amt gewählt haben. Und wiewohl als bitterböse Figur angelegt, die dem Publikum schonungslos die Fratze des anderen, hässlichen Amerika vor Augen führen soll, scheint ein Donald Trump dieses Stereotyp studiert und verinnerlicht zu haben. Und kann mit solch atavistischem Gebaren und weißem Suprematismus auch heute noch bei Wahlen punkten.

Auch wenn das Stück schon 60 Jahre auf dem Buckel hat und in der Inszenierung von Claudia Bauer nicht auf Teufel komm raus modernisiert oder aktualisiert wurde, zeigt sich doch, wie aktuell Williams’ Drama noch immer ist. Denn auch sonst gibt es tiefe Einblicke in eine zerrissene, gespaltene Gesellschaft. Werden Menschen gezeigt, die den American Dream leben wollen. Und ihn doch nie erfüllen werden. Die Schauspieler sitzen anfangs im Halbdunkel, kaum zu sehen, in einer schummerigen Bar. Sie sprechen alle in kleine Kameras, die sie auf großen Kugeln oberhalb der Bühne grotesk verzerrt projizieren. Sie geben lauter idealisierte Bilder von sich selbst ab. Eine Kakophonie von Stimmen, alle gleichzeitig und durcheinander, sodass man vieles nicht versteht. Muss man auch nicht: Sie werden ihr Sprüchlein später alle einzeln noch mal wiederholen. Doch bis dahin weiß man längst, dass sie ihrem eigenen Idealbild in keinster Weise entsprechen.

Nicht Chance Wayne (Florian Steffens), der Schauspieler werden wollte und doch nur Gigolo geworden ist. Nicht Alexandra del Lago (Anita Vulescia), die ein großer Filmstar war, deren Ruhm aber längst verblasst ist. In ihrem Gefolge und mit ihrem Cadillac fährt Wayne in seine Heimatstadt in Florida ein, um den alten Kumpanen zu zeigen, was für ein toller Hecht er geworden ist. Er will auch seine alte Liebe Heavenly (Julia Preuß) wiedersehen – und um Verzeihung bitten, weil er ihr einst nicht eben treu geblieben ist. Was er nicht weiß ist, dass er sie mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat und sie danach auf grausame Weise ihre titelgebende Jugend verloren hat. Weshalb ihr Vater, Boss Tom Finley (Michael Pempelforth), der oben genannte Politiker, vor Wut schäumt, als er hört, wer da in seinen Distrikt zurückgekehrt ist, und eisern Rache schwört.

Es ist ein hässliches, kaputtes Amerika, das sich da zur Schau stellt. Wo jeder eine Performance hinlegt und die des anderen als Fake dekuvriert. Wo jeder sich ins beste, falsche Licht setzt und den Scheinwerfer um so greller auf den anderen richtet, um ihn in seiner – oder ihrer – ganzen Armseligkeit zu zeigen. Ein Spiel der Masken und Demaskierungen, der Selbstinszenierungen, Rollenbilder und Lebenslügen, die lustvoll entlarvt und zerstört werden. Wobei Regisseurin Claudia Bauer diese Desillusionierung noch weiter vorantreibt, wenn die Figuren nicht nur ihre selbstverherrlichenden Monologe, sondern auch noch ihre eigenen Regieanweisungen sprechen. Und man im Hintergrund ein Stück Garderobe sieht, wo die Schauspieler, die gerade nicht dran sind, sich für den nächsten Auftritt in Szene setzen.

Rollenbilder und deren Demontage, das scheint ein roter Faden zu sein beim diesjährigen Theatertreffen, zumindest bei den Stücken, die man bisher dank Videoaufzeichnungen als Stream erleben durfte, sei es der Bochumer „Hamlet“ mit Sandra Hüller, seien es die vielen Selbstlügen in der Hamburger „Anatomie eines Suizids“ oder die grelle Performance der ganzen, weiß zentrierten Gesellschaft in „Kränkungen der Menschheit“ aus München. Bauer hat den zynisch-kühlen Blick von Tennessee Williams nur konsequent erweitert und verlängert. Ihre Figuren strampeln und hampeln, keifen und geifern, als ob alle auf Speed wären. Eine laute, nervöse, grotesk überzeichnete Posse wie ein Kasperletheater. Sehr zur Gaudi des Publikums, das man in der Aufzeichnung sieht und bei dem man gern mit einstimmt. Auch wenn die Themen, um die es da geht, und die rohe Gewalt, die da unentwegt aufblitzt, einen gleich wieder tief schlucken lassen.

Eigentlich darf man nicht staunen über das Phänomen Trump. Braucht man auch nicht zu klagen über den Niedergang der US-Politik und den Verfall amerikanischer Werte. Eigentlich war es nie anders. Das hat uns Tennessee Williams deutlich aufgezeigt. Man muss nur wieder daran erinnert werden. Wie jetzt durch das Schauspiel Leipzig mit dieser grellen, durchaus fordernden, aber sehr reichen und bitterbösen Inszenierung, die zu Recht als eine der besten deutschsprachigen Inszenierungen des Jahres zum Theatertreffen eingeladen wurde.

Das virtuelle Theatertreffen im netz unter www.berlinerfestpiele.de