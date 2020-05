Tschüss, vertraute Welt!

Es war eine der letzten Ausstellungseröffnungen vor dem Shutdown. Unter Wahrung strenger Sicherheitsauflagen durften Besucher die Räume mit rund 40 Gemälden des in Berlin lebenden Künstlers Bernhard Martin betreten. Wenig später verkündete das Haus am Waldsee die coronabedingte Komplettschließung. Jetzt ist die „Image Ballett“ betitelte Werkschau unter Einschränkungen wieder zugänglich – die Laufzeit wurde um einen Monat bis zum 5. Juli verlängert.

Wer sich destabilisiert fühlt, die Gegenwart als chaotisch erlebt und sich Bodenlosigkeit und Fake News ausgesetzt sieht, ist bei Martin richtig. Seine Gemälde bieten eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie Eindrücke der Bodenlosigkeit entstehen. Der Kunsthistoriker Florian Illies hat festgestellt, Martins Bilder sähen aus wie „viel befahrene Kreuzungen in einer großen Stadt, inklusive eines überfahrenen Igels“. Das beschreibt den Wahnsinn sehr gut.

Der gebürtige Hannoveraner studierte in Kassel

Seine künstlerische Sozialisation hat der gebürtige Hannoveraner beim Studium in Kassel erfahren. Mit Malerkollegen wie Daniel Richter oder Martin Eder gehört er einer Alterskohorte an, die mit massenmedialer Spaßkultur und postmoderner Ästhetik groß geworden ist. Seit den 1990er-Jahren ist die reichhaltige Bilderwelt der Medien und Werbung neben der Kunstgeschichte sein Fundus.

Als aufmerksamer Betrachter hat sich der Künstler bei Werken seit der Renaissance Techniken, Kompositionen und Kunstgriffe abgeschaut. Seine Farbauswahl speist sich aus der Internetästhetik ebenso wie aus Heiligenbildern. Das Haus am Waldsee gibt einen Überblick der Entwicklung des Malstils und der eigenwilligen Motivauswahl seit Karrierebeginn.

Worum geht es in Bildern, die „Schaumschläger“, „Gemalte Arschgesichter“ oder das muskulöse Größenselbst des Malers zeigen, das sportlich mit Farbe hantiert? Der Künstler sagt nur so viel: „Wer sich selbst kommentiert, geht unter sein Niveau“. Seine Malerei begreift er als „Illustration von Malerei“ und „Versinnlichung von Zuständen“. In einem 2017 entstandenen Großformat mit dem Titel „Le Mot“ fliegt ein Frauenpo mit Toupet durch die Luft, zerschmilzt löchriger Käse und quatscht ein Internet-Influencer mit ungekämmtem Haar in Mikrofone. In „About“ von 2018 zieht eine ähnliche Zottelfigur an einem Mikrofon, als wäre es ein Joint.

Manches bei ihm erinnert an Otto Dix

Eine präzise Gegenwartsanalyse sieht sicherlich anders aus, aber Martin gelingt es, etwas von der zeittypischen Hysterie und dem allgemeinen Getriebensein auf eine Weise sichtbar zu machen, die eine Distanzierung ermöglicht. Das Prekäre der Figuren und die kippenden Räume erinnern an Bildwelten von Otto Dix, allerdings fehlt die Festlegung auf eine spezifische soziale oder politische Haltung – auch dies: zeittypisch.

Haus am Waldsee, Argentinische Allee 30, Berlin, Di.-So., 11-18 Uhr. Bis 7. Juli. Die Besucherzahl ist zunächst auf 15 Personen gleichzeitig beschränkt.