Denken ohne Geländer: Ausstellung zu Hannah Arendt

Aus dem Text, den der Historiker Golo Mann im Januar 1964 in der „Zeit“ veröffentlichte, sprach tiefe Verärgerung. Drei Jahre zuvor, im April und im Juni 1961, hatte die damals 54-jährige Hannah Arendt (1906–1975) als Reporterin in Jerusalem dabei zugesehen, wie sich der ehemalige SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann für den millionenfachen Mord an den Juden verantworten musste. Ihre Beobachtungen hatte sie zunächst zu einer Reportageserie für den „New Yorker“ verfasst, die nun auch als deutschsprachiges Buch erscheinen sollten. Die Formel von der „Banalität des Bösen“, mit der Arendt die überraschend biedere Durchschnittlichkeit Eichmanns beschrieb, war da schon längst in aller Munde. Für Golo Mann ein Anlass, die seinerzeit erschienenen Texte noch einmal zu lesen – und kein gutes Haar an ihnen zu lassen.

Arrogant fand er schon den Ton „unserer Scholarin“, wie er sie seinerseits herablassend nannte. Ihr Stil habe sich „dem Ton der metropolitanen Witzbolde“ vom „New Yorker“ schmerzlich angepasst. „Überkluge Dialektik“ und „Freude an der Verdrehung“ warf er ihr außerdem vor. So enthalte ihre Kritik der Attentäter vom 20. Juni „die empörendsten Verleumdungen, die je über diese Bewegung verbreitet wurden“.

Ein Wutausbruch, der verblüfft

Man kann diese wohl härteste Polemik aus der Feder des Historikers als große Reproduktion in der Ausstellung „Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert“ im Deutschen Historischen Museum nachlesen – und sich, so sehr man in der Sache diskutieren mag, die Frage stellen, ob Golo Mann mit einem männlichen Kollegen wohl jemals ähnlich ruppig umgesprungen wäre. Zugleich ist man mittendrin im zeitgenössischen Diskurs um eine politische Denkerin, die man heute eine der einflussreichsten des 20. Jahrhunderts nennen muss – und die ihr Publikum auf unnachahmliche Weise zu polarisieren verstand.

Die Ausstellung hätte eigentlich schon am 27. März beginnen sollen, ihr wurde, wie so vielen anderen, von der Corona-Pandemie ein Strich durch die Rechnung gemacht. Ab dem 11. Mai ist sie nun der Öffentlichkeit zugänglich, unter Einhaltung der landesweit vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Man darf sich also nur mit Mund-Nasen-Masken über die rund 300 und vielfach hochinteressanten Dokumente und Objekte beugen, die Kuratorin Monika Boll für die auf zwei Etagen im Pei-Bau präsentierte Schau zusammengetragen hat.

Garderoben stehen nur beschränkt zur Verfügung, von der Mitnahme größerer Taschen und Rucksäcke wird abgeraten, Führungen und Gruppenangebote gibt es bis auf Weiteres nicht. Aber selbst unter diesen ungewohnten Bedingungen ist die klug konzipierte, facettenreiche Ausstellung den Weg ins Deutsche Historische Museum unbedingt wert.

Die Erzählung verläuft in Themenfeldern entlang der Arendtschen Biografie und empfängt den Besucher mit einem Komplex aus dem Frühwerk der Philosophin, der Beschäftigung mit Rahel Varnhagen, der berühmten jüdischen Intellektuellen und Salondame der Goethe-Zeit. Ende der 1920er-Jahre, als die antisemitischen Töne in Deutschland merklich anschwollen, erkannte sie in ihr eine Frau, „deren Erfahrungen als Jüdin sie zu verstehen, wenn nicht zu teilen glaubte“, wie Liliane Weissberg in ihrem Text in der Begleitpublikation zur Ausstellung schreibt.

Arendt, 1906 im heute zu Hannover gehörenden Linden geboren, dann zunächst nach Königsberg, später zum Studium der Philosophie nach Marburg (bei Martin Heidegger), Freiburg (bei Edmund Husserl) und Heidelberg (bei Karl Jaspers) gezogen, begann noch vor dem Abschluss ihrer eigenen Dissertation, Rahel Varnhagens Briefe intensiv zu studieren.

Arendt verweigerte sich der Assimulation

In der Berliner Staatsbibliothek konnte sie die Schriftstücke im Original einsehen. In ihrem Lebensentwurf entdeckte sie ein Modell jüdischer Emanzipation, das aus der Position des Außenseiters Stärke bezog – ein Gedanke, der in ihrem späteren Werk vielfach aufscheinen sollte. „Mit Rahel fand Arendt eine Jüdin, die zwar zum Christentum konvertiert war und in den Adel eingeheiratet hatte, die sich aber letztendlich, so Arendt, der Assimilation verweigerte“, schreibt Liliane Weissberg. Die Biografie konnte freilich erst nach Kriegsende erscheinen: 1933 hatte Arendt nach kurzer Gestapo-Haft die Flucht nach Paris angetreten; erst 1949 sollte sie wieder deutschen Boden betreten.

Die Ausstellungsarchitektur erlaubt durch Aussparungen in den Wänden die Zusammenschau all der Themenkomplexe, die die Philosophin im Lauf ihres Lebens beschäftigten – des Zionismus etwa, von dem sie sich mit den Jahren zusehends distanzierte, aber auch der Phänomene wie Kolonialismus und Imperialismus. In eigens eingerichteten Hörboxen kann man sich – derzeit nur allein – niederlassen und zum Beispiel davon hören, wie sehr Arendts Blick auf die Kolonialzeit durch die Lektüre von Joseph Conrads Roman „Herz der Finsternis“ geprägt war – und wie ihr Kritiker später vorwarfen, für die Verzeichnungen und Klischees bei Conrad blind gewesen zu sein.

Im Bewegtbild kann man sehen, wie Hannah Arendt im Interview mit Günter Gaus erzählt, wie sie von den Verbrechen in Auschwitz erfuhr: „Das war wirklich, als ob der Abgrund sich öffnet. Weil man die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte irgendwie noch einmal gut gemacht werden können, wie in der Politik ja alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden kann. Dies nicht.“ Vor der Wandprojektion steht ein Modell des Krematoriums II Auschwitz-Birkenau, das der polnische Bildhauer Mieczyslaw Stobierski 1994/95 für das Deutsche Historische Museum erstellte.

Die Denkerin Arendt muss man vermissen

Wer ihre Texte kennt und sie reden hört, muss diese Denkerin auch dann vermissen, wenn er sie niemals kennenlernen konnte. Eine große Klarheit, eine kristalline Lesbarkeit prägt den Stil Hannah Arendts, den diese Ausstellung vielfach dokumentiert. Und zugleich eine große Unerschrockenheit vor herrschenden Ideologien, ein „Denken ohne Geländer“, wie es Arendt selbst einmal nannte. Zugleich dokumentiert die Schau auf sehenswerte Weise das jüdische Leben in Deutschland vor dem Kulturbruch des Nationalsozialismus, die Netzwerke der Intellektuellen und ihre geraubten Schätze, um deren Restitution sich Arendt ab 1949 als Geschäftsführerin der Jewish Cultural Reconstruction in New York kümmerte.

Auch die private Seite der Denkerin lernen wir in guter Dosierung kennen – etwa in Gestalt eines Pelzcapes mit ihren Initialen, über das sie 1952 ihrem zweiten Ehemann Heinrich Blücher schrieb, sie mache sich Sorgen, dass er es nicht eingemottet habe. Die zahllosen Porträtfotografien, die Fred Stein von ihr fertigte, belegen, wie gern sie ihre Lässigkeit auch zeigte – und wie ungern sie ihre Zigaretten aus der Hand legte.