Schwarze Pädagogik an der Staatlichen Ballettschule

Berlin. Vor einigen Monaten ist die Staatliche Ballettschule Berlin in die Schlagzeilen geraten. Schüler aber auch Lehrer waren an die Öffentlichkeit gegangen, hatten von einer „Kultur der Angst“ berichtet, die das Schulklima beherrsche.

Unter dem Deckmantel der Eliteausbildung werde von den Schülern Überzogenes erwartet, der Druck sei extrem hoch, das führe zu Verletzungen seelischer und körperlicher Art. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) setzte daraufhin Anfang des Jahres eine Expertenkommission ein, um die Vorwürfe zu überprüfen. Die stellte nun am Montag ihren Zwischenbericht vor.

„Ein großer Teil der Vorwürfe sind berechtigt“, sagte gleich zu Beginn der Vorsitzende der Kommission, Klaus Brunswicker. Den Oberbegriff „Klima der Angst“ habe man anfangs eher zaghaft benutzt, da dem „etwas Reißerisches“ anhafte. Tatsächlich habe sich aber im Laufe von „25 ausführlichen Gesprächen mit 45 Mitarbeitern sowie Schülern“ herausgestellt, dass tatsächlich Kritik systematisch unterbunden worden sei. Wer Probleme sah, wer sich ungerecht behandelt fühlte, fand kein Ohr. „Sie hatten keine Chance, mit ihren Beschwerden ernst genommen zu werden“, berichtete Brunswicker.

Schüler seien „beleidigt, beschimpft und heruntergemacht“ worden

Die Angst, die Schule verlassen zu müssen, sei immer groß gewesen – und womöglich auch ein Disziplinierungsinstrument. Nur ein Bruchteil der Schüler, die in der fünften Klasse in der Ballett-Abteilung der Schule angefangen hatten, schafften es bis zum MSA. Der Grund, die Schule verlassen zu müssen, habe immer mit Ballett, nie mit sonstigen schulischen Leistungen zu tun gehabt. Andere Schüler nahmen den Platz ein, womöglich, weil sie besser tanzten. Es habe aber kaum Dokumentationen gegeben, warum Schüler nach einer Ballettprüfung gehen mussten – für Brunswicker, selbst ein ehemaliger Schulleiter, unfassbare Zustände. Schüler, die oft kurzfristig und innerhalb eines Schuljahres die Schule verlassen mussten, hätten dann alleine dagestanden.

Immer wieder seien Schüler aber auch „beleidigt, beschimpft und heruntergemacht“ worden. Allerdings machte Brunswicker auch klar, dass in diesem Zusammenhang wiederholt die Namen von zwei bestimmten Lehrkräften gefallen seien, die auch unter den Schülern schon für ihre schwarze Pädagogik verschrien waren. Brunswicker betonte, dass viele Ballettpädagogen an der Schule eine gute und zugewandte Art gegenüber den Schülern hatten und haben. „Das ist nicht eine Ansammlung von Finsterlingen.“

Die Frage, wie sehr die Schulstruktur selbst problematisch ist oder ob bestimmte Personen womöglich eine entscheidende Rolle spielten, wird der Schlussbericht klären. Immer wieder war bei der Vorstellung des Zwischenberichts die Rede davon, wie „polarisiert“ die Ballettschule inzwischen ist. Auch unter Schülern und Lehrern gebe es viele Verteidiger, die zwar einzelne Versäumnisse sehen, aber die Ausbildung doch sehr schätzen. „Wir haben auch erfahren, dass die Schüler sehr stolz auf ihre Schule sind“, sagte Brunswicker.

Offenbar auch Hinweise auf sexuelle Übergriffe

Auch ist unklar, welche Vorwürfe noch folgen werden. Denn zeitgleich mit der Expertenkommission hat eine Clearingstelle 200 Gespräche mit Schülern, Eltern und Lehrern geführt. Deren Bilanz soll auch bald vorgestellt werden. Auf die Frage, ob man in der Clearingstelle Hinweise auf sexuelle Übergriff erhalten habe, meinte Brunswicker: „Die sagen: ja.“ Näheres wisse er aber nicht.

Mit den beiden Schulleiterin der Schule – Ralf Stabel und dem künstlerischen Leiter Gregor Seyffert – habe man noch nicht gesprochen. Sie wurden schon im Februar freigestellt. Beide seien bereit, mit der Kommission zu reden, nur sei in den letzten vier Wochen kein Treffen zustande gekommen. Das liege hauptsächlich an deren Anwälten, die aus arbeitsrechtlichen Gründen beim Gespräch dabei sein wollen.

Schüler waren von morgens bis abends verplant

Ein Ereignis, das die unglaublichen Anforderungen hochgeschraubt und zu Überforderungen geführt habe, sei die Gründung des Landesjugendballetts 2017 gewesen. Spätestens seitdem seien die Schüler von morgens bis abends verplant gewesen, seien zwischen Schule, Training und Auftritten kaum noch zur Ruhe gekommen. Die Folge seien Verletzungen und Burn-outs gewesen.

Die Gründung fällt in die Amtszeit von Senatorin Scheeres, der vorgeworfen wird, viel zu spät auf die Alarmzeichen reagiert zu haben. Die verteidigte sich, indem sie sagte, ihr sei das Konzept des Landesjugendballetts anders verkauft worden. Die Erwartung sei gewesen, dass sich die Schule so auch talentierten Nicht-Schülern öffne. Genau das sei aber nicht passiert. Nun will sie schauen, welches Verhalten von Lehrern womöglich auch „disziplinarrechtliche Konsequenzen“ haben könnte.

Klar ist: Weder die Schulaufsicht noch innerschulische Kontrollgremien haben eingegriffen, um Dinge zu verhindern. „Es durfte keine Kritik geben, die nach außen dringt“, sagt Brunswicker. Das sei der Geist der Schule gewesen.