Tja, Sein oder Nichtsein: Sandra Hüller als Hamlet

Berlin. „Die Zeit ist aus den Fugen“: Der berühmte Vers aus Shakespeares „Hamlet“ war vielleicht nie treffender, nie aktueller als in diesen Tagen der Coronakrise. Und es macht tiefen Sinn, wenn das 57. Theatertreffen damit eröffnet. Ist doch auch diese Veranstaltung ein Opfer der Pandemie geworden. Am Tag der Arbeit sollte eigentlich der Auftakt sein, um die zehn besten Inszenierungen des deutschsprachigen Raums in Berlin vorzustellen. Dann wurde das Treffen abgesagt. Nun findet es doch statt, aber nicht analog auf der Bühne, sondern im virtuellen Raum: Sechs der zehn Produktionen werden auf der Website der Berliner Festspiele gezeigt.

„Sie finden bestimmt auch, das kann doch kein Ersatz sein“, sagt Yvonne Büdenhölzer, die Leiterin des Theatertreffens, in ihrer Eröffnungsansprache, die diesmal ebenfalls nur im Netz zu erleben ist. Aber, betont sie, in diesen Zeiten sei es wichtiger denn je, ein Zeichen zu setzen für die Kunst und für die Kultur: „Und wenn Theater schon nicht als systemrelevant eingestuft wird, dann doch bitte als demokratierelevant. Als unverzichtbares Regulativ für unsere Gesellschaft.“

„Hamlet“ aus dem Schauspielhaus Bochum ist dafür der ideale Auftakt. Denn dort stehen die Schauspieler nicht nur auf der Bühne, wenn sie Pause haben, setzen sie sich immer in die erste Reihe. Sender 3sat hat die Inszenierung vorab aufgezeichnet, vor leeren Rängen. So sähe das jetzt auch im Theater aus. Damit sollen die Akteure eigentlich das Scharnier bilden, um dem Publikum das Bühnengeschehen näher zu bringen. Jetzt, im Ausnahmezustand, ersetzen sie quasi das Publikum. Sind Akteure und Zuschauer zugleich.

„Hamlet“ in rekordverdächtigen zwei Stunden

Denn das ist das Radikale an der Inszenierung von Johan Simons, dem Intendanten des Schauspielhauses: Er verknappt den überlangen „Hamlet“ trotz zusätzlicher Auszügen aus Heiner Müllers „Hamletmaschine“ auf rekordverdächtige zwei Stunden. Und er verschlankt das Personal auf gerade mal zehn Schauspieler, die im leeren Raum in heutigen Kleidern agieren, immer mal aus ihren Rollen fallen und sich gegenseitig zuschauen. Wie bei einer Theaterprobe. Das führt konsequent das Spiel mit den Ebenen weiter, denn schon bei Shakespeare gibt Hamlet ja seinem Onkel durch eine Theateraufführung zu verstehen, dass er von dessen Mord an seinem Vater weiß. Jeder spielt hier eine Rolle. Und ist auch immer Zuschauer der anderen.

Überragend im Zentrum dabei Sandra Hüller, der große, vielfach preisgekrönte Berliner Theater- und Filmstar. Auch wenn sie leider nur selten in Berlin auf der Bühne steht und eine dieser wenigen Chancen beim Theatertreffen nun auch nicht analog genossen werden kann.

Die 42-Jährige, seit zwei Jahren Ensemblemitglied in Bochum, ist beileibe nicht der erste weibliche Hamlet. Da gibt es eine lange Tradition, von Sarah Bernhardt über Asta Nielsen bis zu Angela Winkler. Sandra Hüller aber spielt nicht nur mit Männerbildern und Genderrollen, wenn sie sich auch auch mal beherzt mit der Hand in die Hose greift und durch den offenen Reißverschluss einen Finger rausstreckt: ein ironisch mickriges Phallussymbol. Sandra Hüller springt nicht nur zwischendurch aus der Rolle, als sei sie noch immer in der Probe.

Sie spielt auch mit der eigenen Persona. Der ermordete Vater erscheint ihrem Hamlet nicht, wie bei Shakespeare, als Geist. Der steckt in ihr, spukt in ihrem Kopf – und brüllt aus ihr heraus, mit völlig anderer Stimme. Da muss man natürlich sofort an „Requiem“ denken, jenem Exorzismusfilm, der die Hüller 2006 schlagartig bekannt machte (und ihr auf der Berlinale gleich einen Silbernen Bären einbrachte). Damals steckt der Teufel in ihr, auch da sprach sie mit vielen Stimmen. Ein Spiel mit gleich drei Ebenen: Hamlet, Hüller, Hirngespinste.

„Hamlet“ ist der richtige Auftakt für das Theatertreffen

Auch in dieser Hinsicht ist „Hamlet“ genau der richtige Auftakt für dieses Theatertreffen. Denn erstmals wurde bei der Auswahl eine Frauenquote eingeführt, die Hälfte aller Stücke sollte von Regisseurinnen inszeniert sein, am Ende war es sogar bei sechs der zehn Stücken der Fall. Nun saß bei „Hamlet“ zwar ein Mann auf dem Regiestuhl, aber ständig wird hier das geschlechtsspezifische Verhalten ironisiert und in Frage gestellt. Und die androgyn wirkende Hüller, die gern Hosenrollen spielt, hat gerade erklärt, sie würde gern, weil sie es sich „nicht zu leicht machen will“, Rollen annehmen, deren Frauenbild nicht mehr auf der Höhe der Zeit sind, um sie dann gegen den Strich zu bürsten.

Ihr Hamlet ist ein junger Mann, der seine Rolle noch sucht zwischen all den Herren am Intrigantenhof. Gina Haller als Ophelia erscheint dagegen burschikos mit Igelfrisur und verschmilzt auch mit Hamlets Freund Horatio. Sein oder Nichtsein wird hier zu einer ganz anderen Frage: Mann oder nicht Mann. Der berühmte Satz übrigens, der unausweichliche, zu Tode zitierte, kommt ihr nicht bedeutungsschwanger, sondern eher lapidar von den Lippen, mit einem Seufzer vorab, ein „Tja“, das die große Frage um Sein oder Nichtsein bagatellisiert.

Der in seinem minimalistischen Konzentrat außergewöhnliche „Hamlet“ spielt in einem leeren Raum, nur mit einem schimmernden Kreiselmond versehen und einem schwebenden Kupferblech, das Hamlets Unsicherheit materialisiert. Dazwischen Metallkugeln am Boden, die Totenschädel symbolisieren und über die Bühne rollen. Die Tragödie – ein Boulespiel. Am Ende übrigens gibt es keinen Gifttrunk, den die Mutterwitwe zu sich nimmt, und kein letales Degenduell zwischen Hamlet und Laertes. Nein, eine Botin erzählt nur vom großen Sterben, während sich die Schauspieler an den Bühnenrand legen und tot stellen.

Dieser „Hamlet“ funktioniert nicht nur auf der Bühne, sondern auch online hervorragend. Vier Minuten vor Schluss allerdings reißt die Live-Übertragung ab. „Zeitüberschreitung beim Laden“, diagnostiziert die Fehlermeldung. Ein Cliffhanger wie die letzte Werbeunterbrechung kurz vor Auflösung beim Privatfernsehen. Kleine, verschmerzbare Fehlerquellen beim ersten digitalen Theatertreffen. Der Rest ist Streamen.

Theatertreffen virtuell unter https://www.berlinerfestspiele.de/