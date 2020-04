Zur rechten Zeit am rechten Ort: Der Spruch war vielleicht nie treffender als bei dem großen Stummfilmstar Asta Nielsen (1881-1972). Im Jahr 1909 erhielt sie ein erstes Filmangebot, das sie brüsk ablehnte. Es hatte schließlich lange genug gedauert, bis sie die dänische Bühne erobert hatte. Und das Kino bestand für sie bloß aus Cowboy-Szenen und Kintopp, wo man sich Schlagsahne ins Gesicht warf.

Doch kurz nach ihrem schroffen Nein stellte ihre Bühne, Det Ny Teater in Kopenhagen, auf Operette um, weil das klassische Drama nicht genug Zuschauer anzog. Schon bereute die 28-Jährige ihre Absage. Und der Theaterausstatter Urban Gab fragte: „Wenn ich nun einen Film schreibe?“

Es war der Beginn einer beispiellosen Karriere. Und er fiel just in eine Zeit, als das Kino begann, aus seinen Kintopp-Anfängen mit den Schlagsahneschlachten herauszuwachsen. Lichtspielhäuser schossen wie Pilze aus dem Boden, alle gierten nach neuem Material.

Asta Nielsen begeisterte Kritik wie Publikum

Und in Dänemark, einem der führenden Länder der frühen Kinokunst, wurde es dank einer technischen Erfindung ab 1910 möglich, durchgehende Filme zu drehen. Sogenannte „Langfilme“: eine Sensation - auch wenn die erst mal nur Halbstünder waren.

Asta Nielsen erster Film „Abgründe“ war 1910 überhaupt erst der dritte Langfilm, immerhin schon eine Dreiviertelstunde lang. Und die Revolution des Films hatte über Nacht einen Namen.

Asta Nielsen wurde der erste Weltstar der neuen Kunst. Und sollte es lange bleiben. Wie keine Zweite gelang es ihr, noch ohne Ton ganz ihre Gestik und Mimik sprechen und in ihre Seele blicken zu lassen, womit sie Kritik wie Publikum gleichermaßen begeisterte. Dabei hat sie ihre Filme und Figuren immer entscheidend mitgeprägt.

Asta Nielsen lebte 25 Jahre lang in Berlin

Sie spielte von Anfang an Hosenrollen und Suffragetten. Und immer selbstbewusste, selbstbestimmte Frauen, die sich leidenschaftlich gegen gesellschaftliche Konventionen und tradierte Geschlechterrollen auflehnten. Damit prägte sie das Bild der Neuen Frau, die sich erst nach dem Ende des Ersten Weltkriegs durchsetzen sollte. Eine Pionierin der Emanzipation, die auch die Gender-Diskussion um Jahrzehnte vorausnahm.

Ernst Lubitsch drehte mit Asta Nielsen 1919 „Rausch“ nach Strindberg. Hier ein Kinoplakat aus Berlin. |

Foto: akg-images / picture alliance / akg-images

Berlin spielte dabei eine ganz besondere Rolle in ihrem Leben. So sehr Asta Nielsen weltweit gefeiert wurde, in ihrer dänischen Heimat kam dieses moderne Gebaren nicht an. Deshalb zog sie, zusammen mit Urban Gad, ihrem Leibregisseur der ersten Jahre, den sie, selbstbestimmt auch hier, mit in den Vertrag diktierte, nach Berlin: „Die Weltstadt schien mir für meine Kunst das Tor der Welt.“

Hier lebte sie 25 Jahre lang, erst in der Kaiserallee 203 (der heutigen Bundesallee), dann in der Fasanenstraße 69, wo noch heute eine Gedenktafel an sie erinnert. Wenn auch etwas ungenau: „Hauptdarstellerin in vielen Filmen der 20er und 30er Jahre“, steht dort geschrieben.

Asta Nielsen ließ Adolf Hitler abblitzen

Tatsächlich hat sie sich schon Mitte der 20er-Jahre vom Film abgewandt. Nicht dass sie zu alt dafür geworden wäre. Sie wusste auch das Alter noch als eine Rolle zu spielen. Aber sie wollte sich von Produzenten nichts vorschreiben lassen. Und als diese das versuchten, machte sie erneut einen mutigen Schritt. Spielte fortan, trotz ihres nicht ganz sicheren Deutsch, auf deutschen Bühnen. Und feierte erneut Triumphe.

Im Gegensatz zu vielen anderen Stummfilmstars konnte sie 1932 auch in ihrem ersten und einzigen Tonfilm überzeugen. Aber nur wenige Wochen danach kam Adolf Hitler an die Macht. Seine und Goebbels’ Avancen ließ sie abblitzen: Mit der Filmkunst sei sie ein für alle mal fertig.

In Berlin blieb sie dennoch bis kurz vor Kriegsausbruch, um schließlich nach Dänemark zurückzukehren. Wobei sie das Meiste zurücklassen musste, aber einmal mehr unbeirrbar ihren Weg ging.

Asta Nielsen strickte an ihrer eigenen Legende

Ihr eigener Lebensweg schaut beinahe selbst wie ein Film aus. Und so hat ihn Asta Nielsen wohl auch verstanden. Indem sie am Drehbuch ihres Lebens immer noch ein bisschen feilte und um eigene Mythen erweiterte.

1928 hat sie ihre ersten Erinnerungen als Serie in der „B.Z. am Mittag“ veröffentlicht, nach Kriegsende 1945/46 erschienen dann ihre Memoiren in zwei Bänden. Und noch einen späten Film über sie, der 1968 auf der Berlinale zwei Preise gewann, kontrollierte sie bis ins Kleinste. Das Bild von Asta Nielsen wurde ganz wesentlich von ihr selbst bestimmt.

Nun widmet sich eine neue Biografie dem Leben der „Weltherrscherin des Kinos“. Die Sachbuchautorin Barbara Beuys hat bereits ein allgemeines Buch über „Die neuen Frauen“ geschrieben sowie Biographien über so unterschiedliche starke Frauen wie Sophie Scholl, Hildegard von Bingen, Sophie Charlotte von Preußen oder Paula Modersohn-Becker.

Asta Nielsen passt perfekt in diese Reihe starker Frauen. Und Beuys wird nicht müde, sie als Pionierin des Feminismus zu beschreiben. Aber mit akribischer Recherche rückt sie dennoch die eine oder andere Legende, die die Nielsen gestrickt hat, wieder zurecht.

Urban Gad zeigt eine andere Sicht auf seine Ehe mit Asta Nielsen

Beuys hat dafür nicht nur die vielen autobiographischen Äußerungen der Diva mit ihren vielen bereits veröffentlichten Briefkorrespondenzen verglichen. Sie hat auch bisher unveröffentlichte Schätze im Asta-Nielsen-Archiv in Lund einsehen können.

Immer zeigt sich, wie Asta Nielsen dabei alle Entscheidungen allein getroffen haben will – und ihre Männer und ihre Familie doch stets viel stärker mit eingebunden waren. Das aber hätte ihre Lebens-Hauptrolle vielleicht etwas gemindert. Vor zwei Jahren erschien außerdem das Fragment der Memoiren, die Urban Gad 1946 als entschiedene Gegenrede auf Nielsens Erinnerungen begann, auch wenn es wegen seines jähen Tods früh abreißt.

Während Nielsen immer behauptete, trotz ihrer Ehe sei ihre Beziehung ein reines Arbeitsverhältnis gewesen, zeichnete Gad ein ganz anderes Bild. Und dann gab es da noch den späten falschen Freund, ein Antiquar, dem Asta Nielsen, die sonst nie Privates offenbarte, sich jahrelang am Telefon anvertraute. Nicht ahnend, dass diese Gespräche aufgezeichnet wurden. Hunderte von Bändern, von denen ein Großteil vor vier Jahren das erste Mal in Dänemark veröffentlicht wurden.

Mit 19 wurde Asta Nielsen Mutter – und verriet nie den Vater

„Asta Nielsen: Filmgenie und Neue Frau“ ist also ein Buch über Dichtung und Wahrheit. Die ein paar Mythen zurechtrückt, ohne aber am Sockel des Monuments zu kratzen. Denn ab dem Moment, als die damals 19-Jährige 1902 ihre Tochter Jesta allein zur Welt brachte und trotz der Schande, die damals noch damit verbunden war, nie den Namen des Vaters verriet, hat sich Asta Nielsen immer für ihre Unabhängigkeit und Autarkie entschieden.

Ohne Ängste, sich immer wieder neu zu erfinden. Bis ins hohe Alter, wo sie mit ihrer Stoffmalerei noch eine ganz andere Karriere machte und mit 88 noch eine späte und endlich erfüllte Liebe finden sollte.

Barbara Beuys: Asta Nielsen: Filmgenie und Neue Frau. Insel Verlag, 447 Seiten, 25 Euro​