Paulina Czienskowskis Roman "Taubenleben"

Lois, die Protagonistin in Paulina Czienskowskis „Taubenleben“, ist eine junge Frau, die durch das Warten auf Ergebnisse eines Bluttests die Kontrolle über ihr Leben verliert. Alles mögliche entgleist ihr. Die gesamte Handlung beschäftigt sich mit den Personen in Lois Leben, die im direkten Kontakt mit ihr sind, und obwohl sie Einsamkeit verachtet, provoziert sie diese gekonnt und ist letztlich selbst die Einsame. Allgegenwärtig dabei ist stets: der Tod.

Lois’ Vater ist tot. Er erzählte ihr als Kind, wie Tauben sterben, wenn sie aus eigenen Stücken ihr Leben beenden wollen: „Wenn Tauben sterben wollen, werfen sie sich vor ein fahrendes Auto.“ Sie zieht daraus die Erkenntnis, dass diese Art zu sterben die klügste sei, aber sich bei Tauben doch niemand mehr für diese interessiere und dies nicht sein dürfe. Wieso ihr Vater starb, das weiß sie, es interessiert sie nur zunächst nicht. Wie sonst auch in ihrem Leben stellt sie nicht die Frage, sondern belässt es bei der unausgesprochenen Erkenntnis. Lois schleppt dieses Gefühl, jemanden gekannt zu haben, den man doch nicht kannte, unentwegt in sich. Ihre Mutter, die toxisch, verloren und kalt zugleich ist, ist Lois einzige Konstante. Sie spricht nicht über den Tod ihres Mannes.

Gefangen in einem Strudel aus Angstzuständen

Sie gibt Lois das Gefühl, zu dumm, zu naiv und nie genug zu sein. Und obwohl sie weiß, dass ihre Mutter dies aus Selbstschutz macht und die fehlende Kommunikation die Ursache der bestehenden Distanz ist, endet sie selbst in einem Strudel aus Angstzuständen. Wenn sie sich dagegen wehrt, wird sie nur verletzt und verrennt sich in ungewollter Unterwürfigkeit. „Meine Mutter schweigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. (…) Wie sie früher immer sagte, dass wir doch alle nur da seien, um einander zu bespaßen. (…) Dann habe ich noch eine Angst mehr, (…) die davor, am Ende in diesem Spiel zu verlieren.“

Mit dieser Prämisse begibt sich Lois auf die Suche nach dem Sinn im Leben, aber ihre pragmatische Mutter trichtert ihr ein, einfach weiterzumachen. Es geht weiter. Nicht zuviel fragen. Daraus ergibt sich Lois unersättlicher Wunsch, erhört zu werden, akzeptiert zu werden und die Zuneigung ihrer Mutter zu erhaschen. Doch sie schafft es nicht zu hinterfragen, wie es genau zu dieser Situation kommen konnte. Daraus ergibt sich die ständige Beschäftigung mit sich selbst. Das „ich“ steht so schrecklich penetrant im Fokus, dass sich die Frage stellt, ob nun der Mensch schrecklich ist oder die Welt den Menschen schrecklich macht.

Der Roman lebt von dem ständigen Gefühl, in einer Blase zu ersticken, aus der es keinen Ausweg gibt. Mit dem Verdacht, an Aids erkrankt zu sein, kann Lois mit der aus Selbstschutz errichteten Gleichgültigkeit nicht weiterleben. Ihre Überlebensstrategie liegt in der Kunst, jede einzelne Szenerie im Leben als zu spielendes Schauspiel zu betrachten. So lebt Lois in Akten, die manchmal von abartigem Surrealismus überschattet sind – und schließt dann mit dem Akt ab, um sich der verstörenden Realität nicht stellen zu müssen. Der Prozess des Erwachsenwerdens führt Lois zu der simplen Erkenntnis, dass alle sich selbst nur inszenieren und überleben, und die Laster unausweichlich sind. Die Befürchtung, bloß keine weiteren Erosionen zu erleben, da alles so instabil ist, hat Czienskowski in ihrem Debüt kunstvoll verarbeitet.

Selbst das Banale wird plötzlich bedrohlich

Die Altlast der vorangegangenen Generationen, nämlich die Haltung, lieber weiterzumachen als ein großes Fass aufzureißen, sind so greifbar und kalt in „Taubenleben“, dass es beim Lesen manchmal sticht. Schon in der Ehe ihrer Eltern haben sich Kleinigkeiten in der zwischenmenschlichen Kommunikation zu unüberwindbaren Hindernissen aufgetürmt, die Lois schließlich den Dolchstoß versetzen. Alles kann in diesem Roman abartig und abstrakt werden, die banalsten Angelegenheiten fühlen sich schwer und unverständlich an. Das Werk umfasst knapp 200 Seiten, die sich in einem Zug durchlesen lassen und zwingen doch immer wieder zum gedanklichen Innehalten. Der Leser wankt zwischen Ekstase, Nähe und Verständnis. Die Abgestumpftheit derer, die Schicksalsschläge nie verarbeiten durften, wird greifbar, Czienskowski gibt ihnen in diesem Buch eine Stimme. Es ist ein Roman für jene, denen gesagt wird, sie hätten doch alles, was sie brauchen, obwohl man ihnen die Mündigkeit, dies zu definieren und sich zu nehmen, schon längst genommen hat.

Paulina Czienskowski, Taubenleben. Blumenbar, 224 Seiten, 24 Euro.