„Tatort“: Maria Furtwängler und der Hass in den Köpfen

Wie, schon wieder? Es ist gerade mal vier Wochen her, dass Maria Furtwängler das letzte Mal im „Tatort“ ermittelt hat, da ist sie bereits wieder an der Reihe. Was aber gar nicht so schlecht ist: In der letzten Folge „Krieg im Kopf“, die am 29. März lief, hat ihre Kommissarin Charlotte Lindholm mit dem Mann ihrer neuen Kollegin Anais Schmitz (Florence Kasumba) geflirtet. Und den sogar geküsst. Daran schließt nun auch die neue Folge an. „Mama, du bist verknallt“, fällt sogar ihrem kleinen Sohn auf. Weil Mutti ein Parfüm aufträgt, das sie nur für solche Fälle benutzt.

Auch der Kollegin fällt die Duftmarke auf. Nur dem Angebeteten (Daniel Donskoy) nicht. Der schenkt seiner Gattin vielmehr Rosen zum Hochzeitstag. Und Frau Lindholm muss verlegen zusehen. Da kommt noch mal gehöriges Konfliktpotenzial zwischen den beiden so ungleichen Frauen auf. Es ist der dritte Fall, den Maria Furtwängler nicht mehr im Alleingang, sondern mit der toughen Kollegin löst. Und diese neue Konstellation bekommt nicht nur den Lindholm-Folgen, sondern der Krimi­reihe insgesamt, die ohnehin gerade eine konstante Hochphase hat, sehr gut. Die Folge greift ein Reizthema auf, das die Nation spaltet Wobei es im neuen Fall „National feminin“ eigentlich um ganz andere Frauenthemen geht. Zuvorderst um eine Juraprofessorin namens Sophie Behrens (Jenny Schily), die ein reaktionäres Frauenbild propagiert, gegen Abtreibung und „Genderwahnsinn“ hetzt, sich mit rechtsextremen Politikern gemein macht und jetzt ganz nach oben, ins Bundesverfassungsgericht berufen werden soll. Als sie an ihrer Universität eine ihrer rechtslastigen Reden hält, vereitelt ihre Assistentin Marie Jäger in letzter ­Sekunde eine Farbbeutelattacke auf sie. Wenige Stunden und eine nächtliche Hetzjagd durch den Wald später ist die Assistentin tot. Und der Zuschauer reibt sich verwundert die Augen. Ist die Rolle der Toten mit Emilia Schüle doch recht prominent besetzt. In Rückblenden taucht sie dann aber immer wieder auf. Und in denen wird deutlich, dass Frau Professor nicht nur deren Mentorin, sondern deutlich mehr war. Wollte die nun womöglich aus Karrieregründen ihre Liebe zu einer jüngeren Frau vertuschen? Oder wurde Marie Jäger von dem geheimnisvollen Stalker umgebracht, der sie verfolgt haben soll? Wie bei den Ermittlungen herauskommt, verbreitet nicht nur die Professorin rechtes Gedankengut. Auch Marie Jäger hat das in ihrem Webblog „National feminin“ propagiert. Außerdem gehörte die Tote einer militanten Gruppe namens „Junge Bewegung“ an, die gegen Geflüchtete und Überfremdung hetzt. Diesen Neuen Rechten gehören auch die Mitbewohner ihrer Studenten-WG an. Und die verbreiten sofort viral das Gerücht, ein Ausländer habe Marie auf dem Gewissen. Auch wenn die Ermittlungen dazu keinen einzigen Hinweis liefern. Fake News und die Manipulation der öffentlichen Meinung Es geht also um Hass in den Köpfen, um Fake News, um die Manipulation der öffentlichen Meinung. Und die erschreckend ansteigende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Zu spüren bekommt das vor allem auch Kommis­sarin Schmitz, die von den Studenten sogar beim Verhör im Polizeipräsidium ­wegen ihrer Hautfarbe beschimpft, ja ­sogar aufgefordert wird, nach Afrika abzuhauen. Der „Tatort“ von Franziska Buch (Regie) und Florian Oeller (Drehbuch) ist mal wieder eine Folge, die ziemlich wütend macht. Weil sie ein Reizthema aufgreift, das die Nation spaltet, und zugleich diese Spaltung thematisiert. Da werden junge Rechte gezeigt, die den Staat ablehnen und das Recht selbst in die Hände nehmen wollen. Da werden auch rechtslastige Verbindungen bis in die allerhöchste Kreise angedeutet, die schützend ihre Hände über die designierte Verfassungsrichterin halten. Und da prallen mit Kommissarin Lindholm und Professorin Behrens zwei emanzipierte und doch diametral entgegengesetzte Frauen aufeinander. Wobei die Kommissarin ständig provoziert wird, ob sie den richtigen Lebensentwurf gewählt hat. Ob ihr Sohn nicht den Vater vermisse. Und ob es richtig war, das Privatleben der Karriere zu opfern. „Dieser Film gehört den Frauen“, schwärmt Maria Furtwängler, für die dieser „Tatort“ ein „schönes Beispiel für einen sehr diversen Frauenfilm“ ist. Alle Figuren entziehen sich dabei einer eindeutigen Zuschreibung. Und alle erfahren im Laufe des Films eine Drehung. Dabei müssen die Kommissarinnen, die in ihren ersten Folgen so ruppig und aggressiv miteinander umgingen, beide Schläge einstecken. Und sich auch mal tröstend in den Arm nehmen. Das ist am Ende vielleicht sogar das stärkere Gefühl als das heimliche Schwärmen für den Partner der anderen. „Tatort: National feminin“. ARD, Sonntag, 20.15 Uhr