Die zwei Seiten des Al Pacino

Er hat die traurigsten Augen von Hollywood. Der Blick von Al Pacino ist stets müde, erloschen, ausgebrannt. Als habe er schon alles im Leben gesehen, als könne man ihm nichts mehr vormachen. Was nichts mit Altersverdruss zu tun hat: Diesen Ausdruck absoluter Verletzlichkeit hatte er schon als ganz junger Schauspieler. Zugleich aber brodelt in seinen Figuren stets eine Wut, die gegen diese Resignation kämpft. Der Blick und die Wut, das sind die zwei Seiten von Pacino, ein Kontrast, ein Widerspruch, der ihn wie geschaffen macht für moderne, gebrochene Figuren. Eine Wut, die sich oft in legendären Wutausbrüchen entlädt. Oder in nicht minder legendären Gewaltakten.

Vorsicht vor Al Pacino: Das ist das erste Gebot in fast all seinen Filmen. Und wie viele hat er gemacht! Und wie viele davon sind großartig! Längst zählt Pacino zu den größten Charaktermimen, erst seiner Generation, dann des US-Films. Heute wird dieser Überlebensgroße, der doch immer ein Außenseiter blieb, 80 Jahre alt. Aber es gibt keinen Lobspruch, der nicht längst gehalten, kein Lorbeerkranz, der nicht längst geflochten ist.

Ray Ramano als Bill Bufalino, Al Pacino als Jimmy Hoffa und Robert De Niro als Frank Sheeran (v.l.n.r.) in einer Szene des Films "The Irishman"

Foto: - / dpa

Dabei rührt beides, Melancholie und Wut, wohl schon aus tiefster Kindheit. Alfredo James Pacino, 1940 in Manhattan geboren, ist erst zwei Jahre alt, als sein Vater, ein Einwanderer aus dem sizilianischen Corleone, die Familie verlässt, seine Mutter Geld verdienen muss und er bei den Großeltern in der Bronx aufwächst. Er ist ein schüchternes, schmächtiges Kind, ein Außenseiter in der Schule, der sich ins Nachstellen von Filmszenen rettet. Mit 17 fliegt er von der High School, hält sich mit miesen Jobs über Wasser, versucht sich sogar als Stand-up-Comedian. Doch niemand scheint dem Underdog etwas zuzutrauen. Auch Lee Strasbergs berühmtes „Actors Studio“ nimmt ihn erst im zweiten Anlauf auf. Dann, auf Amateurbühnen jenseits des Broadway, kann er auf sich aufmerksam machen, kommt er zunächst zu zwei Filmen. Und dann zu seinem dritten: „Der Pate“.

Auch da wollen ihn die Produzenten nicht. Sie halten ihn für zu weich. Und schließlich reißt sich halb Hollywood um den Part dieses Michael Corleone, der von seinem Vater Marlon Brando das schmutzige Mafia-Geschäft erbt: Robert Redford, Jack Nicholson, Ryan O’Neal, Robert De Niro. Warum also einen Unbekannten besetzen? Doch Francis Ford Coppola besteht auf Pacino. Noch während des Drehs fürchten beide, gefeuert zu werden. Stattdessen wurde es für beide der Durchbruch. Buchstäblich über Nacht wird Pacino ein Star. Und der so schüchterne Michael Corleone, der dann eine so ungeahnte Kraft entwickelt, ist das nicht auch seine Geschichte?

Spätestens nach „Der Duft der Frauen“ ist er seine eigene Klasse

Es gab Tage, da wollte Pacino seinen Namen umbenennen, um nicht auf den Italo-Amerikaner reduziert zu werden. Nun wird er zu dessen Inbegriff. Für „Der Pate“ gibt es 1973 gleich die erste Oscar-Nominierung, und es folgen, was zuvor erst drei Schauspielern gelang, drei weitere im Jahresabstand: „Serpico“, „Der Pate II“ und „Hundstage“. Ein Gangster, ein Polizist, der gegen Korruption in den eigenen Reihen kämpft, und ein schwuler Geiselnehmer: Das waren höchst kühne Entscheidungen. Was für eine Reihe: vier Klassiker in vier Jahren, die Pacino zur Ikone machten und zum Gesicht des New Hollywood, das nichts mehr zu tun haben wollte mit der überkommenen Traumfabrik der Schönen und Redlichen.

Al Pacino und Robert de Niro in „Heat Us“

Foto: pa/dpa / picture-alliance / Mary Evans Picture Library

Pacino ist schnell berühmt, auch berüchtigt für seinen Perfektionismus, alles in eine Figur hineinzulegen, mit ihr eins zu werden – ein Grundstein von Strasbergs „Method Acting“. Und alles unermüdlich zu wiederholen, bis zum Rand der Erschöpfung. „Der Schauspieler“, so sein Credo, „ist ein emotionaler Athlet.“ Der Prozess sei jedoch schmerzlich – weil das Privatleben leide. Seine ihm liebste Szene, verriet er einmal, werde von den meisten gar nicht wahrgenommen: Wenn sich im zweiten „Paten“-Teil der eigene Bruder durch eine Unachtsamkeit als Verräter outet, reißt in Pacino etwas in seinem Inneren, da meint man durch seine geweiteten Augen direkt ins Herz zu schauen. Und wie es zu schlagen aufhört.

Diese feinen, reduzierten Momente machen Pacinos Größe aus, zumindest in seiner frühen Phase. Dabei bleibt der Mann, der immer nur Schauspieler und nie ein Star sein wollte, weiter Außenseiter, allem Ruhm zum Trotz. Als der Erfolgsverwöhnte 1985 mit dem Historienepos „Revolution“ einen Mega-Flop landet, trifft ihn das so hart, dass er fast fünf Jahre lang keinen Film mehr dreht. Sondern nur noch seiner anderen Passion frönt, die er immer als seine erste ansah: das Theater.

1989 dann sein Comeback mit „Sea of Love“. Fortan ist auf der Leinwand ein anderer Pacino zu erleben. Einer, der nicht mehr feine Nuancen ausspielt, sondern, wie in nochmals übersteigerter Wut, große Gesten hinwirft, zuweilen richtig „auf die Kacke haut“. Manierismus statt Minimalismus, manchmal knapp vor dem Over-Acting, manchmal auch drüber. Manche bekritteln ihn dafür, andere lieben diese Momente. Und der Erfolg gibt ihm recht: 1993 wird er, auch das eine Ehre, die nicht vielen zuteil wurde, gleich zweimal für den Oscar nominiert: als Haupt- und Nebendarsteller. Es sind bereits die siebte und die achte Nominierung, und endlich, 20 Jahre nach der ersten, kriegt Pacino die Trophäe. Für seine Hauptrolle in „Der Duft der Frauen“.

Spätestens da ist Pacino seine eigene Klasse. Künftig scheint er seine Rollen mit einer Art Todesverachtung zu wählen. Und spielt sie auch so. Es sind Meisterwerke darunter, wie Michael Manns „Heat“, der Pacino erstmals mit Robert De Niro vereint (in „Der Pate II“ spielten sie ja in verschiedenen Zeitebenen). Es sind Filme, in denen er immer wieder Gangster oder Ermittler spielt, wobei die Grenzen sich verwischen, oder höchst brüchige, fragwürdige Autoritäten. Auch den „Paten“ gibt er noch ein letztes, drittes Mal.

Aber Pacino verschwendet seine Kunst auch, wie „Im Auftrag des Teufels“, wo er den Teufel persönlich spielt: wie als Parodie auf sich selbst. Ja, er hat schlechte Filme gedreht, hat auch Goldene Himbeeren eingestrichen, den Anti-Oscar. Doch es ist ja kaum Platz, um all die guten Filme aufzuzählen. Warum dann die schlechten nennen? Oder gar die, die er abgelehnt hat? Darunter immerhin „Pretty Woman“, „Krieg der Sterne“ oder „Apocalypse Now“. Für Coppola hätte Pacino wirklich alles getan. Nur eines wollte er nicht: mit ihm in den Krieg ziehen. Stattdessen kehrte Pacino immer wieder zum Theater zurück. Hat dafür zwei Tonys, die Theater-Oscars, gewonnen. Und zwei Globes für Fernsehproduktionen, die er seltener, aber offensichtlich bedachter auswählt: für seinen aidskranken Schwulenhasser in „Angels of America“ und für seinen Fürstreiter für aktive Sterbehilfe in „Ein Leben für den Tod“.

Seine jüngste Filmrolle ließ ihn gerade bedeutend jünger aussehen. Mit digitalen Effekten hat Martin Scorsese die Schauspieler seines Mafia-Epos „The Irishman“ verjüngt, um sie über Dekaden wieder altern lassen zu können. Es war, kaum zu glauben, die erste Zusammenarbeit mit Scorsese. Wo Pacino doch sonst mit allen wichtigen Regisseuren gerade des New Hollywood gedreht hat. Und wieder spielte er mit De Niro in einem Mafia-Film. Auch wenn er diesmal von ihm erschossen wurde. Dafür gab es erneut eine Oscar-Nominierung.

Pacino hat auch in Quentin Tarantinos „Es war einmal in Hollywood“ einen Gastauftritt absolviert. Hat in hohem ­Alter seine erste Serien-Hauptrolle übernommen. Und plant eine Kinoadaption von Shakespeares „König Lear“. Sein heutiges Jubiläum aber will er gelassen angehen. Mit Mitte 70 habe er eine ­Veränderung in seinem Leben gespürt, verriet er kürzlich in einem Interview: „Mir gefällt es, wie ich jetzt die Dinge ­sehe. Ich wünschte, ich hätte das schon vor 20 Jahren gefühlt. Aber nun verstehe ich es.“

Zu seinem 80. Geburtstag zeigt 3Sat am Sonnabend die Doku „Al Pacino – Star wider Willen“ (22.10 Uhr) und im Anschluss „Sea of Love – Melodie des Todes“ (23.10 Uhr)