Karoline Schuch: Keine Angst vor Schubladen

Eine Frau schwimmt sich frei. Gleich in der ersten Szene des Krimis „Die Toten am Meer“, den die ARD an diesem Sonnabend ausstrahlt, zieht Karoline Schuch als junge Kommissarin Ria Larsen ihre Bahnen in einem Schwimmbecken. Eisern und diszipliniert krault sie ihre Kilometer. Ähnlich wie Nicole Kidman vor 20 Jahren in „The Placemat“, bevor sie sich gegen George Clooney behaupten musste. Karoline Schuch hat keinen George Clooney an ihrer Seite, sie muss sich allerdings in ihrer Dienststelle am Wattenmeer von Husum gegen einen Klüngel älterer, dominanter Männer durchsetzen. Dass man ihr einen Fall anvertraut, der an eine grausige Frauenmordserie vor langer Zeit anknüpft, das neiden ihr die Herren Kollegen und machen aus ihrer Abneigung keinen Hehl.

Für Karoline Schuch ist das die erste Polizistinnenrolle. Krimis sind ihr längst vertraut, beim Kölner „Tatort“ hat die 38-Jährige lange die Filmtochter von Kommissar Dieter Bär gespielt. Aber „Die Toten am Meer“ ist nun das erste Mal, dass die gebürtige Jenenserin selbst zur Waffe greifen muss. Und das war gar nicht so einfach. Es musste erst mal eine gefunden werfen, die sie auch abfeuern kann: „Weil ich sehr kleine Hände habe“, wie die nur 1,56 Meter große Mimin lachend zugibt. Erst dachte sie, sie könne das gar nicht. Deshalb hat sie Waffentraining genommen. Als sie das erste Mal schießen musste, war ihr dennoch zum Heulen zumute. Aber das gehört halt dazu, tröstete sie sich. Und mit so einem Holster am Gürtel laufe man auch gleich anders: „weil das so schwer ist an der Hüfte“. Viel lieber bei der Vorbereitung sei ihr aber das Schwimmtraining gewesen.

Der Einsatz als Dauer-Kommissarin macht ihr keine Angst

Sich freizuschwimmen, das hat die Berliner Schauspielerin freilich schon früher lernen müssen. Bekannt wurde Karoline Schuch vor 20 Jahren durch die Seifen-Oper „Verbotene Liebe“. Danach war sie bei vielen Krimiserien zu Gast. Zu ihren wichtigsten Filmen zählen „Wir sind die Neuen“, wo sie einer Senioren-WG das Leben schwer macht, „Ich bin dann mal weg“, wo sie mit Devid Striesow auf dem Jakobsweg pilgert, „Ballon“, wo sie mit Friedrich Mücke über den Luftweg aus der DDR flüchtet, und „Katharina Luther“, wo sie die treibende Frau hinter dem wieder von Stresow gespielten Kirchenreformer ist. Nun also ihre erste Kommissarin. Beim deutschen Fernsehen ja immer eine der höchsten Auszeichnungen.

Hat man da aber nicht auch Angst, in einer Krimi-Schublade zu landen? Nein, da ist Karoline Schuch ganz pragmatisch. „Ach wissen Sie, ich bin schon in so vielen Schubladen gewesen. Ich habe in einer Soap gespielt, dann musste ich schauen, dass ich aus den Teenierollen rauskam. Und aus den Studentenrollen. Und wenn man dann mal eine Mutter spielen darf, muss man schauen, dass man nicht immer nur die Mutter ist.“ „Die Toten am Meer“ sei auch nur ein einzelner Krimi. An eine Fortsetzung werde noch nicht gedacht. „Da darf man doch noch keine Schublade aufziehen!“ Auch wenn sie klar zu verstehen gibt, dass sie auch vor einer Dauer-Kommissarin keine Angst hätte.

Ihr Psychologie-Studium hilft ihr bei der Arbeit

So selbstbewusst war die Schauspielerin mit dem flammenroten Haar immer schon. Mit 18 fing sie an zu drehen. Ein, zwei Jahre später gab es aber viele Pausen dazwischen, die fand sie „wahnsinnig unproduktiv“. Da hat sie dann Psychologie studiert. Ihre Eltern sind beide Mediziner, ihr Vater Psychiater, das war ihr also nicht unbekannt. Es hilft ihr heute auch bei ihren Rollenstudien, wenn sie sich in menschliche Abgründe hineindenken muss. „Ich habe aber auch sonst in vielerlei Hinsicht davon profitiert.“ Und es wäre auch ein zweites Standbein. Denn beim Film, findet sie, gibt es immer noch ein Ungleichverhältnis.

„Eine Kollegin hat mal gesagt, so richtig durchstarten würden immer nur die Männer. Ich finde, da ist was dran“, sagt sie. Was „Männer und Jungs“ so spielen dürften, gerade auch an abgedrehten, verschwurbelten Figuren, das sei nicht fair. „Die Filmlandschaft wäre viel bunter, wenn auch mehr Frauen solche Rollen spielen dürften. Das wäre auch viel spannender.“ Das ändere sich zwar gerade. Aber einen feinen Unterschied gebe es doch: „Man darf als Frau jetzt auch so sein, soll aber trotzdem unbedingt sympathisch bleiben.“ Das sei nun auch bei ihrer Kommissarin so gewesen. „Warum eigentlich?“, setzt sie bitter hinterher.

Bei ihr war es lange so, dass sie „die Freundin von...“ gespielt hat und ihre schauspielerische Aufgabe darin bestand, „dem männlichen Hauptpart bei der Identitätsfindung zu helfen“. Für eine Schauspielerin sei das aber „wahnsinnig langweilig, immer nur das ,schmückende Beiwerk‘ zu sein“. Sie wäre heute wohl auch nicht da, wo sie jetzt ist, wenn sie alles angenommen hätte, was ihr angeboten wurde. Sie hat immer sehr genau ausgewählt. Und auch einiges abgesagt. Durch die #MeToo-Bewegung habe sich da zwar in jüngster Zeit einiges getan. Aber, wie sie betont, noch lange nicht genug.

Köchin ist gerade Schuchs Hauptrolle

Ihre Kommissarin ist eine Einzelkämpferin, die alles mit sich allein ausmacht. Für Karoline Schuch ist das keine Option. In ihrer Branche gehe das auch gar nicht. Beim Film arbeiten alle Departments miteinander. „Wer da kein Teamplayer ist“, so Karoline Schuch, „hat den Beruf verfehlt.“ Und dann kann sie sich ja auch noch mit ihrem Bruder austauschen.

Kaum ein Artikel über eines der Geschwister, bei dem nicht irgendwann auch der andere genannt würde. Denn auch Albrecht Schuch ist Schauspieler. Auch wenn er ganz anders zu seinem Beruf kam. Während Karoline Schuch schon als Kind auf der Bühne stand und dann mit der Seifenoper durchstartete, hat der vier Jahre jüngere Bruder klassischen Schauspielunterricht genommen. Und sich erst später den Film erobert. Ihr Verhältnis zueinander sei schon ein anderes geworden. „Früher hatte ich immer das Große-Schwester-Gefühl“, sagt Karoline Schuch, da habe er sie viel gefragt. Mittlerweile frage sie ihn aber auch viel um Rat. „Das ist ganz schön, dass das jetzt so auf Augenhöhe ist.“ Karoline Schuch ist nicht nur ein Teamplayer, sondern auch ein Familienmensch.

Natürlich ist auch die Corona-Krise bei ihr ein großes Thema. Glücklicherweise gehen der Schauspielerin momentan keine Produktionen durch die Lappen. Sie hat sowieso Pause. Was aber aus den Projekten wird, die demnächst anstehen, ist noch völlig unklar. Zeit für innere Einkehr bleibt ihr dennoch nicht. Sie muss sich um die Kinder kümmern. Seit Wochen ihre Hauptrolle. Alles dreht sich nur um die Frage, was sie als nächstes für sie kochen soll. Obwohl Kochen nicht gerade ihre große Leidenschaft ist, wie sie offen zugibt. Glücklicherweise gibt es bei ihnen zu Hause aber einen Garten: „Da kommen sie zumindest mal raus.“

„Die Toten am Meer“ ARD, 25.4., 20.15 Uhr