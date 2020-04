David Bowie: Der Mann, der in den Farbtopf fiel

Für das Cover seines dritten Albums „The man who sold the world“ räkelte sich David Bowie 1970 lasziv auf einer Chaiselongue, bekleidet mit einem Satin-Kleid. Die Plattenfirma in den USA lehnte das schwül-unscharfe Motiv ab und verwendete eine comichafte Plattenhülle mit buntem Pop-Art-Verweis, die Bowie zuvor in Auftrag gegeben hatte. Gut 50 Jahre später, vier Jahre nach seinem Tod, gilt er selbst eine Ikone der Populär-Kultur. Wie er dazu wurde, erzählt ein Buch nun passenderweise in plakativen Bildern und rasant-verkürzter Sprache als Graphic Novel.

In den 90er-Jahren boomten kurzzeitig die gemalten Rock‘n’Roll-Bücher, erinnert Fantasy-Autor Neil Gaiman (Amazon-Serie: „Good omens“) im Vorwort. Im Aufeinandertreffen der Genres wurden Band-Geschichten da merklich von Fans gezeichnet und erzählt. Ihre Verneigungen waren tief, der Kitschfaktor hoch.

Gemalte Filmdokumentation

Für „Bowie - Sternenstaub, Strahlekanonen und Tagträume“, benannt nach Schlagwörtern aus seinen Hits der frühen 70er-Jahre, unternahmen die Autoren Michael und Laura Allred sowie Steve Horten dagegen einen Kunstgriff: Auf der ersten Seite des Bandes benennen sie, gleich dem Vorspann beim Film, ihre Aufgaben mit „Drehbuch“, „Regie“ und „Technicolor“. Uns erwartet also eine Filmdokumentation mit Mitteln der Graphic Novel. Die Distanz wird eingehalten, Peinlichkeiten werden vermieden.

Auf allen Kanälen: Bowie. Der Mann, der vom Himmel fiel, umgeben von Bildern seiner späteren Filme.

Foto: Mike & Laura Allred/Steve Horrton/Cross Cult 2020 / reprodukt

In seiner 2005er-Autobiografie schrieb Midge Ure, mit seiner Band Ultravox („Vienna“) wie alle New Waver bei Bowie künstlerisch tief verschuldet, dass lange Perioden, in denen sich musikalisch rein gar keine Entwicklung regt, meist in einer „Kreativitäts-Explosion“ gipfeln. „Erst gibt es dieses Vakuum, und auf einmal setzt sich an die Stelle nicht nur eine neue Musik, sondern ein völlig neuer Stil. Eine Tür wird aufgestoßen.“ Für ihn als 18-jähriger Jung-Rocker aus der damaligen Pop-Einöde Schottland waren dies Anfang der 70er-Jahre Künstler wie Roxy Music, Queen, Sparks und eben: Bowie.

Mitunter surreal

Darum geht es in dieser chronologisch erzählten, mitunter ins Surreale ausscherenden Geschichte: Wie ein Mittelschichtjunge, für den ein Mittelklasseleben und etwas Solides in einer Werbeagentur vorgezeichnet war, zu einer Figur wurde, an der sich der Wandel der Zeit zeigte, die aber auch selbst die Zeiten wandeln konnte. Von Kommunikation und Manipulation bis zu Mode und Gender-Thematik: In allem steckt heute ein Stück Bowie.

Michael Allred hat den Band gezeichnet. Schon in seinen früheren Veröffentlichungen, etwa über den zusammengeschraubten Superhelden „Madman“, zeigte er ein Faible für den Look von Pop-Art und Werbestyles der 60er-Jahre. Zu seinen Fans zählen Hollywood-Mächtige wie Ben Affleck, Kevin Smith und Robert Rodriguez. Ist Allreds Madman im Einsatz, trägt er einen roten Blitz auf der Brust, ähnlich jenem, den sich Bowie 1973 für das Cover von Aladdin Sane auf das Gesicht pinseln ließ.

Vielleicht hat sich Allred damit selbst ein Geschenk gemacht. Sein Bowiebuch aus bekannten Promo-Fotos, Videos, Plattencovern komponiert, verziert und expandiert mit viel Fantasie. Wenige Pop-Figuren haben einen so reichen Fundus hinterlassen wie Bowie und Allred langt zu wie ein Kind im Süßigkeitenladen. Ein Riesenspaß.

Begeistert im Publikum: „Queens“ Freddie Mercury

Für ein gewisses Unwohlsein beim Lesen sorgen allerdings die hölzernen Texte. Die Autoren zeigen Bowie in Szenen, die der begeisterte Anekdotenerzähler mit dem Gitanes-Lachen in Interviews gern selbstironisch erzählte und Musikerkollegen in Autobiografien aufgeschrieben haben. Da überschlagen sich die Schlüsselereignisse. Durch die comic-typische Verkürzung kommen dabei Texte heraus wie: „Oh David“ - „Oh Angela“, und: „Was ist los mit dir und Marc (Bolan)?“ - „Ich weiß es nicht mehr. Freunde, Feinde, Rivalen und dann wieder von vorne.“

„Bowie - Sternenstaub, Strahlenkanonen und Tagträume“, Laura und Michael Allred, Steve Horton, Crosscult, 160 Seiten, 35 Euro.

Foto: Mike & Laura Allred/Steve Horrton/Cross Cult 2020 / reprodukt

Andererseits ist bewundernswert, wie faktenreich und präzise der Band geraten ist. Da ist die schicksalhafte Begegnung mit der bald wegweisenden Freundin Hermione in vier Bildern skizziert. Und beim ersten Auftritt als Kunstfigur „Ziggy Stardust“ 1972, erinnern die Autoren, standen Freddie Mercury und sein „Queen“-Drummer Roger Taylor in der ersten Reihe. Aus der kurzen Bowiephase sollten sie sich eine ganze Karriere basteln.

Dali, Kubrick, Warhol

Ein Blick in die Quellenangabe zeigt dann auch, dass die Autoren bei den relevanten Bowie-Experten nachgelesen haben. So ist es ihnen gelungen, die Geschichte auf jedem Quadratmillimeter gemalter Fläche in den jeweiligen sozialen (Kommunen-Leben), historischen (Mondlandung) und künstlerischen Kontext (Dali, Kubrick, Warhol) einzubetten.

Den Bowie-Novizen erzählen die Autoren die Geschichte Bowies. Den Auskennern indes rufen sie zu: „Schaut, wie clever wir noch das kleinste Detail seines Lebens einflechten.“ So kann sich der Leser von Zeit und Welt David Bowies – im Wortsinn – ein Bild machen, wie es Film, Ton und Schrift allein bisher nicht gelang.

Bleibt die Hoffnung, dass die Autoren ihr Buch fortschreiben. Bowie am Rand des Wahnsinns in den Mittsiebziger-Nächten von Los Angeles, und danach auf dreijähriger Erholungskur in Berlin, samt Kaffee und Kuchen am Wannsee und Bummel durch Ost-Berlin mit Kumpel Iggy Pop: Das würden wir schon ganz gern noch sehen.