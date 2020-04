Christoph Eschenbach: „Musik bedeutet alles“

Das Konzerthausorchester hat er als Chefdirigent im vergangenen Sommer übernommen. Aber dieser Tage hält sich Christoph Eschenbach daheim in Paris auf. „Ich versuche, aus der Situation das Beste zu machen“, sagt der 80-jährige Künstler am Telefon. „Ich bin weder ängstlich noch gelassen. Ich habe hier eine sehr schöne Wohnung und meine ganze Bibliothek. Das füllt mich eigentlich aus. Endlich komme ich mal zum Lesen. Ich habe gerade angefangen, Marcel Prousts ,Auf der Suche nach der verlorenen Zeit‘, was ich zuletzt als Jugendlicher gelesen hatte, auf Französisch zu lesen. Das ist eine gute Übung. “

Der Pianist und Dirigent gehört zu jenen, die eigentlich immer auf Reisen sind. Aber er gehört offenbar nicht zu denen, die einen streng geregelten Tagesablauf brauchen. „Die Struktur kommt von selbst, wenn man sich darauf freut, jeden Tag etwas zu lesen und zu lernen“, sagt Eschenbach: „Wir leben ja in einer Zwangssituation mit dieser Isolation. Ich finde, man muss es sich selber nicht auch noch vergrößern.“

Eschenbach fehlt die musikalische Zusammenarbeit

Intendant Sebastian Nordmann wird am 18. Mai die Jubiläumssaison „200 Jahre Konzerthaus Berlin“ online vorstellen. Der Chefdirigent würde in normalen Zeiten bei der Jahresvorschau als wichtigste Person mit auf dem Podium im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt sitzen. „Ich komme einfach nicht dahin“, sagt Eschenbach. „Es ist auch ein bisschen absurd, dass man plötzlich in Europa nicht mehr zueinander kann, so von Land zu Land.“ Denn auch wenn er betont, viel zu lesen und viel Klavier zu spielen: „Was mir enorm fehlt, das ist die musikalische Zusammenarbeit, die künstlerische Exegese mit meinen Musikern des Konzerthausorchesters. Ich bin mit den Musikern und Musikerinnen und natürlich mit dem Management regelmäßig im Gespräch. Wir teilen uns unsere Sorgen und Gedanken über die entsetzliche Epidemie mit.“

Über die Vorhaben der nächsten Saison kann Eschenbach jetzt am Telefon noch nicht reden, aber er klingt voller Energie. „Es steht ziemlich viel auf dem Plan für meine Zukunft mit dem Orchester“, sagt er: „Ich beschäftige mich im Augenblick viel mit den Sinfonien von Schostakowitsch. Und neue Ideen gibt es immer, der Geist ruht nicht.“ Von anderen Musikern ist zu hören, wie stark sie unter dem fehlenden Konzertbetrieb leiden. Christoph Eschenbach rät, „immer am Instrument zu bleiben. In meinem Fall ist es das Klavier. Das tut mir ganz gut“.

Das Klavier hat ihm das Leben gerettet

Wie existenziell wichtig das Klavier für Christoph Eschenbach sein muss, erfährt man in der Dokumentation „Aus der Stille in die Musik“, die am Freitag online auf der Seite des Konzerthauses gestreamt wird. Der musikaffine Regisseur Andreas Morell hatte sich dafür 2016/17 einfühlsam in die Biografie von Christoph Eschenbach, der 1940 in Breslau als Christoph Ringmann geboren wurde, vertieft. Der Weltstar hat sich weit geöffnet, die 50-minütige Filmbiografie geht über die übliche Aneinanderreihung künstlerischer Erfolge hinaus. Eschenbach spricht auch darüber, wie ihm das Klavier das Leben gerettet hat. „Musik bedeutet alles“, sagt er in der Arte-Dokumentation: „Als Sechsjähriger brauchte ich dieses Mittel zum Ausdruck. So ist es bis jetzt geblieben.“

Eschenbach zeigt in dem Filmporträt ein Foto seiner Mutter, einer Pianistin, und gibt eine liebevolle Beschreibung ab. Erinnerungen hat er keine an sie, weil sie bei seiner Geburt gestorben ist. Sein Vater, der Breslauer Musikwissenschaftler und Dirigent Heribert Ringmann, fiel im Zweiten Weltkrieg als Angehöriger eines Bewährungsbataillons, in das er als Gegner des Nationalsozialismus versetzt worden war. Wenn sein Vater mal nach Breslau kam, erinnert sich Eschenbach, dann auch, um seine erste Frau, die als Jüdin versteckt leben musste, zu besuchen. Der Junge wuchs zunächst bei seiner Großmutter auf, die aber auf der Flucht aus Schlesien umkam.

Lebendige Erinnerungen an die Flucht und als Flüchtling

„Ich habe lebendige Erinnerungen an die Flucht und als Flüchtling“, sagt Eschenbach und beschreibt die Situation im Flüchtlingslager, von der Scheune im eisigen Winter, in der Typhus ausbrach. „Ich war der einzige Überlebende von 60 Leuten.“ Die Cousine seiner Mutter holte ihn mit einem Leiterwagen aus der Scheune und nahm den traumatisierten Jungen, der monatelang nicht sprechen konnte, mit zu sich. Wallydore Eschenbach war Pianistin und Sängerin. „Ich hörte jeden Abend, wie sie im Nebenraum Musik spielte“, sagt Christoph Eschenbach: „Das hat mich gesund gemacht, irgendwie.“

Über die Musik fand er ins Leben und zur Sprache zurück. Was folgte, ist der Aufstieg eines Weltklassekünstlers: In Neustadt in Holstein war er mit Familienmusik herangewachsen, Eschenbach erinnert sich an Auftritte, wofür sie fünf Hühner und Milch bekommen hätten. Was damals viel gewesen sei, wie er betont. Schon als Zehnjähriger erhält er beim Hamburger Steinway-Wettbewerb den ersten Preis. In der Dokumentation erzählt er vom ARD-Wettbewerb in München 1962, der ihm den internationalen Weg geebnet hat. In den 1960er-Jahren begann seine Pianistenlaufbahn. Seinen ersten großen Erfolg hatte er in Paris, mit der Stadt fühlt er sich bis heute am engsten verbunden. Seine Mentoren waren George Szell und Herbert von Karajan. 1972 debütierte er als Dirigent in Hamburg. 1985 gehörte Eschenbach zu den Gründern des Schleswig-Holstein Musik Festivals, das er lange geleitet hat. Ein bisschen abergläubisch scheint er auch zu sein, denn er erzählt davon, dass sich alle sieben Jahre ein Sprung in seinem Leben vollzogen hätte.

Zwischendurch taucht Lang Lang im Bild auf, der ist eines seiner Ziehkinder. „Er hat das reinste Herz, das ich kenne“, sagt der chinesische Pianist, und man glaubt es ihm sofort. Irgendwann werden Fotos vom um Eschenbach herumulkenden Lang Lang gezeigt, man versteht den Hinweis, dass auch der Mentor irgendwie einen kindlichen Humor bewahrt hat. Für den Film kehrte Christoph Eschenbach in seinen Geburtsort Breslau und an die Orte seiner Kindheit und Jugend in Schleswig-Holstein zurück. Natürlich wird viel Musik eingespielt. Beiläufig wird man daran erinnert, dass der Dirigent auch mal Haare hatte. Als junger Pianist sah er aus wie ein Beatle. Wer sich diese Dokumentation anschaut, hat am Ende den Künstler in sein Herz geschlossen. Es ist schon ein selten berührendes Filmdokument.

