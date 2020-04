„Trolls World Tour“ – Der Film zur rechten Stunde

„Trolls World Tour“ sollte an diesem Donnerstag ins Kino kommen. Stattdessen startet er im Internet. Das könnte fatal werden.

Eigentlich ist das genau so ein Wohlfühl-Film, wie wir ihn gerade alle brauchen können. Ein quietschbunter Spaß für Groß und Klein mit lauter knuddeligen Figuren, die sich alle liebhaben wollen und die man deshalb auch nur liebhaben kann. „Trolls World Tour“ sollte eigentlich an diesem Donnerstag in die Kinos kommen. Aber da die Lichtspieltheater wegen der Corona-Restriktionen wohl noch auf Monate hin geschlossen bleiben, hat sich das Universal-Studio in Hollywood nun entschieden, den Animationsfilm gleich als Video-on-Demand im Internet herauszubringen.

Das haben kleinere Produktionsfirmen zuvor auch schon getan. Aber dies ist die erste große Hollywood-Produktion (mit geschätzten Kosten von rund 90 Millionen Dollar), bei der man den Kinostart nicht auf unbestimmte Zeit verschiebt, sondern auf die Kinoauswertung ganz verzichtet. Sollte der Film auch nur über den Online-Weg erfolgreich sein, könnte das für die Kinos böse Folgen haben: Denn die Streamingdienste sind ja derzeit die neue große Konkurrenz, die auf dem ohnehin stark umkämpften Markt immer mehr und vor allem junges Publikum abzieht. Einige Hollywoodstudios (Warner, Fox, Disney) gründen deshalb schon eigene Streaming-Plattformen. Gut möglich also, dass das klassische Kino dabei auf Dauer das Nachsehen hat. Und dass gerade die drolligen Trolle da einen Trend mit fatalen Folgen auslösen könnten.

Vor dreieinhalb Jahren, als die Welt noch in Ordnung und Corona nur ein Bier war, hat „Trolls“ die Welt bezaubert: jene knuddeligen Wesen mit den übergroßen Köpfen und den buchstäblich haarsträubenden Frisuren, die in den 1960er-Jahren als Spielzeugpuppen aus Dänemark sehr beliebt waren, besonders auch in den USA. Universal zauberte daraus nicht nur eine schräge, poppig animierte Fantasywelt, sie machte auch gleich noch ein Musical daraus, für das kein Geringerer als Justin Timberlake die Songs schrieb und weitere Stars die Troll-Figuren sprachen und sangen. Und klar: Wenn ein Hollywood-Film Erfolg hat, muss man eine Fortsetzung dran hängen.

Mit Stimmen von Mark Forster und Lena Meyer-Landrut

Die kommt nun mit ihrem effektvollen Eskapismus, wie bereits erwähnt, genau recht, um mal von der Corona-Zwangsisolation abzulenken. Wobei der Spaß in der Originalversion noch größer wäre, weil sich da neben Justin Timberlake auch noch andere Filmstars wie Anna Kendrick und Jamie Dornan und Musikgrößen wie Ozzy Ozbourne, Zooey Deschanel und sogar Dirigent Gustavo Dudamel „trollen“.

Dafür werden in der deutschen Synchronisation die beiden Hauptfiguren Poppy und Branch, die da auch liebesmäßig zueinander finden, wieder von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster gesprochen, die ja inzwischen auch privat liiert sein sollen, wie kurz vor der „Trolls“-Premiere in Berlin im Februar bekannt wurde. Der Film bietet da also reichlich Spekulationsmaterial.

Aber seltsam: Entweder haben wir derzeit eine Corona-Brille auf und können an gar nichts anderes mehr denken oder aber das Team um die Regisseure Walt Dohrn und David P. Smith hat da ein besonders feines Näschen gehabt.

Hardrock-Trolls verdrängen Techno-Trolls

„Trolls World Tour“ beginnt nämlich im Land der Techno-Trolle mit einer riesigen Party, eine Großveranstaltung, bei der alle dicht an dicht tanzen. Ach ja, seufzt der Zuschauer, das würde man auch mal wieder gern erleben, so unter Leuten zu sein. Aber da nahen plötzlich finstere Raumschiffe, die eigentlich bauchigen Fischen nachempfunden sind, aber irgendwie auch wie dieses stachelig kugelige Corona-Virus aussehen.

Aus denen springen die Hardrock-Trolle, die den Techno zunichte machen und dafür ihre eigene Musik aufzwingen. Die Hardrocker wollen die ganze Welt mit ihrer Musik anstecken. Ergo infizieren. Und nichts kann sie aufhalten, nichts kann sie immunisieren. Als nächstes sind dann die Pop-Trolle dran: also die Figuren um Königin Poppy und ihren besten Freund Branch, die man bereits aus dem ersten Film kennt. Und wie will man die austricksen? Mit einer Einladung ins Hardrock-Reich. Und wie wird diese Einladung übermittelt? Durch, jawohl, eine finstere Fledermaus – dem Ur-Überträger des Coronavirus auf den Menschen.

Als die musikalische Ur-Gemeinschaft zusammenbrach

Das sind natürlich alles völlig zufällige und unbeabsichtigte, aber doch gruselig aktuelle Analogien, die sich zumindest dem erwachsenen Zuschauer, der daran doch auch seinen Spaß haben soll, ständig aufdrängen. Und die er ständig aus seinem Kopf schütteln muss. Denn eigentlich ist die Botschaft des Films ja eine ganz andere und grundpositive.

Die Troll-Welt ist viel größer, als wir das aus dem ersten Film geglaubt haben. Es gibt lauter Troll-Reiche, die ihre eigene Musik haben, die einen Country, die anderen Klassik, wieder andere Jazz. Es ist hübsch, wie hier den kleinen Zuschauern die Breite und Unterschiedlichkeit von Musik erklärt wird und deren Stile liebevoll überzeichnet werden.

All diese mannigfaltigen Stimmen, erklärt uns der Film, gehörten mal zusammen in einer großen harmonischen Gemeinschaft, die man sich durchaus biblisch als Troll-Paradies vorstellen soll. Aber dann ist diese Ur-Gemeinschaft auseinandergebrochen, jeder pflegt seither seine eigene Weise. Bis die Hardrock-Königin Barb als Musik-Gröfaz dem Rest der Welt die Identität rauben und ihre eigenen Töne diktatorisch implantieren will.

Die Rockmusik mal wieder als ur-böses Moment, das ist ein Klischee, das wir aus vielen und vielen schlechten Filmen kennen. Ob wirklich die Pop-Trolle die Richtigen sind, um alle Musikstile wieder in Harmonie zu vereinen und zu versöhnen, sei dahingestellt. Aber Königin Poppy macht sich mit Branch und weiteren Freunden auf den Weg, um genau das zu erreichen. Und das ist ja eine grundpositive Botschaft, die auch die kleinsten Zuschauer verstehen: Harmonie entsteht nur, wenn alle gemeinsam singen.

Bilder für die große Leinwand

Die großen Zuschauer werden darin auch politischen Gehalt erkennen. Ja, „Trolls World Tour“ ist durchaus ein Film gegen Donald Trump. Ein Film gegen Einigelung und Abschottung gegen die „Anderen“ draußen. Ein flammendes Plädoyer nicht nur für Multikulti und friedliche Koexistenz, sondern auch für mehr Diversität. Unterschiede – so lautet die Botschaft, die gleich öfter postuliert wird – sind wichtig. Man darf sie nicht bekämpfen, sondern muss sie im Gegenteil respektieren und schätzen. Nach dem Credo: „Es darf jeder sein, wie er will.“

Und das ist doch auch eine Erfahrung, die wir alle derzeit in der Corona-Krise machen: dass wir trotz aller unterschiedlichen Klassen, Rassen und Religionen unter demselben Virus leiden. Dass wir trotzdem alle eins sind und diese globale Krise nur gemeinsam und nicht durch Abschottung oder Ausgrenzung bewältigen werden.

Insofern ist „Trolls World Tour“ genau der Film zur Stunde. Und doch kann man das Happy End, wo alle sich kollektiv herzen und knuddeln, nicht wirklich genießen, weil sofort die innere Ampel „Social Distancing!“ aufleuchtet. Zudem überwältigt der Animationsfilm mit detailverliebten Bildern, die eigentlich die große Leinwand brauchen. Und auch die Botschaft, sich als autarker Teil einer großen Gemeinschaft zu fühlen, greift eigentlich erst so richtig beim kollektives Erlebnis im Kinosaal und nicht als Stream zuhause auf dem Fernsehsofa. Hoffen wir also, dass die Film-Auswertung im Internet wirklich nur ein Notbehelf bleibt – und nicht zum Dammbruch wird.