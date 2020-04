Biennale für die Philharmoniker

Die Philharmoniker gründen ein neues, alle zwei Jahre stattfindendes Festival. Die Biennale startet im Februar 2021 unter dem Titel „Die Goldenen Zwanziger“. „Die Biennale war meine Idee, weil wir neben dem Musikfest ein zweites Festival setzen wollen“, sagt Intendantin Andrea Zietzschmann: „Es soll ein richtiges Berliner Festival sein, das die Philharmoniker inhaltlich gestalten. Wir haben gemeinsam mit Kirill Petrenko zum Auftakt das Thema Zwanzigerjahre gewählt. Er ist wie wir der Meinung, dass Komponisten wie Weill, Schulhoff oder Busoni zu selten auf dem Programm stehen. Ich bin auf das Berliner Ensemble und die Komische Oper zugegangen. In dem Fall hat es sich hervorragend gefügt, dass Barrie Kosky am BE 2021 die ,Dreigroschenoper‘ inszeniert.“

Das Orchester spielt erstmals im Friedrichstadtpalast

Die neue Biennale lebt von Kooperationen und Ideengebern quer durch die Stadt. Die Deutsche Oper und das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin sind beim Auftakt mit dabei, ebenso Künstler wie Sophie Rois, Igor Levit oder Dagmar Manzel. „Ich habe auch mit dem neuen Berlinale-Leitungsteam gesprochen, ob sie künftig stärker kooperieren wollen“, sagt die Intendantin: „So gehen wir in den Friedrichstadtpalast, wo wir das Stummfilmprojekt ,Symphonie einer Großstadt‘ machen. Es wird das erste Mal sein, dass die Philharmoniker im Friedrichstadtpalast spielen.“

Dass die Philharmoniker bereits an diesem Montag ihre Pläne vorstellten, hat zuerst mit den Abonnenten und dem beginnenden Vorverkauf zu tun. „Es ist für uns ambivalent, die Saison jetzt vorzustellen, weil wir die weiteren Entwicklungen noch gar nicht absehen können“, sagt Andrea Zietzschmann. „Wir können nur eigene Szenarien entwickeln, was an Programmen, Besetzungen und für unsere Besucher machbar sein wird. Aber wir möchten auf jeden Fall spielen.“ Da Planungen im Klassikbetrieb nur längerfristig erfolgen können, spiegelt die aktuell vorgelegte Broschüre den Stand von Februar 2020.

Offiziell soll die Saison am 28. August mit einem Sonderkonzert unter Leitung von Kirill Petrenko eröffnet werden. Wann die ersten Proben des großen Orchesters wieder stattfinden können, bleibt ungeklärt. „Die Frage kann ich mit Stand heute nicht beantworten, weil wir schauen müssen, wie sich die Pandemie entwickelt“, sagt die Intendantin. Wie in anderen Häusern auch wird es in der Philharmonie Veränderungen im Ablauf geben. „An all diesen Szenarien arbeiten wir in den nächsten Wochen. Es sind die Fragen nach der Organisation an den Eingängen und welche Hygienevorschriften gelten. Wir haben 2400 Plätze im Saal und müssen die Platzierung regeln, wenn Mindestabstände eingehalten werden sollen. Es erfolgt alles mit Gutachtern. Wir schneidern uns ein sinnvolles Konzept.“

Der Konzertbetrieb ruht seit einigen Wochen. Die Krise träfe die Philharmoniker besonders hart, sagt die Intendantin. Das habe damit zu tun, dass im Etat 60 Prozent Eigeneinnahmen erwirtschaftet werden müssen. Das ist im Vergleich zu anderen großen Kultureinrichtungen hoch. Derzeit macht die Philharmonie Verluste im Ticketverkauf und in der Vermietung. Dazu kommen die Tourneeausfälle des Orchesters. „Wir hatten im Mai eine dreiwöchige Tournee, bei der sicher alles abgesagt wird“, sagt Andrea Zietzschmann. „Für die Zeit vom 13. März bis 20. April liegt unser Verlust bei mindestens 1,7 Millionen Euro.“

Jetzt beginnt Kirill Petrenkos zweite Spielzeit als Chefdirigent der Philharmoniker. Aber ein bisschen fühlt es sich wie seine erste Saison an, weniger wegen der vorzeitigen Corona-Schließung des Hauses, sondern weil der Dirigent bislang parallel noch als Chef an der Bayerischen Staatsoper verpflichtet war. Andrea Zietzschmann wischt das natürlich beiseite und erinnert an seinen grandiosen Einstand am Brandenburger Tor mit tausenden Berliner Besuchern. „Aber in der nächsten Spielzeit ist Kirill Petrenko insgesamt präsenter, er wird 49 Konzerte dirigieren“ sagt sie. Am neuen Programm soll nun auch erkennbar werden, welche langfristigen Linien Petrenko im Blick hat. „Das Kernrepertoire spielt er in allen Facetten, das von Mozart bis Strauss reicht. Zum Auftakt haben wir Brahms und Mendelssohn geplant, was zur DNA der Philharmoniker gehört“, sagt die Intendantin: „Der zweite Strang ist den russischen Komponisten gewidmet. Bei den Osterfestspielen in Baden-Baden gibt es einen großen Aufschlag mit Tschaikowski. Der dritte Schwerpunkt, der ihm wichtig ist, sind die Raritäten. Dazu gehören Komponisten wie Josef Suk oder Korngold.“

Quasi im Kleingedruckten findet sich unter Education Bemerkenswertes. Der Chefdirigent moderiert Konzerte für Gäste ab acht Jahren. „Damit hat wohl keiner gerechnet?“, sagt Zietzschmann fröhlich. „Wir haben unsere Familienkonzerte ja schon etabliert, er wird zwei Konzerte in der Reihe übernehmen. Kirill Petrenko wird die Programme selbst moderieren, es spielt das große Orchester. Es ist ein tolles Novum.“

Reisen nach Spanien und in die USA geplant

In der kommenden Saison sollen zudem Werke von 15 lebenden Komponistinnen erklingen, darunter sechs Uraufführungen. „Wir werden eine ganze Bandbreite präsentieren. Es sind fantastische starke Frauen unterwegs“, sagt Andrea Zietzschmann. Beim Musikfest Berlin ist ein Porträt der britischen Komponistin Rebecca Saunders geplant. Die Liste der Künstlerinnen reicht von Betsy Jolas über Olga Neuwirth bis zu Milica Djordjević. Seit zwei Jahren würden Petrenko und sie das planen, sagt die Intendantin. Darüber hinaus engagiere sich Petrenko sehr für die Ausbildung von Dirigentinnen. „Einige sind durch seine Schule gegangen. Wir werden jetzt auch eine japanische Dirigierstipendiatin als Assistentin bei der Karajan-Akademie haben.“ Bratschistin Tabea Zimmermann wird in der neuen Saison Artist in Residence bei den Philharmonikern.

Ein wenig befremdlich wirken die Hinweise auf Orchesterreisen nach Salzburg, Luzern und London, in die USA sowie zum Europakonzert nach Barcelona mit anschließender Spanientournee. Ist das angesichts von Corona und Klimaschutz überhaupt noch zeitgemäß? „Die Krise lädt zu einigen Reflexionen über den Musikbetrieb ein. Dazu gehören auch die vielen Reisen um die Welt von Ensembles, Solisten und Dirigenten“, sagt die Intendantin: „Wir haben im Orchester inzwischen Arbeitsgruppen, die sich um Fragen wie Klimaschutz kümmern. Wir überlegen schon, ob wir uns stärker auf Europa konzentrieren sollten. Solche Fragen bewegen uns sehr und werden sicherlich auch Einfluss auf unseren Spielplan haben. Andererseits müssen wir als Institution auch Geld verdienen, da sind Tourneen nach Asien einträglicher. Das müssen wir im Gesamtbild abwägen.“