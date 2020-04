Dämonen auf der Couch

Der Titel ist Programm. Der von Ulrich Noethen in der Filmreihe „Neben der Spur“ gespielte Psychiater Joe Jessen war ja immer schon ein Mann, der selbst Hilfe braucht. Er leidet unter Parkinson. Er wird selbst von Dämonen verfolgt. Hat sich zunehmend von Frau und Tochter entfremdet. Musste sogar zu Hause ausziehen und hat sich nun in einem Haus am Hamburger Elbufer einquartiert. Lebt da allerdings zwischen Kartons, die er nicht auspacken will. Irgendwie wird er dem lebensmüden Kommissar Vincent Ruiz (Jürgen Maurer), dem er bei seinen Fällen hilft, immer ähnlicher.

Aber jetzt gerät der gebeutelte Therapeut noch etwas mehr aus der Bahn. Der Mörder, den er in der letzten Folge hat erschießen müssen, um eine weitere Untat zu verhindern, erscheint ihm immer wieder. Urplötzlich steht er neben ihm, kommentiert seine Aktionen und lächelt ihn böse an: Ist er durch diesen Tötungsakt nicht einer wie er geworden?

Führt die Dame ein Doppelleben?

Der Titel der neuen Folge, „Erlöse mich“, scheint da ziemlich ironisch gewählt. Von Erlösung ist da keine Spur. Dann wird auch noch in Jessens Praxis eingebrochen. Die Räumlichkeiten sind verwüstet. Irgendjemand scheint da etwas ganz Spezielles gesucht zu haben. Mitten ins Chaos kündigt ihm auch noch eine Klientin: Die reiche Gattin Milena Lorenz (Anna Bederke) kann sich den teuren Seelendoktor nicht mehr leisten, seit ihr Mann verschwunden ist. Kurz darauf gerät dieselbe Frau ins Visier von Kommissar Ruiz. Erst wird der Fahrer eines zwielichtigen Spielhallenbesitzers umgebracht und dann auch der Chef selbst. Und die noble Frau Lorenz hat bei ihm offensichtlich die Spielschulden ihres Mannes durch Prostitution begleichen müssen.

Führt die Dame ein Doppelleben? Hat sie auf Jessens Couch die ganze Zeit Ammenmärchen erzählt? Der gequälte Seelenklempner mag es nicht glauben. Aber dann lässt er auch noch alle Berufspraxis fahren und geht auf die offensichtlichen Avancen der Verdächtigen ein. Der Tote, der ihm erscheint, grinst da nur umso diabolischer.

Die lockere Filmreihe, die seit 2015 im ZDF ausgestrahlt wird, bedient das im deutschen Fernsehen ziemlich breit aufgestellte Krimi-Format auf erfrischend andere Weise. Mit gleich zwei Ermittlern, die an sich selbst und ihrer Arbeit verzweifeln und damit gar nicht ganz so weit weg sind von den Tätern, mit denen sie es zu tun haben. Die Buchvorlagen des australischen Autors Michael Robotham werden dabei überzeugend auf das Hamburger Umfeld übertragen. Und Noethen gibt diesen Seelenklempner mit eigenen Seelenschäden stets sehr glaubhaft.

Eine sehr dichte, atmosphärisch stimmige Folge

Diesmal überschreitet er aber gleich mehrfach seine Kompetenzen, wenn er, aus Angst, sie könne sich etwas antun, seiner Klientin heimlich folgt. Und wider jede Vernunft ein Verhältnis mit ihr eingeht. Der Kommissar rauft sich darüber die Haare. Und auch Jessen selbst kann es nicht fassen, als er von einem Kollegen (Rüdiger Vogler) von der Vorgeschichte dieser undurchsichtigen Frau erfährt. Sollte ihn diesmal seine Stärke, sich in andere Menschen hineinzufühlen, verlassen haben?

Eine sehr dichte, atmosphärisch stimmige Folge, bei der der Zuschauer wie der Psychiater nie genau weiß, woran er ist. Und sich verwundert fragt, warum man seit der letzten Folge zwei Jahre hat verstreichen lassen. Ein Sendeformat mit solch langen Pausen horizontal zu erzählen, könnte manchen Zuschauer doch überfordern.

„Neben der Spur: Erlöse mich“ ZDF, Montag, 20.15 Uhr