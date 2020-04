Cannes will nicht aufgeben

Ein bisschen ist es wie bei Asterix und Obelix und dem unbeugsamen Dorf in Gallien. Überall werden derzeit wegen der Corona-Krise Festivals abgesagt, ob der Rock am Ring am Nürburgring oder das Wacken Open Air Festival, selbst Winnetou darf bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg nicht mehr aufs Pferd. Um nur die aktuellsten Absagen zu nennen von Veranstaltungen, die schon weit in den Sommer reichen. Ein Festival hofft dagegen immer noch stattzufinden. Irgendwie. Auch wenn keiner weiß, wie das gehen soll: die Internationalen Filmfestspiele in Cannes.

Die 73. Ausgabe des Festivals sollte eigentlich vom 12. bis zum 23. Mai stattfinden. Dass daran nicht festzuhalten war, zeichnete sich bereits in den letzten Wochen ab. Schon überlegte Festivalchef Thierry Frémaux, den Termin einfach auf Ende Juni oder Anfang Juli zu verschieben. Was aber bei all den internationalen Gästen organisatorisch kaum zu leisten wäre. Noch dazu, wo man noch gar nicht absehen kann, ab wann es wieder so etwas wie einen normalen internationalen Flugbetrieb geben könnte. Dem hat nun aber Präsident Emmanuel Macron einen Strich durch die Rechnung gemacht, als er am vergangenen Montag sämtliche Großveranstaltungen in Frankreich bis Mitte Juli abgesagt hat.

Organisatoren aus Cannes prüfen Kooperation mit Filmfestival in Venedig

Alternativ wurde auch überlegt, das Festival an der Riviera einmal digital stattfinden zu lassen. Aber dem hat Frémaux eine klare Absage erteilt. Schon in der Vergangenheit hat er Kino und Streaming strikt voneinander getrennt und – im Gegensatz zu anderen Festivals – Produktionen, die nicht explizit fürs Kino, sondern für Streamingportale wie Netflix gemacht wurden, explizit nicht eingeladen. Ein ganzes Festival zu streamen, kommt da schon gar nicht in Frage. „Cannes hat eine Seele, eine Geschichte“, postulierte Frémaux in einem Interview mit dem Hollywood-Branchenblatt „Variety“.

Stattdessen prüfen die Organisatoren nun einen ganz anderen, gewagten Schritt: den nämlich, in irgendeiner Weise mit dem Filmfestival in Venedig zu kooperieren. „Seit Beginn der Krise beraten wir über die Möglichkeit einer Annäherung“, verriet Frémaux der „Variety“. In erster Linie ginge es um die Filme, um die Künstler und um das Überleben der Kinos. Sollte Cannes ganz abgesagt werden, will Cannes auf dem Festival am Lido, das vom 2. bis 12. September geplant ist, „präsent sein, um dazu beizutragen.“

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen

Cannes in Venedig, die Croisette am Lido? Das hat es noch nie gegeben. Und es würde die Festivalwelt gehörig durcheinander wirbeln. Denn die beiden sind die zwei größten Player bei den A-Festivals, die Berlinale ist da längst abgehängt. Und sonst geht es ja stets darum, sich die dicksten Fische und die größten Stars gegenseitig abzuluchsen. Wenn nun Cannes, das als das wichtigste Filmfestival der Welt gilt, eine Allianz mit der Konkurrenz sucht, wäre das eine Sensation. Ein extremer Schritt, der auch am Prestige, auf das Cannes zurecht stolz ist, kratzen würde. Es wäre aber auch ein Signal, die Krise gemeinsam mit dem Nachbarn zu bewältigen. Und außergewöhnliche Zeiten erfordern nun mal außergewöhnliche Maßnahmen.

Im Nachhinein kann man nur froh sein, dass die Berlinale Ende Februar gerade noch so über die Runden kam. Schon in der zweiten Hälfte des Festivals hatten sich die Horrornachrichten über die Ausbreitung des Corona-Virus gehäuft. Wenige Tage später – und man hätte wohl auch das laufende Festival abbrechen müssen.