Roman "Der Empfänger": Schweigen aus Scham

Ein Deutscher kehrt nach dem Krieg aus den USA zurück und sieht das erste Mal seit Jahren seinen Bruder und dessen Familie wieder. Gewöhnlich würde die Geschichte so verlaufen: Alle begegnen dem Heimkehrer kühl, keiner redet über die letzten Jahre, und doch kommt nach und nach heraus, dass der Bruder ein überzeugter Nationalsozialist war, dass er Verbrechen begangen hat und das Haus, in dem sie lebten, womöglich gar deportierten Juden gehörte. Geschichten wie diese hat man schon so oft gelesen oder in Filmen gesehen, das sie fast zum Klischee verkommen sind.

Ulla Lenzes Roman „Der Empfänger“ ist da erfrischend anders. Die Grundkonstellation ist zwar dieselbe, aber die Schuldfrage ist hier verkehrt. Carl ist in der Wirtschaftsnot der 20er-Jahre nicht mit seinem Bruder ausgewandert, weil ihm kurz zuvor ein Unglück passierte, bei dem er ein Auge verlor. So wäre er nie durch die Einwanderungsbehörde auf Ellis Island gekommen. Wegen seines Glasauges ist er aber auch nie eingezogen worden. Von den Nazis hat er nicht viel gehalten. Und hätte er ein enteignetes Haus übernommen, würde die Familie wohl komfortabler leben. Dafür ist es der Rückkehrer Josef, der Dreck am Stecken hat. Er hat in den USA für die Nazis spioniert. Er war dafür viele Jahre in Haft und dann noch bis nach Kriegsende als „feindlicher Ausländer“ interniert. Ausgerechnet, Ironie der Geschichte, auf Ellis Island, jener Insel vor New York, auf der er einst, wie Millionen andere, eingewandert ist.

Rückblenden machen Reiz des Buches von Ulla Lenze aus

Der Roman erzählt auf zwei Zeitebenen von der Wiederbegegnung 1949 in Neuss und vom New York der späten 30er- bis Mitte der 40er-Jahre. Es sind vor allem diese Rückblenden, die den Reiz des Buches ausmachen. Denn sie zeichnen eine ganz andere, kaum bekannte Seite der Vereinigten Staaten jener Tage, worüber man hierzulande wenig weiß und auch im Geschichtsunterricht nichts vermittelt bekommt. Anfangs verdingt sich der Immigrant Josef Klein noch in einer Druckerei, die Flugblätter sowohl für amerikanische Patrioten („America for White People“) als auch für den Schwarzenführer Samuel Daniel („Don’t buy where you can’t work“) drucken. Zu den Kunden gehört außerdem der Amerikadeutsche Bund, eine nationalsozialistische Organisation unter ihrem „Führer“ Fritz Kuhn.

Seine Auslieferungen führen Josef Klein, der sich in den USA Joe nennt, immer wieder in die große deutsche Community von New York in den Washington Heights, die damals auch „Frankfurt-on-the-Hudson“ genannt wurde. Wegen der vielen deutschen Immigranten, die sich dort angesammelt hatten, wegen der vielen vertriebenen Juden, die hier wohnten. Aber eben auch wegen der vielen Nazi-Anhänger, weshalb das Viertel auch das „Vierte Reich“ genannt wurde. Es ist teils schwer zu glauben, was hier zu lesen ist, und doch genauestens recherchiert. Etwa, dass auf der Bestsellerliste der „New York Times“ neben John Steinbecks sozialkritischem Roman „Früchte des Zorns“ Hitlers „Mein Kampf“ stand. Oder, dass Hollywood bis zum Kriegsausbruch immer Rücksicht auf den deutschen Absatzmarkt nahm und jüdische Namen aus dem Vorspann verbannte. Dass auf Long Island ein „Camp Siegfried“ die Hitlerjugend und den Bund Deutscher Mädchen nachahmte. Und, dass der Bund seinen größten Aufmarsch 1939 mit 22.000 Teilnehmern im Madison Square Garden organisierte. Noch beklemmender, weil irritierend aktuell lesen sich die Passagen über die berüchtigte Des-Moines-Rede von Charles Lindbergh. Der einstige Fliegerpionier gehörte 1939 einem Komitee an, das sich „America First“ nannte, sprach sich gegen einen Kriegseintritt aus und warnte, Amerika solle aufhören, Weltpolizei zu spielen. Parolen, die der derzeitige US-Präsident unbekümmert wiederholt.

Vita des Großonkels Lenzes dient als Vorlage für den Protagonisten

Es spricht für den Protagonisten, dass er mit dem Nazi-Klüngel in den USA nichts zu tun haben will und deshalb bei der Druckerei kündigt. Doch es ist zu spät. Der Amerikadeutsche Bund hat schon ein Auge auf ihn geworfen. Zum Verhängnis wird ihm sein Steckenpferd: Josef Klein ist Hobbyfunker. Eigentlich, um ein Ohr in die große weite freie Welt zu haben. Auf diese Weise verliebt er sich auch in eine Unschuld vom Lande. Aber plötzlich stehen einige der sogenannten Bundisten vor seiner Tür, bemächtigen sich seines Funkgeräts, um geheime Informationen heim ins Reich zu funken. Und machen sehr deutlich, dass Klein dabei mitspielen muss.

Die Berliner Autorin Ulla Lenze („Die endlose Nacht“) hat für ihre Geschichte auf die Vita ihres eigenen Großonkels zurückgegriffen und nennt diesen auch beim Namen. Dennoch ist das Buch ein Roman, was sie betont: „Obwohl ich die Lebensgeschichte meines Großonkels Josef Klein zu großen Teilen verarbeitet habe, ist die literarische Figur Josef Klein meine Erfindung.“ Es ist faszinierend, wie die Autorin hier eigentlich gleich drei Geschichten auf einmal erzählt: Da sind die muffigen ersten Nachkriegsjahre in der Bundesrepublik, noch vor dem Wirtschaftswunder und der Wir-sind-wieder-wer-Euphorie.

Roman spiegelt heutige Situation der Flüchtlingskrise wider

Da sind die Hoffnungen deutscher Migranten, die dem Elend nach der Inflation 1923 entkommen wollen, und die großen Anlaufschwierigkeiten und auch Abneigungen, mit denen sie sich in der Neuen Welt konfrontiert sehen. Was sich auch sehr aktuell liest als Spiegelung zur heutigen Flüchtlingskrise und jeden Leser daran erinnert, dass auch Deutsche einmal aus wirtschaftlicher Not zu Scharen in andere Länder geflohen sind. Und da ist schließlich diese dritte, hierzulande erstaunlicherweise immer noch kaum bekannte Geschichte über Nazi-Spione in den USA.

Die Aushebung dieses Rings um Fritz Joubert Duquesne im Jahr 1941 bezeichnete der FBI-Chef Edgar J. Hoover als den größten Erfolg der Spionageabwehr in der Geschichte der USA. In diesen diffusen Zirkel wird der Leser durch ein eher kleines Licht eingeführt. Eben jenem Josef Klein, der eigentlich ein Loser ist. Der sich aus allem raushalten will. Und dann doch, als wäre sein Name Programm, klein beigibt. Er wird gar nicht unsympathisch gezeichnet. Wie er einen Gewissenskonflikt durchsteht, wenn er mit seiner Geliebten im Kino den Film „Confessions of a Nazi Spy“ ansieht und ihr doch nicht anvertrauen kann, dass er selber ein Spion ist.

Roman ist eine spannende Geschichtslektion

Die Geister, die ihn riefen, wird er nicht mehr los. Auch nicht nach dem Zusammenbruch von Hitler-Deutschland. Auf Ellis Island ist er mit den anderen Spionen interniert, hier wird immer noch der Geburtstag des „Führers“ mit Hakenkreuzen auf braunem Schokoladenkuchen gefeiert. Und nach Deutschland kehrt der Entlassene auch nicht zurück, um seinen Bruder wiederzusehen. Sondern um alte Nazi-Kontakte zu bemühen, damit er in Südamerika untertauchen kann. Immer ist dieser Josef Klein dabei ein Charakter, der aus Scham schweigt, der sich vor sich selbst versteckt und in seiner eigenen Sprachlosigkeit gefangen ist. Der Roman gibt diesem Verstummen eine späte Stimme. Eine spannende Geschichtslektion über ein Kapitel, über das man immer noch viel zu wenig weiß.