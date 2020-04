Das sind die Theaterkönige Berlins

Sie gehören längst wieder zu Berlin: Operetten wie „Ball im Savoy“ und „Eine Frau, die weiß was sie will“ laufen an der Komischen Oper seit Jahren vor ausverkauftem Haus. Stück für Stück entreißt hier Intendant Barrie Kosky Werke dem Vergessen, die über Jahrzehnte nicht gespielt wurden. Weil ihre Komponisten und Textdichter jüdisch waren, verfolgt wurden, emigrieren mussten oder ermordet wurden. Und weil ihre besondere Großstadt-Modernität auch nach dem Krieg nicht passte: Im Orchester trifft Walzer auf Jazz und Foxtrott, auf der Bühne wickeln starke Frauen die Männer um den Finger, nicht umgekehrt.

So vergessen wie diese Operetten-Hits waren lange auch die Berliner Theaterdirektoren, die wesentlich mitverantwortlich waren für ihr Entstehen: „Fritz und Alfred Rotter“. So heißt Peter Kambers umfangreicher, elegant gestalteter und akribisch recherchierter Band über die Brüder und ihre Theaterunternehmungen. Sein Untertitel „Ein Leben zwischen Theaterglanz und Tod im Exil“ umreißt schon ganz gut das dramatische Potential dieser Geschichte.

Denn die jüdischen Operettenermöglicher, die auf ihrem Höhepunkt in den 1920er und frühen 1930er Jahren neben Max Reinhardt die Theaterkönige Berlins waren, enden tragisch: Der eine verunfallt gemeinsam mit seiner Frau tödlich, als Nazis versuchen, ihn im Liechtensteiner Exil zu entführen. Der andere stirbt verarmt in einem französischen Gefängnis.

Doch vor dem Tod kommt der Glanz. Kamber zeigt, wie die Rotters ein Unterhaltungsimperium aufbauten, das im Frühjahr 1932 neun bespielte Theater in Berlin und Dresden umfasste, darunter große Bühnen wie das Metropoltheater (heute die Komische Oper), das (im Krieg zerstörte) Lessingtheater und das Große Schauspielhaus neben dem Berliner Ensemble, in dem später bis zum Neubau der Friedrichstadtpalast unterkam. Ein Imperium, das sie sich von Null an und gegen erhebliche, auch antisemitisch geprägte Widerstände aufbauen mussten. Durch Wirtschafts- und Gesellschaftskrisen, allerdings auch durch eigene Fehlentscheidungen wie Spekulationsverluste stand es immer wieder vor dem Zusammenbruch.

Kanzler und Industriebosse waren ihr Stammpublikum

Aber ihr untrügliches Gespür dafür, was das Publikum in der Breite interessierte, half ihnen durch alle Krisen. Mit ihren Aufträgen, Uraufführungen und Premieren trugen sie dazu bei, dass Unterhaltungskomödien und Operetten überhaupt erst entstanden. Ein paar Flops waren darunter, Konfektionsware, Kitsch, aber eben auch Werke, die die Grenzen des Genres ausloteten und mit ihren selbstständigen Frauenfiguren, ihrem Tempo und Witz den Geist der Zeit aufnahmen und zugleich prägten. Zu den Premieren mit Stars wie Richard Tauber, Fritzi Massary und Gitta Alpár strömte, was in Berlin Rang und Namen hatte: Kanzler, Filmleute, Industriebosse. Selbst Hollywood-Größen wie Charly Chaplin ließen sich blicken.

Als Direktoren agierten die Rotter-Brüder allerdings durchaus widersprüchlich: Erfindungsgeist traf Großspurigkeit, ein „Instinkt fürs Durchschnittspublikum“ auf „buchhalterische Nachlässigkeit“, künstlerische Erfolge auf Theater von der Stange. Kamber kann dank seiner fundierten Recherchen zeigen, wo sie selbst Fehler machten. Etwa als sie ihre Rücklagen verspekulierten. Oder als sie – kurz vor dem Zusammenbruch ihres Imperiums 1933, fast zeitgleich mit dem Ende der Weimarer Republik – es versäumten, eine geregelte Insolvenz einzuleiten, mit der sie ihre Theater vermutlich hätten retten können. Noch öfter aber kann Kamber nachweisen, dass die damals in den Medien geäußerte Kritik sowohl gegen die mindere Qualität der Werke als auch gegen das Geschäftsgebaren auf Unkenntnis und Vorurteil beruhten. Natürlich bauten ihre Theater, die ohne Subventionen auskamen, auf einem Star-System auf. Sicher fühlten sich andere von ihrer Dominanz in der Berliner Kulturszene bedroht. Aber der Untergang-des-Abendlandes-Ton, beherrschte damals die Presse, fiese Wortspiele wie „verrottert“ (was nicht von ungefähr wie verlottert klingt) zielten unter die Gürtellinie.

Immer wenn Kamber seine zentrale Behauptung belegt, wird es spannend. Diese lautet, dass die Rotters „ein Stück Berliner Befindlichkeit“ enthüllen, sich in ihrem Leben und in ihren Aufführungen „ein besonderes Zeitbild der deutschen Hauptstadt zwischen den beiden Weltkriegen“ verkörpert. Allerdings stolpert er ausgerechnet über sein größtes Pfund, die akribische Recherche. Beeindruckend viele Quellen, Spuren, Details hat er aufgetan. Statt sie aber spielerisch miteinander zu verweben oder in die Fußnoten zu verbannen, fügt er Indiz an Indiz, häuft Zitat auf Zitat. Als Kamber zum Beispiel den Entführungsversuch schildert, bei dem Alfred und seine Frau Gertrud Rotter sterben und Fritz verletzt wird, braucht er für die keine Stunde dauernde Handlung 30 Seiten, die sich wie ein Gerichtsprotokoll lesen und nicht wie ein Krimi. Schade. Denn diese Doppelbiografie ist ein wichtiges Puzzleteil in der Berliner Stadt- und Theatergeschichte, das nicht gleich wieder vergessen werden darf.