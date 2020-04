Filmregisseurin Connie Walther war gerade mitten in Dreharbeiten in Marokko, als sie wegen der Corona-Krise von heute auf morgen alles abbrechen und dann auch noch ihre Rückreise nach Deutschland organisieren musste. Tonmeister Manfred Banach gehörte zu jenen Hunderten von Angestellten, die in den Filmstudios Babelsberg für die US-Produktionen „Matrix 4“ und „Uncharted“ arbeiteten und dann rechtswidrig fristlos gekündigt wurden.

Die Berliner Produktionsfirma X Filme hatte mit den „Känguru-Chroniken“ einen ihrer erfolgreichsten Filme seit langem am Start, als die Kinos schließen mussten und man den Film, um noch etwas von dem Schub zu profitieren, als Stream digital anbot.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Das sind nur drei Beispiele, die zeigen: Jeden im Filmgeschäft trifft die Corona-Krise auf andere Weise. Aber jeden trifft sie. Und das wird nun gesammelt und diskutiert. In der Sonderstaffel „Corona Spezial“ des Podcasts „Close Up“, den die Schauspielerin Susanne Bormann und der Regisseur Christian Schwochow, immer im Wechsel, seit ziemlich genau zwei Jahren auf der Website der Deutschen Filmakademie machen.

Sechs Folgen „Corona Spezial“ sind schon im Äther

Gedacht war der Podcast als eine Art Filmschule für Filmschaffende, wo alle Gewerke und Biografien abgebildet werden sollten. Auch Filmemacher kennen ja überwiegend Kollegen nur aus dem eigenen Bereich und sind nicht unbedingt mit den Erfahrungen aller Beteiligter vertraut. Die Idee entstand zufällig, als Susanne Bormann, bekannt aus Filmen wie „Nachtgestalten“ und „Liegen lernen“, und Christian Schwochow, Regisseur von Erfolgsproduktionen wie „Der Turm“, „Bad Banks“ oder jüngst „Deutschstunde“, vor drei Jahren zusammen in die Spielfilmjury beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern eingeladen waren.

Auf der Zugfahrt nach Schwerin schwärmte die Schauspielerin, dass sie gern mal einen eigenen Podcast machen würde. Der Regisseur winkte erst mal ab, er dreht ja einen Film nach dem anderen und hat so schon kaum Zeit. Aber er fing dann auch an, in Podcasts reinzuhören, von denen es damals noch gar nicht so viele gab. Und war dann doch interessiert. „In einer Testfolge hat Susanne mich interviewt, und es stellte sich heraus, man kann über Film reden“, erinnert sich Schwochow. „Ich habe damals gesagt, ich mache weiter, wenn mehr als 150 Menschen zuhören.“ Es waren dann mehrere tausend. Seither sind bislang vier Staffeln zu je sechs Folgen entstanden.

Auftakt zur Corona-Spezialstaffel

Eine reguläre Folge sollte im März mit Hans-Joachim Flebbe aufgenommen werden, einem der bekanntesten Kinobetreiber des Landes, der in Berlin etwa den Zoo Palast und die Astor Film-Lounge betreibt. Die Folge konnte jedoch nicht in der üblichen Weise stattfinden, weil zwei Tage zuvor alle Kinos hatten schließen müssen und Flebbe nun durchs Land reisen musste, um seine Angestellten zu informieren, wie es weitergehen sollte. Mehr als die Hälfte des Gesprächs handelte von der Corona-Krise. „Als wir das ausgewertet haben, entstand die Idee, das könnte der Anfang einer Spezial-Staffel sein“, so Schwochow: „Dass wir in allen Gewerken schauen, wie sich Corona auf sie auswirkt.“

Schon nach einer Woche ging der erste Podcast online, und die Resonanz hat alle bestätigt – und beflügelt. Während sonst im Schnitt eine Folge pro Monat entsteht, sind es jetzt drei pro Woche. Sechs Folgen „Corona Spezial“ sind bereits im Äther, vier weitere schon produziert, mit der Regisseurin Doris Dörrie, mit Martin Hagemann, Professor an der Filmuniversität Babelsberg, und den Schauspielern Mo Asumang und Peter Schneider.

Natürlich entstehen die Folgen unter veränderten Bedingungen: Sonst trifft man sich im Studio. Jetzt sitzt jeder an seinem Computer, man sieht sich nicht und hört sich nur, mit einem Kopfhörer-Headset, mit dem Schwochow sich wie ein Pilot fühlt. „Aber durch Corona lernt man ja auch, zu improvisieren und anders miteinander zu kommunizieren“, meint er. „Ich hoffe nur immer, dass die Kinder dabei nicht ins Arbeitszimmer reinplatzen. „Aber wenn das mal passiert, dann passiert’s halt.“

Schwochow schneidet gerade „Je suis Karl“

Schwochow selbst hat Glück. Er hat erst im Herbst seinen neuen Kinofilm „Je suis Karl“ gedreht. Den schneidet er gerade. Das geht trotz Corona ganz gut, auch wenn er mit seinem Cutter nicht im selben Schneideraum sitzt. Der Film ist allerdings eine Koproduktion mit Tschechien, wo noch Postproduktionsarbeiten getätigt werden müssen. Tschechien hat aber seine Grenzen für ein halbes Jahr geschlossen. „Ich bin also schon ausgebremst. Und der Film, der für den Herbst geplant war, wird dieses Jahr nicht mehr ins Kino kommen.“ Außerdem wollte Schwochow im Herbst seinen nächsten Film drehen, mit internationaler Besetzung. Noch hat er die Hoffnung, das realisieren zu können. „Aber auch da arbeiten wir mit angezogener Handbremse.“

Der Podcast ist in diesen Tagen vielleicht auch eine gute Therapie. Erstens um trotz Zwangsisolation daheim in Kontakt mit anderen zu bleiben. Zweitens um sich darüber auszutauschen, wie andere die Krise erleben. Und drittens um danach zu suchen, ob man aus der Krise etwas Positives ziehen kann. Bormann und Schwochow sind mit diesen Sendungen so etwas wie der Domian der Filmbranche. „Wir wollen auch Stimmen zu Gehör bringen, die sonst nicht so gehört werden, möchten auch mit Leuten sprechen, die wirtschaftlich bedroht sind und noch gar nicht wissen, ob Rettungsmaßnahmen für sie greifen“, erklärt Schwochow. „Das alles versuchen wir abzubilden – und dabei trotzdem nicht in Depression zu verfallen.“

Was dem 41-Jährigen auffällt bei den Folgen, die sie bislang aufgenommen haben, ist, wie häufig dabei das Wort „Solidarität“ fällt. Sonst sei man in der Branche ja eher ein Einzelkämpfer. Jetzt frage man sich viel mehr, wie es den anderen geht und wie die damit umgehen. Da gibt der Podcast auch durchaus Antworten. Wer als Techniker etwa von einer Produktion in die nächste stürzt, kann von Drehbuchautoren lernen, wie das ist, immer allein daheim zu sitzen und sich seinen Tag zu strukturieren.

Einigen Kinos droht das Aus - und Zuschauer wandern ab zum Streaming

Es gibt auch viele Initiativen, die kreativ mit der Krise umgehen. Schwochow nennt „#wirspielenzusammen“, ein Projekt von Suse Marquardt, Anja Dihrberg und Simone Bär, drei der erfolgreichsten deutschen Casterinnen: Sie haben Schauspieler aufgefordert, kleine Videos mit eigenen Geschichten zu drehen. Die können sich dabei mal anders austesten, und die Casterinnen entdecken sie dabei vielleicht auch noch mal anders. Auch in Babelsberg haben sich die Gekündigten in wenigen Tagen zusammengeschlossen, haben gekämpft – und gewonnen. „Das sind Erlebnisse, die auch Mut machen“, so Schwochow, „die zeigen, dass man nicht allein ist.“

Und was auch immer wieder durchblitzt: Trotzdem viele die Krise als Bedrohung erfahren, sehen sie den Stillstand im Hamsterrad auch als Chance, sich selbst zu befragen, ob man als Künstler wirklich da ist, wo man hin wollte. „Und auch darüber sprechen wir, ob die Krise dazu führen könnte, dass wir hinterher bessere Filme machen.“

Aber hat Schwochow nicht Angst, dass das Kino langfristig Schaden nehmen könnte? Nicht nur, weil manche Kinos Corona vielleicht nicht überleben, sondern auch, weil viele Zuschauer zu Streamingdiensten abwandern und dem Markt womöglich für immer verloren gehen? „Ich hoffe nicht“, sagt Schwochow. „Ich bin da ganz zweckoptimistisch. Das Konsumieren zuhause macht doch auch einsam und stumpf.“ Man müsse es nur schaffen, den Leuten die Angst zu nehmen, wieder an Orte zu gehen, wo andere Menschen sind. „Aber wir sind ja ein soziales Volk. Das sieht man doch gerade an dem Bedürfnis, dass alle raus wollen und die Abstände nicht einhalten. Deshalb gehe ich fest davon aus, dass das Bedürfnis, etwas gemeinsam zu erleben, schnell wieder da sein wird.“

Der Link zum Podcast: https://www.deutsche-filmakademie.de/projekte/podcast-close-up/