Tage im Ausnahmezustand: Die junge Frau sitzt daheim in Quarantäne, ihr Mann ist mit den Kindern auf dem Land. Die Chefin hustet beim Skypen ins Mikro und befiehlt ihr, noch während sie ins Krankenhaus gebracht wird, an ihrer Stelle die Agentur zu leiten.

Schon damit ist Charlotte überfordert. Aber sie muss sich auch noch im Internet schlau machen, wie sie an einen Corona-Test kommt, hängt am Beratertelefon in der Dauerschleife, flirtet nebenbei auf Tinder, während sie auf einer To-Do-Liste die Trennung von ihrem Mann ganz nach oben stellt. Daneben noch schnell zehn Dinge gegen die Langeweile googeln, eine neue Playlist erstellen und Nachrichten checken. Das alles natürlich gleichzeitig. Hat da jemand von Entschleunigung im Zuge der Corona-Krise gesprochen? Im Gegenteil: Das Leben ist nur noch chaotischer.

„Drinnen – Im Internet sind alle gleich“ heißt eine gewitzte kleine Serie, mit der die Produktionsfirmen Bildtonfabrik und Eitelsonnenschein ultraschnell auf die Krise reagiert haben. Die Generation Y bestellt sich ganz selbstverständlich alles, auch Essen, nach Hause, kann überall mit dem Laptop arbeiten und kommuniziert mit Freunden nicht mehr persönlich, sondern per Skype oder Netzwerken. Es ist die erste Generation, die das Leben meistern kann, ohne je rauszumüssen. Und die doch jetzt, da sie einmal gezwungen ist, daheim zu bleiben, durchdreht.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

"Drinnen": 15 Kurzfilme à zehn Minuten

Diese Grundidee ist so charmant wie bestechend. Daraus wurde im Eilverfahren eine Serie entwickelt, 15 Kurzfilme à zehn Minuten, eine Folge pro Tag, die einen Tag später schon in die Mediathek von ZDFneo gestellt werden und dienstags um 22.45 Uhr im Block gezeigt werden.

Im Mittelpunkt steht Lavinia Wilson als die vom Netz gestresste Charlotte – und die dabei auch viel Persönliches preisgibt. Die Berliner Schauspielerin sitzt in ihrer eigenen Stube, ihr Mann Barnaby Metschurat ist mit den Kindern wirklich gerade auf dem Land und wird zugeschaltet.

Eigentlich mag das Schauspielerpaar nicht gemeinsam auftreten. Das hat es nur einmal für den eigenen Film „Hey Bunny“ getan. Für „Drinnen“ macht es nun eine Ausnahme. Denn es geht ihnen ja wie den meisten in ihrer Branche: Sie sind zum Nichtstun verdammt. Lavinia Wilson sollte eigentlich demnächst eine große Netflixproduktion in Budapest drehen, die nun um acht Wochen verschoben wurde. Aber wer glaubt im Ernst, man könne in zwei Monaten in Ungarn drehen? Da kam das Angebot von „Drinnen“ gerade recht.

„Ein total interessantes Experiment“

„Ich bin da richtig reingestolpert, laufe aber gern mit“, sagt die 40-Jährige im Gespräch, das serien- und umstandsgerecht am Telefon geführt wird. „Das ist ein total interessantes Experiment und auch eine spannende Erzählform. Weil es die Situation so auf den Punkt bringt, dass wir alle die Pandemie als kollektives Erlebnis teilen, aber alle allein zu Hause sitzen müssen.“

Das tut sie nun auch beim Dreh. Das war der Produktion ganz wichtig, dass man die Kontaktlosigkeit völlig Social-Distancing-korrekt einhält. Andere Protagonisten der Serie wie Jana Pallaske, Victoria Trauttmansdorff oder Johanna Gastdorf sitzen ebenfalls bei sich zu Hause vor dem Computer und werden zugeschaltet. Und alle sind mit dem Regisseur und dem Team in Köln permanent per Videokonferenz verbunden. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Produktionsweisen.

Lavinia Wilson macht dabei gleich fünf Jobs auf einmal: Maske, Kostüm, Requisite, Licht, Kamera einstellen. Ach ja, spielen tut sie auch noch. Also sechs Jobs. Das Pensum ist enorm. Und mit normalen Dreharbeiten gar nicht zu vergleichen.

Lesen Sie auch: ARD und ZDF: Auf Zuschauer kommen viele Wiederholungen zu

Notfalls wird die Nacht durchgearbeitet

Am Tag muss eine Folge fertig werden. Zur Not auch über Nacht. Manchmal muss die Schauspielerin morgens noch ein Voice-over zu der Folge nachreichen, die abends schon in die Mediathek gestellt wird. Während zeitgleich die Autoren die nächste Folge schreiben. Auch was die Cutter leisten, ist Wahnsinn.

Wer glaubt, eine Frau allein daheim, das sei eine öde Sache, der sieht sich getäuscht. Permanent poppen hier in hektischer Montage Skype-Bilder, Handydisplays und Computermonitore auf, gern mehrere Bilder übereinandergelagert. Und die Hauptfigur ist auf allen Kanälen zugleich. Schon vom Zusehen ist man da ganz fertig.

Dabei ist Lavinia Wilson keineswegs solch ein digitaler Nerd, der seinen ganzen Alltag über smarte Apps reguliert. Im Gegenteil: „Ich bin komplett überfordert von dieser Technik“, stöhnt sie. „Ich bin gerade gezwungen, das alles zu lernen, weil ich keine Ahnung habe.“ Parallel muss sie sich auch noch mit dem Kameraequipment schlaumachen und Tonfiles hochladen. Sie schlage sich wacker, glaubt sie: „Aber es gibt viele Menschen, die mir das per Video, Telefon und Skype mit Engelsgeduld erklären. Was oft für große Erheiterung sorgt, wenn ich mal wieder ein Kabel falsch gesteckt habe.“

Auch interessant: Bibliotheken stellen kostenlos online Inhalte zur Verfügung

In der Filmbranche ist die Unsicherheit groß

Ist ihr das nicht zu nahe, zu persönlich, wenn eine Serie in den eigenen vier Wänden gedreht wird? Nein, da ist sie ganz bestimmt. „Man sieht zwar unsere Wohnung, aber es ist ja nur ein kleiner Ausschnitt“, betont sie. „Da haben wir schon sehr genau überlegt, was da zu sehen sein darf und was nicht.“

Regisseur Lutz Heineking Jr. sei auch der einzige, mit dem Lavinia Wilson sich das vorstellen konnte. Mit ihm hat sie schon schon zwei Staffeln „Andere Eltern“ gedreht. Die Kinder, derzeit auf dem Land, könnten dort wenigstens mal raus. Sonst wäre diese Drehsituation auch gar nicht möglich. Aber die Serie versteht die Hauptdarstellerin, mitten in der corona-bedingten Zwangspause, schon als „Glücksfall“. Denn die Unsicherheit ist bei allen in der Branche groß. „Ich kenne viele, die gerade vor dem Nichts stehen.“

ZDFneo reagiert aktuell noch mit einem anderem Format auf die Krise: „Homies“ heißt es und läuft ebenfalls dienstags, vor „Drinnen“. Ab Anfang Mai sollen außerdem unter dem Motto „Liebe! Jetzt!“ sechs 20-minütige Kurzgeschichten über die Liebe in Zeiten von sozialer Distanz und Quarantäne gedreht werde. Ein Zeichen, dass die Branche in der Krise nicht nur in Schockstarre verfällt, sondern ihre Kreativität spielen lässt und schnell und ironisch mit der Krise umgeht. Wobei Lavinia Wilson „Drinnen“ nicht als reine „Corona-Serie“ versteht. Auch wenn das ein schönes Label sei, geht es doch vor allem „um Kommunikation und wie sie funktioniert – oder eben nicht –, wenn es keinen echten Kontakt gibt.“ Das Feedback zur Serie ist enorm. Kommt aber natürlich, in diesen Tagen, nur über digitale Kanäle.

ZDFneo, täglich eine neue Folge in der Mediathek und im Block dienstags, 22.45 Uhr.