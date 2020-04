„Der Überläufer“: Wie eine Art deutsches Apocalypse Now

„Bleib“, sagen die Schwester und der Schwager. Sie haben in ihrem Bauernhaus ein Verlies gebaut, in dem sie den jungen Wehrmachtsoldaten verstecken wollen. Aber Walter Proska (Jannis Niewöhner) schaut sie nur erstaunt an. Vom Fronturlaub nicht zurückkehren? Er ist doch Soldat! Das wäre ja Verrat an den Kameraden. Also macht er sich wieder auf den Weg an die Ostfront. Die ist jedoch im letzten Kriegssommer 1944 schon ziemlich aufgerieben. Sein Zug wird in die Luft gesprengt. Seine Division ist vernichtet. So landet der Soldat in einer versprengten Truppe von sieben Mannen, die sich in den polnischen Sümpfen gegen Partisanen verschanzen.

Hier gibt es keinen Krieg, schon gar keine Ehre. „Der Überläufer“ ist eher eine Art deutsches „Apocalypse Now“, wenn auch eine Nummer kleiner. Wie in Francis Ford Coppolas Kultfilm gibt es auch hier Männer, die es im Krieg in ein Nirgendwo verschlagen hat und am Krieg irre geworden sind. Angeführt von einem versoffenen Unteroffizier (Rainer Bock), der seine Untergegeben tyrannisiert und seinen Sadismus offen auslebt. Proskas ein wenig naives Selbstverständnis, fürs Vaterland zu kämpfen, wird hier schnell zerrüttet. Die Grenzen verschwimmen. Was ist noch gut, was richtig? Schließlich verliebt er sich sogar in eine Partisanin (Malgorzata Mikoajczak), eine Feindin, die er doch eigentlich bekämpfen müsste. Und als eines Tages die Russen vorrücken, desertiert Proska sogar zur Roten Armee. Um noch kämpfende Deutsche per Megafon zum Überlaufen zu überreden.

„Der Überläufer“ war der zweite Roman von Siegfried Lenz

„Der Überläufer“ war nach „Es waren Habichte in der Luft“ der zweite Roman von Siegfried Lenz, in dem der Autor eigene Kriegserfahrungen in Dänemark verarbeitet hat. Sein Verlag Hoffmann Campe lehnte sein Manuskript 1951 allerdings ab, mit dem Hinweis, der Autor würde sich mit einem Buch über einen Deserteur „maßlos schaden“: „Ein solcher Roman hätte 1946 erscheinen können. Heute will es bekanntlich keiner mehr gewesen sein.“ Lenz zog das Buch daraufhin zurück und hat es nie mehr überarbeitet. Das Manuskript fand sich erst nach seinem Tod 2014 in seinem Nachlass und wurde zwei Jahre später veröffentlicht. Manche Kritiker priesen das Buch als literarische „Sensation“, das mindestens so spannend sei „wie die Geschichte seiner langjährigen Nicht-Publikation“. Doch so präzise die Schilderungen in den Sümpfen beschrieben sind, lesen sich die letzten Kapitel, in denen Proska in der DDR an seinem neuen Land und seiner Rolle darin verzweifelt, doch fragmentarisch und unausgereift.

Nun wurde das alte und zugleich ganz frische Buch für die ARD verfilmt. Wobei Drehbuchautor Bernd Lange gerade die Leerstellen für seine Interpretation nutzt und den Stoff zu einem Zweiteiler erweitert und ausgebaut hat. Der Hauptteil des Buchs, der in den Sümpfen spielt, wird im ersten Teil in besagter Coppola-Manier inszeniert. Die knappen letzten Kapitel aber wurden deutlich ausgebaut und freier gestaltet. Die Desillusionierung der Titelfigur wird dabei so stark, dass Proska am Ende noch ein zweites Mal überlaufen will. Regisseur Florian Gallenberger, der bei dem Projekt kurzfristig einsprang, hat hier im Grunde zwei Filme gedreht, die stofflich wie atmosphärisch komplett anders sind und einen ganz anderen Tonfall haben.

So ist dieser Überläufer nur noch Opportunist

Auch Jannis Niewöhner scheint als Titelheld im zweiten Teil ein anderer, gereifter, aber auch resignierter. Eine ähnliche Entwicklung, wie er sie gerade auch im Kinofilm „Narziss und Goldmund“ gemacht hat, die nun coronabedingt nicht mehr zu sehen ist. Auch hier wird sein Leben von der Liebe geleitet. Dass die Titelfigur von Lenz in der Fernsehadaption nicht aus Überzeugung, sondern wegen einer Frau immer wieder seine Haltung wechselt, macht den Seitenwechsel kleiner, konterkariert auch den Roman. So ist dieser Überläufer nur noch Opportunist. Dafür gibt es aber das traurigste Happy End, das seit Langem im deutschen Fernsehen zu sehen war. Mit Nierentisch, Käsepiekern und Sekt will man es sich da im Wirtschaftswunderwesten so richtig gut gehen lassen. Doch in allen Gesichtern ist zu lesen, was man dabei alles verdrängen muss.

„Der Überläufer“: ARD, Mittwoch, 8.4., und Freitag, 10.4., 20.15 Uhr