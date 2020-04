Der Berliner Bestsellerautor Sebastian Fitzek sorgt sich um den Buchhandel und hat ein ungewöhnliches Hilfsprojekt ins Leben gerufen. Der Thrillerautor chattet gerade jeden Abend auf Instagram mit seinen Fans, um gemeinsam Kurzgeschichten zu entwickeln. Der vereinbarte Plot: Jemand findet ein fremdes Smartphone und entdeckt Fotos von sich darauf. Die Abgründe dahinter erzählt jeder Autor selbst weiter. Die Geschichtensammlung soll als Buch erscheinen, der Erlös dem Buchhandel zugute kommen.

Berliner Morgenpost: Herr Fitzek, was denken Sie als Autor, der von Berufs wegen Horrorszenarien entwirft, wenn eine reale Katastrophe eintritt?

Sebastian Fitzek Mich berühren Katastrophen immer sehr, selbst wenn sie nicht so eine globale Auswirkung haben. Empathie ist eine Krankheit von Thrillerautoren. Wir müssen uns in Opfer, natürlich auch Täter, hineinversetzen können. Wir haben also viel Mitleid. Jetzt sind wir obendrein selbst betroffen. Grundsätzlich belasten mich reale Ereignisse mehr als die Fiktion. Als Autor vermeide ich es, reale Anlässe eins zu eins zur Grundlage von meinen Geschichten zu nehmen. Ich hätte ein ungutes Gefühl, fremdes Leid auszuschlachten.

Wie haben Sie es wahrgenommen, als die Corona-Pandemie schleichend in unseren Alltag eindrang?

Ich habe die Aufregung zuerst für übertrieben gehalten. Ich glaube, da spreche ich für die Mehrheit derer, mit denen ich mich darüber unterhalten hatte. Deswegen kann ich auch den handelnden Akteuren in der Krise keinen so großen Vorwurf machen. Wir sind alles Menschen, emotional gesteuert und es gab immer wieder heraufbeschworene Gefahren, die sich dann nicht eingestellt hatten. Im nächsten Schritt war ich sehr alarmiert, als die Fallzahlen hochgingen und die Beschränkungen immer umfangreicher wurden. Aber man hat immer einen guten gesunden Verdrängungsmechanismus. Der hilft uns ja zu überleben. Für meine Bücher, in denen es häufig um Verdrängung geht, muss ich mich viel mit Psychologie beschäftigen.

Was meinen Sie mit gesunder Verdrängung?

Wenn wir uns täglich mit allen Sterberisiken auseinandersetzen, dann würden wir nie mehr das Haus verlassen. Wahrscheinlich könnten wir nicht einmal mehr in die Küche gehen, weil dort statistisch die meisten Unfälle passieren. Wir müssen also alltägliche Risiken verdrängen. Deswegen ist die erste Reaktion, eine Bedrohung als etwas Alltägliches abzutun. Leugnung und Verdrängung gehört zur ersten Phase, wir sind jetzt gerade in der Akzeptanzphase. Ich spreche für die Mehrheit, die noch nicht infiziert ist und keine Symptome hat. Wir noch Gesunden müssen akzeptieren, dass sich unser Leben dramatisch verändert hat. Das fällt den Menschen naturgemäß am schwersten.

Mit „Noah“ hatten Sie 2013 einen Verschwörungsroman rund um einen tödlichen Virus geschrieben. Was ist ähnlich, was komplett anders?

Es gibt Parallelen, es geht um einen Erkältungsvirus. Als ich das Buch schrieb, war es reine Fiktion und diente der Unterhaltung. In „Noah“ wird der Virus absichtlich freigesetzt, um die Reduktion der Weltbevölkerung herbeizuführen. Das geschieht, weil jemand denkt, damit würden alle Probleme der Weltbevölkerung gelöst. Ich würde in unserer heutigen Zeit überhaupt kein Buch wie „Noah“ mehr schreiben, denn ich möchte keinen Nährboden für Verschwörungstheorien liefern.

Würden Sie das Buch zurückziehen?

Das ist gar nicht möglich, weil es bereits millionenfach auf der ganzen Welt verkauft wurde. Das Buch ist auch sieben Jahre alt und nicht mehr aktuell. Aber ich würde es jetzt auch nicht bewerben und sagen: Hier ist das Buch zur Krise. Was auch nicht stimmt. Wir erleben gerade die bittere Realität, die überhaupt nicht zur Unterhaltung taugt.

Mit Fans chatten Sie allabendlich auf Instagram, um Kurzgeschichten zu entwickeln. Wie muss man sich das praktisch vorstellen?

Jeder Geschichte gehen Überlegungen voraus. Und wie in jeder Kunstform, Musiker müssen etwa ihre Tonleitern üben, gibt es auch Schreibtechniken. Wir nähern uns jetzt Schritt für Schritt einer Kurzgeschichten-Sammlung an. Wir haben gemeinsam ein Fallbeispiel entschieden. Zunächst einmal haben wir abgestimmt und das Thema Identität festgelegt. Danach ging es um die Ausgangssituation. Die Follower haben Ideen gepostet und bewertet. Durchgesetzt hat sich die Situation, wonach jemand ein fremdes Smartphone findet, auf dem er Fotos von sich selbst entdeckt. Die nächste Diskussion betraf die Hauptfigur. Es kommen Vorschläge, die ich ein bisschen moderiere. Ich erkläre, mit welchen Fragen ich mich einer Figur in meinen Büchern annähere.

Und dann schreibt jeder seine eigene Geschichte?

Ja, alle Geschichten müssen sich ums Thema Identität drehen. Und ja, die Hauptfigur findet etwas, was ihn mit seiner eigenen dunklen Vergangenheit konfrontiert. Das lässt Spielraum. Die besten kommen in diese Kurzgeschichten-Sammlung.

Was hat Sie in den Diskussionen mit der Schreiber-Community am meisten überrascht?

Gerade ging es um den Gegner der Hauptfigur. Ich wollte die Parameter nicht ganz so eng fassen. Aber die Umfrage zeigt, dass viele User mehr konkrete Vorgaben für ihre Geschichten haben wollen. Darüber hinaus habe ich einige Autoren angefragt, etwas beizusteuern. Wir wollen so viel wie möglich gute Geschichten auch von namhaften Autoren in dem Band haben. Denn das Buch soll spätestens zur Frankfurter Buchmesse, die dann hoffentlich wieder stattfinden kann, flächendeckend in ganz Deutschland zu kaufen sein. Die Gewinne gehen zugunsten des von der Corona-Krise gebeutelten Buchhandels.

Wie stellen Sie sich die Hilfe konkret vor?

Dazu hatten wir gerade eine Konferenz. Der Masterplan entsteht peu a peu. Entweder lassen wir das über den Börsenverein des Deutschen Buchhandels laufen oder wir legen einen eigenen Hilfsfonds auf, der stationäre Buchhandlungen unterstützt, denen die Insolvenz droht. Das fordert auch einen enormen Verwaltungsaufwand. Fakt ist, ich habe diese Idee im Internet losgetreten. Eine Internetfirma bereitet gerade eine Homepage vor, auf der die Leute ihre Geschichten hochladen können. Zumindest die Anfänge, weil ja nicht alles verraten werden soll. Dann kann darüber abgestimmt werden, welche Geschichten ins Buch kommen. Wir reden mit Druckereien, die selber in der Krise sind, ob sie die Druckkosten senken können. Der Droemer Knaur Verlag und die beteiligten Autoren verzichten auf ihre Einnahmen. Alle Autoren gemeinsam entscheiden, wo das Geld hinfließen soll. Im Juni/Juli müssen die Texte alle vorliegen, damit wir das Buch im September fertig haben.

Für Schriftsteller gehört Homeoffice zum Berufsbild. Was geben Sie den vielen Menschen, die jetzt erstmals zuhause arbeiten müssen, als Erfahrung mit?

Ich bin wahrscheinlich der Falsche für die Frage, denn ich habe irgendwann entschieden, dass ich nicht zuhause arbeiten kann. Ich habe das Gefühl zu verloddern und am Ende des Tages das Gefühl, überhaupt nichts geleistet zu haben. Ich ziehe mich also morgens an, fahre in mein Büro und komme abends zurück. Gerade fühle ich mich in meine Anfangszeiten zurückgeworfen. Mein Tipp ist, dass man sich einen geregelten Tagesablauf strukturiert.

#wirschreibenzuhause