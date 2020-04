Florian Gallenberger über die Corona-Krise und seinen Film

Es treibt ihn immerzu in die Fremde. Schon seinen Kurzfilm „Quiero ser“, für den Florian Gallenberger 2001 den Oscar gewann, drehte er in Mexiko. Seine späteren Spielfilme entstanden in Indien („Schatten der Zeit“), China („John Rabe“) und Argentinien („Colonia Dignidad“). Für „Der Überläufer“, die Verfilmung eines frühen Romans von Siegfried Lenz, der erst posthum erschien, war er diesmal in Polen. Wir erreichen den Regisseur dafür in Mallorca. Wo er derzeit wegen der Corona-Krise festsitzt.

Berliner Morgenpost: Herr Gallenberger, wo sind Sie gerade? Hat das Corona-Virus auch Sie in irgendeiner Weise beeinträchtigt?

Florian Gallenberger: Tatsächlich bin ich gerade auf Mallorca und weiß noch nicht, wie ich nach Deutschland zurückkomme. Ich hatte schon drei Flüge, die alle wieder gecancelt wurden. Ich bin hier, weil ich in Klausur gehen und an einem Drehbuch arbeiten wollte. Die fällt jetzt mit einer größeren Klausur zusammen. Für meine Schreibsituation ist das kein Problem. Mir selbst geht es auch gut. Aber die Umstände sind katastrophal. Die Ausgangssperre ist in Spanien ja viel strenger und die Infektionsrate viel besorgniserregender.

Ihr letzter Film „Grüner geht’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ war quasi ein „Ausrutscher“: Ihr erster Spielfilm, der komplett in Deutschland entstand. Sie drehen sonst immer im Ausland, wie nun auch beim „Überläufer“. Was zieht Sie immer wieder in die Ferne?

Das ist keine Absicht. Im Gegenteil: Im Ausland zu drehen, ist immer komplizierter. Aber es ist halt so wie beim Verlieben: So wie man sich in Menschen verliebt, kann man sich auch in Geschichten verlieben. Und wenn mich eine Geschichte packt, frage ich nicht, wo man das drehen kann. Dann muss einfach der Film gemacht werden! Ich muss aber auch sagen: Die Arbeiten im Ausland haben mein Leben wahnsinnig bereichert. Man kommt ständig in Berührung mit einer anderen Kultur, in einer Intensität, wie man das sonst nie erleben würde. Dafür bin ich sehr dankbar.

Um die Verfilmung von „Der Überläufer“ haben sich neun Interessenten gerissen. Wie landete das Projekt am Ende bei Ihnen?

Der Roman kam erst nach Siegfried Lenz’ Tod 2016 heraus, die Filmrechte daran waren deshalb unfassbar gefragt. Um sie hat es wirklich einen erbitterten Kampf gegeben. Wie genau das Projekt an unseren Produzenten Stefan Raiser kam, müssen Sie ihn fragen. Mich hat diese Geschichte nämlich erst auf einem Umweg gefunden: Ursprünglich sollte ein anderer Regie führen, der das Projekt dann aber verlassen hat. Ich bin erst ganz spät, nur drei Monate vor Drehbeginn, eingesprungen. Der Drehtermin ließ sich wegen anderer Verpflichtungen nicht verschieben. Das war ein echter Teufelsritt.

Sind Sie denn ein Lenz-Leser? Kannten Sie „Der Überläufer“ schon?

Ich habe in der Zeitung gelesen, dass das Buch nach seinem Tod im Nachlass entdeckt wurde. Aber ich hatte es zuvor nicht gelesen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich selbst „Deutschstunde“ von Lenz das letzte Mal in der Schule gelesen habe. Ich bin also wahrlich kein Experte, das war meine erste tiefe Auseinandersetzung mit Lenz. Aber ich bin sofort entflammt.

„Der Überläufer“ wurde 1951 vom Verlag abgelehnt. Lenz hat ihn dann nie wieder vorgenommen, der Schluss blieb fragmentarisch. Lässt das mehr Freiraum bei der Adaption?

Die erste Hälfte, die gänzlich ausgearbeitet ist, hat eine große Unmittelbarkeit und sehr stark auf mich gewirkt. In der zweiten Hälfte ist der Roman in der Tat teils unfertig, da haben wir auch größere Änderungen vorgenommen. Das Fragmentarische ließ uns mehr Freiraum. Was mich aber vor allem von Bedenken befreit hat, war ein Gespräch mit Günter Berg, dem Herausgeber und Nachlassverwalter von Lenz. Der meinte, Lenz war bei den vielen Verfilmungen seiner Werke immer ganz entspannt. Er sagte sich: „Ich habe mein Buch geschrieben, die machen den Film. Und wenn der nicht gut ist, wird mein Buch davon kein bisschen schlechter.“

In „Der Überläufer“ geht es um die Desertion eines Soldaten in den letzten Kriegstagen. Das war 1951 ein Tabu. Was ist heute aktuell an dem Stoff? Außer dass er posthum als Lenz’ letztes Werk erschien?

Glücklicherweise spielt das Militärische in unserer Gesellschaft keine große Rolle mehr. Aber gegen den Deserteur als archetypische Figur gibt es nach wie vor starke Vorbehalte. Wir denken auch heute alle sehr stark in Gruppen, mögen das Nationalitäten, Religionen oder auch nur Fußballmannschaften sein. Es geht dabei um Zugehörigkeiten. Man muss ja nur in Fußballstadien schauen, wieviel Hass da herrscht. Wenn da einer seinen Verein gegen einen anderen eintauscht, ist das ein Deserteur, das wird ihm nicht verziehen. Aber genau das ist das Faszinierende an dem Roman: Dass er sich eine vermeintlich verachtungswürdige Figur vornimmt und so genau hinter die Fassade schaut, dass wir sie verstehen, ja, dass der Deserteur am Ende sogar moralisch die höchststehende der agierenden Figuren ist.

Lenz ist ja selbst in den letzten Kriegstagen in Dänemark desertiert. Spielt das im Film mit hinein, ist Ihr von Jannis Niewöhner gespielter Überläufer ein Alter Ego von Lenz?

Diese Erfahrung war sicher ein Anknüpfungspunkt, warum Lenz diesen Roman geschrieben hat. Aber seine eigene Desertion war, soweit mir bekannt ist, weit weniger dramatisch und folgenreich als die im Roman. Es zeigt nur, wie genau er wusste, wovon er schrieb. Was man als Leser auch genau spürt.

Sie haben in Polen gedreht. Gab es da Versuche, Ihnen reinzureden? Etwa im Hinblick darauf, wie die polnischen Partisanen dargestellt werden?

Es hat uns keiner reingeredet. Aber es gab lange Diskussionen mit unserem polnischen Teammitgliedern, gerade was die Darstellung der Partisanen betraf. Es zeigte sich auch, von denen hat jeder den Roman gelesen. Ich hoffe doch sehr, dass wir ihrem Anspruch gerecht geworden sind.

Der TV-Dreiteiler „Unsere Mütter, unsere Väter“ hat 2013 in Polen eine Empörungswelle bei konservativen Politikern ausgelöst. Könnte so eine Debatte wieder drohen?

Das Schwierige ist ja, dass die jetzige rechtskonservative Regierung in Polen einen sehr eigenen Blick auf die Geschichte hat. Auch das kulturelle Schaffen wird dort sehr stark in die Pflicht genommen und zum Werkzeug der politischen Auseinandersetzungen gemacht. Der Einfluss gerade auf die Medien ist dort extrem. Ich sehe nicht, was Polen an dem Film in irgendeiner Weise verstimmen könnte. Aber ich sehe die Welt natürlich auch anders als die PiS-Politiker. Sollten sie „Der Überläufer“ aber so kritisch sehen wie „Unsere Mütter, unsere Väter“, werden sie ihn wohl gar nicht erst ankaufen. Auch der Filmankauf wird in Polen mittlerweile politisch kontrolliert.

Sind Sie jetzt eigentlich selbst ein „Überläufer“? Das ist Ihr erster Fernsehfilm, Sie waren bislang immer ein Verfechter der großen Leinwand.

(lacht) Höre ich da eine gewisse Vorverurteilung heraus? Ich erzähle zunächst mal Geschichten und tue das, so gut ich kann. Das war eine neue Erfahrung und sicher keine Schande. Aber auch wenn ich jetzt einmal „untreu“ war, schlägt mein Herz doch weiterhin und dauerhaft fürs Kino. Für diesen Stoff war ein Zweiteiler als Erzählraum einfach eine gute Form und das Medium darum sehr geeignet. Ich fürchte auch, ein solcher Stoff hätte es momentan im Kino eher schwer.

Derzeit ginge das sowieso nicht. Alle Kinos sind geschlossen. Da haben Sie mit Ihrer Fernsehproduktion gerade richtig Glück.

Ich wollte im Sommer eigentlich einen Kinofilm drehen. Man muss jetzt sehen, was daraus wird. Die Situation momentan ist desaströs. Was passiert mit den ganzen Filmen, bei denen die Dreharbeiten unterbrochen werden mussten? Werden die noch zu Ende gedreht oder sind dann alle schon in anderen Verpflichtungen? Ich fürchte, nach Corona wird es ein schreckliches Hauen und Stechen geben. Und in der Branche müssen viele von der Hand in den Mund leben, die haben wenig Reserven. Das wird echte Verwüstungen anrichten.

„Der Überläufer“: ARD, 8. und 10. April, je 20.15 Uhr.