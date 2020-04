Max Riemelt: „Am liebsten hätte ich gar kein Image“

Berlin. Am 2. April sollte eigentlich „Kopfplatzen“ ins Kino kommen, in dem Max Riemelt einmal mehr großen Mut in seiner Rollenwahl beweist und an Grenzen geht. Da wegen der Corona-Krise aber alle Kinos geschlossen sind, hat sich der Berliner Filmverleih Salzgeber zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen: Er öffnet auf seiner Homepage an eben diesem 2. April den „Salzgeber Club“ und bietet an dieser Stelle jede Woche eine exklusive Video-on-Demand-Premiere an, mit „Kopfplatzen“ als Eröffnungsfilm. Max Riemelt findet das eine gute Idee – auch wenn er den Film lieber auf großer Leinwand gesehen hätte. Auch sonst ist der Berliner Schauspieler von der Krise betroffen. Wir haben den 36-Jährigen gesprochen.

Berliner Morgenpost: Herr Riemelt, was machen Sie gerade? Sind Sie auch von Corona betroffen? Hatten Sie gerade Dreharbeiten, die jetzt eingefroren wurden?

Max Riemelt: Ja, leider. Wir waren mitten in Dreharbeiten in San Francisco, müssen jetzt aber pausieren. Wie so viele sitze auch ich jetzt zuhause herum. Wir können nur hoffen, dass es bald weiter geht.

„Kopfplatzen“ erlebt wegen Corona seine Premiere im Netz. Ist das der richtige Schritt – oder ist es nicht doch schade, wenn ein Film nicht auf die große Leinwand kommt?

Ich finde es gut, dass der Verleih auf die Krise reagiert und den Zuschauern trotz geschlossener Kinos etwas bieten will. Natürlich ist es schade, dass der Film nicht auf der großen Leinwand zu sehen ist. Aber vielleicht kommt er später ja doch noch ins Kino. Filme gehören auf die Leinwand. Das ist was anderes, als sie auf dem Fernsehschirm zu gucken. Oder gar, wie das manche tatsächlich tun, auf dem Handy.

Sie spielen in „Kopfplatzen“ einen Pädosexuellen, der mit seiner Veranlagung ringt. Hat man Bedenken, wenn man eine solche Rolle annimmt?

Ich hatte schon Bedenken, ja. Aber der Autor und Regisseur Savas Ceviz ist ein guter Freund von mir, er hat mir von dem Projekt schon in einem sehr frühen Stadium erzählt. Es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis das finanziert werden konnte. Ich hatte also genug Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Und auch wenn das ein Thema ist, mit dem man vielleicht nicht konfrontiert werden will, ist es doch sehr relevant.

Der Film zwingt den Zuschauer in die Perspektive eines Pädosexuellen. Dem man das erst mal nicht anmerkt. Bis man seine Abgründe ahnt. Und seine Versuche miterlebt, das zu unterdrücken.

Der Film zeigt, wie der Pädosexuelle unter dieser Veranlagung leidet. Er zeigt zugleich auch die Reaktionen der Gesellschaft. Dass das noch immer ein Tabuthema ist, über das man nicht reden kann. Und das immer sofort emotionalisiert wird, bevor man die Fakten kennt. Was es nicht leichter macht, diesen Menschen zu helfen. Die haben sich das nicht ausgesucht. Die werden damit geboren und müssen ihr ganzes Leben damit zurecht kommen. Und es gibt weltweit nur ein Programm, hier in Berlin in der Charité, wo diesen Menschen Hilfe angeboten wird, wo sie sich anonym melden können. Die Betroffenen leben meist in absoluter Isolation, pflegen keinerlei soziale Kontakte. Da ist es viel wahrscheinlicher, dass man übergriffig wird. Wenn einem Verständnis entgegengebracht wird, ist es vielleicht einfacher, damit umzugehen. Dabei muss man ihnen helfen.

Was auffällt: Seit Jahren spielen Sie gewagte Rollen, die immer auch mit Ihrem Image brechen. Angefangen vom Schwulendrama „Freier Fall“ bis hin zum Horrorfilm „Berlin Syndrome“. Ist Ihnen Ihr Korsett zu eng geworden, wollten Sie sich da aus einer Schublade befreien?

Ich mag es einfach nicht, immer das Gleiche zu machen, immer dieselben Themen, dieselben Figuren. Ich liebe es, Neues auszuprobieren. Am liebsten hätte ich gar kein Image. Es ist ja auch ein Kompliment für mich, wenn man mir diese Rollen zutraut. Und wenn es mir gelingt, in einem schwierigen Film emotionale Brücken zum Zuschauer zu bauen. Gerade wenn ich mir sehr schwer vorstellen kann, wie man ein spezielles Thema umsetzen kann, wie in diesem Fall, fühle ich mich besonders gefordert.

Sie ermöglichen mit Ihrem Namen vielleicht sogar erst, dass solch kleinere, schwierige Produktionen zustande kommen. In Hof sind Sie dafür im Oktober als Impulsgeber des deutschen Films ausgezeichnet worden. Eine besondere Ehrung?

Ja, darauf bin ich sehr stolz. Weil Hof ein sehr familiäres Festival ist, bei dem man sich eng mit der Branche austauschen kann, und dieser Preis von Fachleuten vergeben wird, die sich mit Film auseinandersetzen und das auch leben. Das war eine große Ehre. Das macht auch Mut, so weiter zu machen.

Hand aufs Herz: Streamen Sie mehr oder gehen Sie häufiger ins Kino?

Gerade jetzt streame ich natürlich. Die Kinos sind ja zu. Aber auch sonst gucke ich eher zuhause. Früher bin ich sicher öfter ins Kino. Dafür ist heute nicht immer Zeit. Aber es macht schon Spaß, einen Film auf großer Leinwand zu schauen, was dich ganz ins Geschehen einsaugt. Im Idealfall vergisst man da, wo man ist. Und einen Film gemeinsam zu erleben und zu teilen, das bleibt ein einmaliges Erlebnis.

Sie waren einer der ersten deutschen Schauspieler, der auch für Streamingplattformen gedreht hat. Wie verändert sich die Filmlandschaft derzeit aus Ihrer Sicht?

Insgesamt wird gerade sehr viel mehr produziert, in allen Formaten. Das ist erst mal schön, alle sind beschäftigt. Aber natürlich entsteht dabei nicht nur Qualitätvolles. Ich will das nicht verurteilen, viele wollen nur Unterhaltung und Eskapismus. Aber für mich muss immer ein gewisser Anspruch dabei sein, auch Neues auszutesten und nicht nur immer dieselben Konventionen zu bedienen. Im Kino gibt es da immer weniger, was mich überzeugt. Aber Kino wird es immer geben. Kino hat das Fernsehen und das Video überlebt. Es hält auch mit den Streamingdiensten mit und wird vielleicht dadurch wieder mutiger.

Dennoch findet da gerade ein erbitterter Verdrängungskampf statt. Wird der durch die Corona-Krise womöglich noch verschärft? Weil man jetzt mit Plattformen und Video-on-Demand kooperiert, was später nicht mehr rückgängig zu machen ist?

Das glaube ich nicht. Gerade in diesen Tagen lernt man doch erst wieder richtig zu schätzen, wie wichtig es ist, ein Ereignis gemeinsam zu erleben. Bloß weil man schnell was bei McDonald’s holen kann, heißt das doch nicht, das man nicht ab und an schön im Restaurant essen will.

Nach „Sense8“ haben Sie jüngst auch die Serie „World on Fire“ gedreht und werden demnächst in „Matrix 4“ neben Keanu Reeves vor der Kamera stehen. Alles große, internationale Produktionen. Drohen Sie dem deutschen Markt verloren zu gehen?

Glaube ich nicht. Nicht, solange ich genug interessante Angebote erhalte. Und das ist glücklicherweise so. Amerika ist auch nicht unbedingt immer der bessere Ort, um Filme zu drehen. Da hatte ich auch viel Glück bei den Leuten, mit denen ich arbeiten durfte. Ich mache ein Projekt nicht von der Nationalität abhängig. Oder gar vom Geld. Das Wesentliche sind für mich der Inhalt und die Herausforderung. Und ich habe den Luxus, mir das aussuchen zu können. Aber ich mag es sehr, auf Deutsch zu drehen. Weil es einfach meine Sprache ist.

Sie sind am Sonntag auch erstmals in einer Gastrolle im Dresdener „Tatort“ zu sehen. Würde Sie mal ein Kommissar in dieser Reihe reizen?

In dieser Rolle konnte man verschiedene und extreme Emotionen zeigen. Aber ein Kommissar würde mich im Moment nicht reizen.

„Kopfplatzen:“ ab 2. April unter http://www.salzgeber.de/club_kopfplatzen