Gleich zu Beginn brät sich Helga Beimer (Marie-Luise Marjahn) noch mal ein Spiegelei, wie sie es immer getan hat, wenn sie Kummer hatte. Dann schauen lauter alte Bekannte vorbei. Selbst Gung darf noch ein letztes Mal Konfutse zitieren. Aber zugleich erfährt Vasily, dass sein erstes Enkelkind geboren ist.

Und dann ziehen auch noch, wie in Folge Eins, neue Mieter ins Haus Nummer 3 ein. Soviel Neubeginn! Und doch war die 1758. Folge „Bye, Bye, Lindenstraße“ die definitiv letzte. Mit der am Sonntag die längste Soap der deutschen Fernsehgeschichte unwiderruflich zu Ende gegangen ist.

Lindenstraße: In der letzten Folge passiert viel

Und es scheint mehr zu passieren in dieser einen, letzten Folge als sonst gefühlt in einem halben Jahr. In der vorletzten Folge war der Liebhaber von Anna Ziegler (Irene Fischer) zu Tode gestürzt. In deren Beisein. Das ist der Dame im Laufe von 34 und ein Drittel Jahren schon öfter passiert. Zu Recht muss sie bangen, als einschlägig Vorbestrafte ins Gefängnis zu kommen. Sie fleht Mutter Beimer an, auszusagen, dass er gestolpert sei, obwohl die das nicht gesehen hat. Und dann geraten die alten Streithühner aneinander, was sie auch schon oft getan haben.

Zu ihrem 80. Geburtstag wartet Klaus Beimer (Moritz A. Sachs) dann vor dem Akropolis auf seine Mutter. Alle Bewohner der Lindenstraße kommen dafür vorbei und liegen sich noch mal in den Armen. Ein einziges Weißt-du-noch? Nur die Jubilarin erscheint nicht. Weil sie auf dem Polizeirevier ist. Und aussagt. Für Anna Ziegler. Ganz zuletzt kommt sie dann doch noch, öffnet die Tür und geht ins Restaurant. Aber die Kamera fährt schon nach oben, zum letzten Blick auf die Lindenstraße. Schluss mit der Folge. Und keine weitere in Sicht.

Viele schauten wohl nur noch aus Tradition

Seien wir ehrlich: Die letzten Jahre haben es einem leicht gemacht, sich allmählich von der „Lindenstraße“ zu lösen. Wer noch eingeschaltet hat, tat das meist aus Tradition oder Nostalgie. Und auch die letzte Folge war nun nicht der große Knaller, nach dem man aufgebracht meint, so eine Serie könne man nicht absetzen. Sie verabschiedet sich, indem sie etwas ausplätschert. Die Feiergemeinde im Akropolis, man hört sie nur noch von draußen, aber uns Zuschauern geht es wie den Hunden beim Supermarkt: Wir müssen draußen bleiben.

Die Deutschen haben durch die „Lindenstraße“ gelernt, was ein Cliffhanger ist. Eine überraschende Wende, mit der die Folge abrupt endet und auf deren Auflösung man dann eine Woche warten muss. Einen Cliffhanger gibt es auch in der letzten Folge und doch wieder nicht. Es ist da von einem finsteren Plan die Rede, eine Tiefgarage so zu bauen, dass man ans Fundament vom legendären Haus Nummer 3 stößt, damit der Bau abgerissen werden muss.

Aber das werden wir nicht mehr erleben. Und am Ende erklingt auch nicht mehr die berühmte dramatische Musik, sondern ein Klavier solo, das melancholisch die Titelmelodie ausspielt. Tschüs, Lindenstraße. Du hattest gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber es wird auch ohne dich gehen.