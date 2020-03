Woody Allens Memoiren "Ganz nebenbei"

Woody Allen war immer die beste Werbung für Therapeuten. Seine Stadtneurotiker-Komödien sind sogar fast Werbespots für Seelenklempner. Ein typischer Woody-Moment – in den Filmen, in denen er noch selbst die Hauptrolle gespielt hat – ist stets die, wo er auf der Couch liegt. Weil er da am besten von sich erzählen kann und wie er an der Welt verzweifelt. Wie viele Therapeuten Woody Allen in seinem wirklichen Leben verschlissen hat oder ob nicht seine Filme die beste Therapie waren, das werden wir wohl nie erfahren. Nun aber hat er zur ältesten aller Selbstbewältigungsstrategien gegriffen und, mit 84 Jahren, seine Memoiren verfasst.

In diesen Erinnerungen mit dem schön untertreibenden Titel „Ganz nebenbei“ schreibt da einer von seiner Jugend als hässliches Entlein, von Minderwertigkeitskomplexen. Von seinem Entschluss, wenn die Leute schon über ihn lachen, sollen sie auch dafür zahlen. Von seiner Karriere vom Komiker zum oscar-gekrönten Filmregisseur und zur festen Größe von Hollywood. Auch wenn er seinen Kokon New York kaum verlässt. Aber will man das alles gerade lesen? Exakt 241 Seiten dauert es, bis Allen schließlich auf Mia Farrow zu sprechen kommt und auf den „Schlamassel“, wie er das nennt. Auch wenn er hofft: „Sie haben das Buch nicht bloß wegen dieser Geschichte gekauft.“ Aber natürlich wird jeder erst mal an diese Stelle blättern, wo ein fast schon 20-jähriger Rosenkrieg in eine traurige neue Runde geht. Es geht um alte Missbrauchsvorwürfe einer Adoptivtochter, die im Zuge der „MeToo“-Debatte wieder aufgeflammt sind. Und die um ein Haar auch die Veröffentlichung der Memoiren verhindert hätten.

Woody Allens New Yorker Verlag machte einen Rückzieher

Der New Yorker Verlag Hachette, der sie ursprünglich herausbringen wollte, machte einen Rückzieher, als Ronan Farrow, der Sohn Allens mit Farrow, der dort ebenfalls unter Vertrag steht, dagegen lautstark protestierte. Pikant: Es waren Ronan Farrows Investigativrecherchen gegen Harvey Weinstein, die die MeToo-Debatte in den USA erst richtig angeheizt haben. Nachdem Hachette erst auf Meinungsfreiheit pochte, knickte der Verlag unter dem öffentlichen Protest ein und zog das Buch mit dem Originaltitel „Apropos of Nothing“ kleinlaut wieder zurück. Stattdessen griff ein anderer Verlag, Arcade, zu und ließ das Werk umgehend drucken. „In dieser komischen Zeit, wo die Wahrheit zu oft als Fake News abgetan wird“, so die Begründung, „ziehen wir es vor, einem respektierten Künstler eine Stimme zu geben, als vor denen, die ihm zum Schweigen bringen wollen, in die Knie zu gehen.“ Der Rowohlt-Verlag, bei dem die deutsche Übersetzung erst am 7. April erscheinen sollte, hat die Veröffentlichung sogar vorgezogen. Und, weil wegen der Corona-Krise derzeit viele Buchhandlungen nicht geöffnet haben, als erstes als E-Book publiziert.

Ein Bild aus glücklicher Zeit: Woody Allen und Mia Farrow bei der Premiere von „Howard’s End“, 1992 . .

Foto: GP/MPI / picture alliance / Capital Pictures

Ganz konventionell, ganz ohne Vorwort beginnt das Werk mit der Kindheit von Allan Stewart in Konigsberg als „nervöses, emotionales Wrack“, seinem Aufstieg als Stand-up-Komiker und Gagschreiber, der schließlich auch Schauspieler wird und bald eigene Filme inszeniert, bei denen ganz Hollywood sich stets darum reißt, mitzuspielen. Im Buch geht es natürlich auch um all die Neurosen, die ihn wie seine Filmfiguren plagen, und all die Frauen, die er hatte. Die zwei Ehen, die geschieden wurden, und die zwei berühmten Verbindungen, beruflich wie privat, die er erst mit Diane Keaton und dann mit Mia Farrow einging. Allen hat sich ja nie nur als Komiker begriffen, hat auch viele Dramen inszeniert und sich gern in der Folge von Ingmar Bergman gesehen. Wenn Allen aber ein Bergman war, dann war Mia Farrow seine Liv Ullman. Seine Muse, mit der gemeinsam er eine produktive Dekade lang, von „Zelig“ (1982) über „Hannah und ihre Schwestern (1986) bis „Ehemänner und Ehefrauen“ (1992), großartige Werke schuf.

Zwölf Jahre lang waren sie zusammen, wenn auch nie verheiratet. Und Woody Allen fand die Patchwork-Familie lange lustig, in die er da hineinstolperte mit all den echten und Adoptivkindern, die Mia Farrow mit ihrem vorherigen Ehemann, dem Komponisten André Previn, hatte. Aber dann kam 1992 der große Knall, als sich der damals 54-Jährige in Farrows erst 21-jährige Adoptivtochter Soon-Yi Previn verliebte, und Mia Farrow Nacktfotos von ihr, von ihrem Lebensgefährten gemacht, auf dem Kaminsims fand. In der Folge entbrannte eine in dieser Dimension selbst für Hollywood-Verhältnisse seltene Schlammschlacht, die in Farrows Vorwurf gipfelte, Allen habe Adoptivtochter Dylan Farrow missbraucht. Allen hat das stets bestritten. Und hatte Gutachter, Juristen und die Kinderhüterinnen auf seiner Seite, auch Moses Farrow, einen Bruder von Dylan. Schon vor Jahren gab ein Gericht ihm weitgehend Recht. Eigentlich, meint der Filmemacher, sei das doch ein „langweiliges Thema“.

Der alte Fall bedroht ihn nun auch künstlerisch

Aber nun ist der alte Casus wieder hochgekommen. Und bedroht ihn mehr denn je auch künstlerisch. Sein jüngster Film „A Rainy Day in New York“ ist deshalb in den USA gar nicht erst ins Kino gekommen, Amazon ließ einen Deal über vier Filme platzen. Und die jungen „Rainy Day“-Stars Timothée Chamalet und Selena Gomez distanzierten sich und spendeten ihre Gagen. Aus Solidarität, wie sie sagen, wohl aber auch, um in der Filmbranche besser dazustehen.

So altersmilde und ironisch sich Woody Allen sonst in den Memoiren auch gibt: An dieser Stelle wird er doch scharf. Und schießt offen zurück. Vor allem gegen Mia Farrow, an der er kein gutes Haar lässt. „Die Erde bebte nicht“, als sie sich kennenlernten. Und rückblickend sehe er „Warnsignale an jeder Ecke“, die er aber damals nicht bemerkt habe, weil er nie ein „Blitzmerker“ war und nun mal „Amors Pfeil in der Pobacke steckte“.

Mia Farrow sei eine schlechte Mutter gewesen, die ihre Kinder geschlagen und zu unterwürfigem Gehorsam gezwungen habe. Zwei Adoptivkinder hätten sich aus Verzweiflung das Leben genommen. Und Dylan Farrow habe sie in der Schlammschlacht nur manipuliert und den Missbrauch eingeredet.

„Aber das werde ich wohl nie herausfinden“

Dabei teilt Allen auch gegen Ronan Farrow aus, der für seine Weinstein-Recherchen mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. „Er hat kein Problem damit, wenn Frauen die Wahrheit sagen, solange es die Wahrheit seiner Mom ist“, ätzt Allen. Und deutet an, dass Ronan womöglich gar nicht sein Sohn mit Mia Farrow, sondern der von Frank Sinatra sei. Das zumindest hat Mia Farrow suggeriert, und Allen treibt das nun gegen sie selbst. Und stilisiert sich dabei als liebender Vater. Trotz dieses Verdachts glaube er, „dass er mein Sohn ist. Aber das werde ich wohl nie herausfinden.“

Allen ist seit über einem Vierteljahrhundert und damit länger als mit jeder anderen seiner vielen Partnerinnen mit Soon-Yi verheiratet. Ihr ist auch das Buch gewidmet: „Für Soon-Yi, die Beste. Sie fraß mir aus der Hand, und plötzlich fehlte mir der Arm.“ Ansonsten lebe er „in einer Art Blase“, meint Allen, und lese schon lange nicht mehr, was so über ihn geschrieben wird. Das könnte auch nun helfen, denn die ersten Kritiken über sein Buch sind nicht eben freundlich und reichen von „oberflächliche Übung in Selbstmitleid“ („USA Today“) bis zu „ekelhafte, geschmacklose, lächerliche Autobiografie („New York Post“). Die öffentliche Meinung ist in den USA klar gegen ihn. Es wird spannend sein, ob Woody Allen in Europa, wo der Regisseur immer mehr verehrt wurde als in seiner Heimat, anders wahrgenommen wird.