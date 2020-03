Waltz’ „Fidelio“ ist ein Lehrstück über unterdrückte Gewalt

„Fidelio“ ist die einzige Oper von Ludwig van Beethoven, dementsprechend fällt ihr im Jubiläumsjahr zum 250. Geburtstag des Wiener Klassikers eine besondere Rolle zu. International waren und sind Neuproduktionen des Werks geplant, in unserer digitalen Welt setzte bereits Tobias Kratzers Inszenierung im Londoner Royal Opera House mit Startenor Jonas Kaufmann als Florestan hohe Maßstäbe. Zu Ostern sollte ein weiteres künstlerisches Highlight aus dem Festspielhaus Baden-Baden übertragen werden. Aber die große Premiere der Festspiele mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Kirill Petrenko musste abgesagt werden. Arte überträgt jetzt am Ostermontag um 20.15 Uhr die Christoph-Waltz-Inszenierung aus dem Theater an der Wien. Eine frische Konserve, das nennt man Einspringerglück.

Premiere fand schon ohne Publikum statt

Die Produktion war auf den letzten Drücker fertig geworden und in den Proben noch aufgezeichnet worden, bevor alle Opernhäuser und Theater schließen mussten. Die Premiere fand nicht mehr vor Publikum, sondern per Stream statt, der aber nach knapp einer Stunde wegen Überlastung zusammenbrach.

Das Pfund, mit dem die Wiener Aufführung wuchern kann, ist das Bühnenbild des deutsch-amerikanischen Architekturbüros Barkow Leibinger. In dem Berliner Büro sind zu normalen Zeiten rund 60 Mitarbeiter zu Gange. Zu ihren Projekten gehörten das Aufbau Haus in Kreuzberg, die Total-Deutschlandzentrale in Moabit oder das Tropenhaus Biosphäre in Potsdam. Man favorisiert das Großflächige und nicht das Kleinklein, wie es in der verspielten Oper oft üblich ist.

Bühnenbild könnte auch die moderne Firmenzentrale einer Sekte sein

Der Bühnenvorhang öffnet sich und gibt den Blick frei auf eine in sich verschlungene Treppenanlage, die wie ins Licht führt. Es wirkt wie eine in die Zukunft katapultierte archaische Treppenkonstruktion, auf der die Gattenliebe und Beethovens Freiheitsgedanken verhandelt werden. Es könnte auch die moderne Firmenzentrale einer Sekte sein. Aber es ist wie so oft bei imposanten Bühnenbildern: Man hat sie irgendwann über, weil das Auge doch lieber nach Details sucht.

Finger weg vom „Fidelio“, sagt man nicht ohne Grund zu Berufs- oder Quereinsteigern. Man kann es dem verwöhnten Opernpublikum nie recht machen. Auch der angesagte Regisseur Tobias Kratzer musste bei seinem Debüt in London Buhs einstecken. Das Werk im Geiste der französischen Revolution gehört zum Repertoire jedes guten Opernhauses. Es ist ein vertrautes Kulturgut und hat eine Rezeptionsgeschichte, die heute keinen erhobenen Zeigefinger mehr erträgt.

Regisseure haben längst alles zwischen Geschichtsaufarbeitung, Verortung im Jetzt und artifizieller Unverständlichkeit ausprobiert. Was gab es nicht schon alles, Gefängniswärter in SS-Uniform und Pizarro, der Gouverneur des spanischen Staatsgefängnisses, als Napoleon. Einen Deutungstiefpunkt konnte man vor zehn Jahren an der Komischen Oper erleben, als Benedikt von Peter die Handlung rund um einen großen Müllcontainer herum ansiedelte. Generalmusikdirektor Carl St. Clair verließ kurz darauf wegen „künstlerischer Differenzen“ fluchtartig Berlin. Die Zeiten des Trash-Regietheaters sind vorbei. In der kommenden Saison wird Benedikt von Peter übrigens Bachs „Matthäus-Passion“ an der Deutschen Oper inszenieren.

Hollywood-Star Christoph Waltz ist kein Regiedebütant

Das Theater an der Wien setzte auf einen einheimischen und gleich zweifachen Oscar-Preisträger. Schauspieler Christoph Waltz („Inglourious Basterds“) ist gebürtiger Wiener und hatte mit Richard Strauss‘ „Rosenkavalier“ bereits die heimische Abgründigkeit auf eine Opernbühne gebracht. Der 63-Jährige ist also kein Regiedebütant. Auch „Fidelio“ genießt einen gewissen Heimvorteil. Im Theater an der Wien hatte das dreiaktige Stück 1805 seine Uraufführung, in der österreichischen Metropole, in der Beethoven lebte und maßgeblich die „Wiener Klassik“ prägte.

Die von Beethoven selbst dirigierte Uraufführung hatte allerdings wenig Glück, im Parkett saßen damals nicht die einheimischen Opernliebhaber, sondern die Offiziere der gerade eingerückten französischen Armee. Der ungnädig aufgenommene „Fidelio“ wurde anschließend in zwei Akte umgearbeitet und bekam eine neue Ouvertüre. Die 1806 präsentierte Zweitfassung liegt der jetzt bei Arte gezeigten Wiener Neuproduktion zugrunde.

Doch die Wendeltreppe bremst jeden Regieüberschwang

Hollywood-Star Waltz hätte bei der ersten Präsentation des Bühnenbildes besser den Kopf schütteln sollen. Die großartige Wendeltreppe bremst jeden Regieüberschwang. Und die gewichtigen Opernfiguren, zumal die Herrscher, wollen auch lieber würdevoll schreiten als vorsichtig über Treppen zu tippeln. Die Regie ist zum Kommen und Tippeln, Herumstehen und Liegen verurteilt. Waltz macht aus der Not aber eine Tugend, ihm ist ein Lehrstück über die gestisch unterdrückte Gewalt und die versteckte Liebe gelungen. Er lässt die Sänger auf reduzierte Weise agieren und schafft zugleich mehr Atemraum für die Musik und die Dialoge. Der Verzicht auf die ganz große Operngesten kommt der Fernsehübertragung entgegen. Die strengen Kostüme sind irgendwo angesiedelt zwischen dem Reich der Mitte und Raumschiff Orion.

Die Leonore wird von US-Sopranistin Nicole Chevalier verkörpert, die sich im Ensemble der Komischen Oper bereits ein Fanpublikum ersungen hat. Mächtig Eindruck macht der ungarische Bassbariton Gabor Bretz als Pizzaro, viel Leichtigkeit kann Sopranistin Melissa Petit als Tochter Marzelline ausstrahlen. Am Pult der Wiener Symphoniker steht Manfred Honeck.

Arte „Fidelio“ am Ostermontag, 13. April, um 20.15 Uhr