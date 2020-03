„Ich habe eine Auswahl von Stücken aus meinem Diabelli Projekt getroffen und meinen Beitrag von circa zwanzig Minuten mit Einleitung schon an die Deutsche Grammophon geschickt“, sagt Rudolf Buchbinder. Der Wiener ist einer von den Vorzeige-Pianisten des weltältesten Klassiklabels, die am Sonnabend, dem Welt-Klavier-Tag, online für ihre Fans spielen.

Das Label lädt erstmals zu einem internationalen virtuellen Festival ein. „Unsere großartigen Pianisten werden auf ihren heimischen Instrumenten spielen“, sagt DG-Präsident Clemens Trautmann, „und durch ihre Musik eine positive und Mut machende Botschaft an die Menschen zu Hause senden.“ Das Publikum bekommt also improvisierte Aufnahmen aus den Wohn- oder Arbeitszimmern der Klavierstars zu sehen. Was ungewöhnliche Einblicke geben wird, denn die meisten Pianisten gelten als sehr verschlossene Künstler. So viel sähe man nicht, meint Rudolf Buchbinder in seiner Wienerischen Gelassenheit: „Meine Frau hat das Video mit dem Handy gefilmt, sie war die Kamerafrau in unserem Wohnzimmer.“

Klavier-Virtuosen gerade in alle Welt verstreut

Es geht am Sonnabend wirklich international zu, nicht nur, weil die Künstler aus aller Welt kommen, sondern gerade in aller Welt verstreut sind. Der Russe Daniil Trifonov ist in der Dominikanischen Republik und der Isländer Víkingur Ólafsson daheim in Reykjavik. Die Portugiesin Maria João Pires, die lange Jahre in Brasilien lebte, schickt ihren Beitrag aus dem portugiesischen Belgais, wo sie eine Musikschule gegründet hat. Simon Ghraichy ist ein Pianist mit libanesischen und mexikanischen Wurzeln, der in Paris lebt. Der Niederländer Joep Beving ist in Amsterdam, der US-Amerikaner Kit Armstrong in der kleinen französischen Gemeinde Hirson. Evgeny Kissin und Jan Lisiecki sind mit von der Partie, mit weiteren Pianisten ist das exklusive Klassiklabel im Gespräch.

Genau genommen gehörte der Welt-Klavier-Tag bislang zu den eher kuriosen Ehrentagen. Das Datum geht zurück auf die 88 schwarz-weißen Tasten. Der 88. Tag des Jahres fällt auf den 29. März, im Schaltjahr hingegen auf den 28. März. Was in diesem Jahr der Fall ist. Der Gedenktag ist auch noch verhältnismäßig jung, erst 2015 hat ihn der Berliner Pianist und Komponist Nils Frahm initiiert. Sein Ziel war es, eine Plattform für klavierbezogene Projekte zu schaffen. Es ging zuerst um Spielfreude und auch schrillere Projekte. In diesem Jahr wird es ein Tag der Virtuosen sein.

Gerade auch für reisende Konzertpianisten sind es unberechenbare Zeiten. Rudolf Buchbinder, der weltweit rund 100 Auftritte pro Jahr macht, erzählt, dass seine Konzerte in Hongkong, Südkorea, im Teatro Fenice und bei den Münchner Philharmonikern abgesagt wurden. Aber das scheint der Beethoven-Spezialist gelassen zu nehmen. „Ich war nie ein Vielspieler“, sagt der 73-jährige: „Mir ist es lieber, sieben Konzerte in sieben Tagen zu geben und dann drei Wochen am Stück zuhause sein zu können, als immer unterwegs zu sein mit einzelnen freien Tagen zwischendurch.“ Er genieße gerade das Zuhausesein, so Buchbinder: „Ich habe Zeit für all die Dinge, zu denen ich sonst nicht komme. Der Tag ist immer viel zu kurz.“ Er habe jetzt einige Tage nicht geübt. „Aber das ist für mich nicht ungewöhnlich. Ich übe sowieso mehr mit dem Kopf als mit den Fingern. Ich halte nicht viel davon, täglich sechs Stunden am Klavier zu sitzen.“