Uderzo – Der Methusalix des Comics ist tot

Jeder kennt sie, Asterix, den listigen Gallier, und Obelix, seinen dicken, Hinkelstein tragenden Freund, die im Jahr 50 vor Christus in einem unbeugsamen Dorf leben, das nicht aufhört, den römischen Besatzern Widerstand zu leisten. Wie der Autor René Goscinny und der Zeichner Albert Uderzo 1959 auf die legendäre Idee dieser Comics kamen, das haben sie selbst 1962 festgehalten. In „Pilote“, ebenjenem Magazin, das auch die ersten „Asterix-“Abenteuer veröffentlicht hat. Und selbstredend ebenfalls in Form eines Comics. Da sitzen die beiden in einem Bistro, vor sich zwei Gläser Bier, und hirnen. Ein Bild und viele, viele Biergläser später geht ihnen ein Licht auf, in Form einer Glühbirne. Begeistert sprechen sie nur noch in Comic-Sprech: „Blablabla“ und „Pangboing Tschrrack“. Solange, bis der Wirt schließlich den Krankenwagen ruft. Und die beiden, immer noch giggelnd und lachend, abtransportiert werden.

Die Wirklichkeit verhielt sich natürlich ein bisschen anders. Goscinny hatte sich damals längst einen Namen als Texter gemacht, und Uderzo einen als Comiczeichner, das übrigens trotz seiner Farbenblindheit, die er nie als Handicap sah. Der Sohn polnisch-russischer und der Sohn italienischer Einwanderer lernten sich dann 1951 kennenlernten. Und in der Folge häuften sich keine Biergläser, sondern erst mal andere Comicserien. Die von Pitt Pistol, einem Korsaren im Dienste des französischen Königs, die vom pfiffigen Jung-Reporter Luc Junior und schließlich die von Umpah-Pah, dem stolzen Indianer, und seinem tolpatschigen Blutsbruder. Doch ihnen war kein großer Erfolg beschieden.

Spaß auch für alle, die Latein pauken mussten

So kam das Duo schließlich, 13 Jahre nach der deutschen Besatzung, auf die Idee, ein Comic in die Römerzeit zu verlegen. Und ein Dorf zu erfinden, das sich mittels eines Zaubertranks gegen die Besatzer zur Wehr setzt. Eine Huldigung auf die Résistance. Mit viel Wildschwein, Bier- oder besser Cervisiakrügen. Und zahllosen Sprüchen auf Latein, die mit einem Asterix, also einem kleinen Sternchen (*) versehen und unter dem Bild übersetzt wurden. Ein Spaß auch für alle, die die Gelehrtensprache pauken mussten.

Und dieser Spaß schlug ein. Mehr als 395 Millionen Mal sind die Abenteuer von Asterix und Obelix bislang verkauft worden. Übersetzt in 110 Sprachen, darunter auch ins Lateinische, sowie in zahllose Dialekte, in denen die Gallier auch schwäbeln oder berlinern. Und der Erfolg reißt nicht ab: Erst vor fünf Monaten, zum 60-Jährigen der Reihe, erschien der neueste Band Nummer 38, „Die Tochter des Vercingetorix“. Allerdings längst nicht mehr unter der Autorschaft seiner Erfinder. Goscinny ist bereist 1977 verstorben, Uderzo hatte die Abenteuer ab Band 25 nicht mehr nur gezeichnet, sondern auch selber geschrieben. Weil ihm das Zeichnen aber zunehmend schwerer fiel, hat er das Zepter dann weitergereicht. Seit 2013, seit Band 35 setzen nun der Texter Jean-Yves Ferri und der Zeichner Didier Conrad die Serie fort. Nun ist Uderzo, einen Monat vor seinem 93. Geburtstag, in seinem Haus in Neuilly an einem Herzinfarkt gestorben. Im Schlaf, wie sein Schwiegersohn Bernard de Choisy der Nachrichtenagentur AFP sagte, nachdem er schon seit Wochen „sehr müde“ gewesen war. Ein Zusammenhang mit dem Coronavirus bestehe nicht.

Uderzo brachte sich das Comic-Zeichnen überwiegend selbst bei

Eine Nachricht, die die Comic-Fans aus aller Welt schwer trifft. Uderzo, 1927 in Fismes geboren, zeichnete bereits im Kindergarten Bilder, die andere Kinder vor Neid erblassen ließ. Das Handwerkszeug eines Comic-Zeichners brachte er sich überwiegend selbst bei, inspiriert von den Figuren von Walt Disney. Erste Werke entstanden ab 1948 gemeinsam mit Jean-Michel Charlier: Bildergeschichten über Belloy, den Ritter ohne Rüstung, oder später, bis 1954, die ersten Geschichten des Piloten Mick Tanguy.

Aber erst in Goscinny fand Uderzo seinen kongenialen Mitstreiter. Der zeichnete zwar ebenfalls Comics, war aber vor allem ein talentierter Geschichtenerzähler (etwa auch für die von Sempé illustrierten Kinderbücher vom „Kleinen Nick“). Kein Wunder, dass ihre Comic-Welten immer von dicken Freundschaften erzählten: Goscinny und Uderzo, das war ein Erfolgsgespann wie Asterix und Obelix. Und beide, also alle viere, tobten sich, im Kampf gegen Cäsar oder auf Reisen quer durch die Welt, in einer vermeintlich weit zurückliegenden Vergangenheit aus, die doch mit zahllosen aktuellen Bezügen gespickt wurden. Auch so mancher Zeitgenosse fand sich in dem einen oder anderen Comicband liebevoll karikiert wieder.

Asterix und Obelix kamen auch ins Kino

So wurden Asterix und Obelix Kult, bei Klein und Groß. Auch Erwachsene genierten sich nicht, den neuesten Band zu erwerben. Um für 48 Seiten wieder Kind zu werden. Und bald waren nicht nur Sprechblasen die Spielwiese der Comichelden. Asterix und Obelix fanden auch Eingang ins Kino, erst durch Trick-, später auch durch Realfilme (mit Gérard Depardieu als Obelix). 1989 wurde außerdem bei Paris ein Asterix-Vergnügungspark eröffnet. Und die Gallier führen auch durch zahllose Merchandising-Artikel ein Eigenleben. Das Fundament aber bilden die vielen Bände, die in bislang 60 Jahren entstanden. Wobei schon Uderzo nach Goscinnys Tod nie ganz an dessen Humor und Einfallsreichtum herankam. Und kein Fan die letzten Bände, die dann auch ohne Uderzo entstanden, ohne Wehmut durchblättern kann. Weil sie sich noch weiter von den Klassikern entfernen. Und doch verzeichnet jeder neue Asterix-Band erneut Rekordumsätze.

Uderzo hatte sich in Raten verabschiedet. Weil er an Arthrose litt, hatte er nur noch Rohskizzen angefertigt, bevor er das Heft ganz aus der Hand gab. Danach griff er dann nur noch von Zeit zu Zeit zum Pinsel. Um alte Comic-Abenteuer zu überarbeiten. Oder etwa, wie im Januar 2015, um den Anschlagsopfern des Pariser Satiremagazins „Charlie Hébdo“ seine Ehre zu erweisen. Da hat er noch mal seine alten Helden Asterix und Obelix selbst gezeichnet, wie sie ihre Gallierhelme absetzen und sich in stiller Trauer verneigen.

Nun wird sich die Welt des Comics ihrerseits verneigen vor Uderzo, einem der ganz Großen, dem Methusalix ihres Fachs. Es ist abzusehen, dass nun auch andere Comic-Kollegen zum Pinsel greifen, um dem Grandseigneur der „neunten Kunst“, wie die Comics vornehmlich in Frankreich und Belgien beschrieben werden, zu huldigen. Und man kann sich nach der „Pilote“-Folge von 1962 selber ausmalen, wie Uderzo Goscinny im Comic-Himmel trifft. Und beide sich freudig mit Sprechblasen voller „Blablabla“ und Pangboing Tschrrack“ begrüßen.