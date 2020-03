Kultur in Zeiten von Corona

Ein Theaterabend ist ja eigentlich was Besonderes. Dafür ziehen wir uns meist etwas feierlicher an, schauen, dass wir vor der Aufführung etwas gegessen haben, und gönnen uns in der Pause vielleicht noch einen Sekt. Nicht so am Mittwochabend. Da sitzen wir einfach in unseren Alltagsklamotten auf unserer Couch, stellen uns ein Glas Rotwein und etwas Antipasti auf den Tisch, klappen den Computer auf. Und gehen trotzdem ins Theater. Zumindest online.

So kam das Stück im Wohnzimmer unseres Kritikers an.

Foto: Peter Zander

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wegen des Corona-Virus haben alle Spielstätten geschlossen. Aber um seinem Stammpublikum etwas zu bieten, macht das Schlosspark Theater keine Zwangspause. Dort wird weiter „Schmetterlinge sind frei“ gegeben. Die Komödie von Leonard Gershe unter der Regie von Irene Christ hatte erst am 29. Februar Premiere, hat dann aber nur wenige reguläre Vorstellungen erlebt. Doch „The Show must go on“, lautet die Devise in Steglitz. Dort spielt man jetzt einfach ohne Publikum. Und streamt das live auf der Facebook-Seite des Theaters. Ist ja nur ein Vier-Personen-Stück. Mit einem kleinen Technikerstab. Und jetzt ein paar zusätzlichen Kameras im sonst leeren Saal. Natürlich hätte man die Aufführung auch einfach aufzeichnen und beliebig oft abrufen können. Aber, das betont Johannes Hallervorden, Sohn des Theaterintendanten Dieter Hallervorden und Hauptdarsteller des Stücks, noch vor Beginn, Theater sei ein Live-Erlebnis. Und genau diese Atmosphäre wolle man vermitteln.

Ein großer Auftritt für Hallervorden Junior

„Schmetterlinge sind frei“ ist ein Stück, das ohne Kulissenwechsel in der immergleichen Wohnung spielt. Das passt zu unserer derzeitigen selbstauferlegten Restriktion, die Wohnung nur im Ausnahmefall zu verlassen. Im Stück hat das aber noch einen anderen Grund: Don (Hallervorden), der junge Mann, um den es hier geht, kann nicht sehen. Und wappnet sich in seiner ersten eigenen Wohnung gegen seine kontrollwütige Übermutter (Julia Biedermann). Dann macht er die Bekanntschaft seiner Nachbarin Jill (Helen Barke). Die träumt von einer Karriere am Theater und merkt lange nicht, dass ihr Gegenüber blind ist. Erst tritt sie von einem Fettnäpfchen ins nächste. Dann entspinnt sich eine Romanze. Bis plötzlich Dons Mutter in die Wohnung platzt und die aufkeimende Liaison im Keim ersticken will. Schließlich tritt auch noch Jills Regisseur (Fabian Stromberger) auf, der ihr eine Rolle verspricht. Und zu dem sie dann auch gleich ziehen soll.

„Schmetterlinge sind frei“ ist vor allem ein großer Auftritt für Hallervorden Junior. Und es ist verblüffend, wie der 21-Jährige seinem 84-jährigen Vater zumindest stimmlich oft ähnelt. Da ist auch noch Julia Biedermann, die einst ein Kinderstar des deutschen Fernsehens war und hier ihr Comeback in Berlin feiert, nachdem sie viele Jahre mit ihrer Familie in Irland und den USA gelebt hat. Biedermann hat schon als Sechsjährige für die Kinderserie „Rappelkiste“ vor der Kamera gestanden. Regie führte damals – Dieter Hallervorden. Für ihr Comeback hat er sie ans Schlossparktheater geholt. Ein Comeback, das jetzt weitgehend mit leerem Saal auskommen muss.

Die Illusion: Die spielen exklusiv für mich

Eine Komödie ohne Publikum, das ist schon seltsam. In der Menge lacht man lauter. Allein zuhause schmunzelt man eher. Dafür sitzt jeder Zuschauer irgendwie in der ersten Reihe. Die verschiedenen Kameras bringen einem die Darsteller viel näher, als man das bei einem normalen Theatergang erleben würde. So dass man die seltsame Illusion bekommt: Die spielen exklusiv für mich. Am Ende dauert die Vorführung nicht so lange wie verkündet. Wohl auch, weil die Lacher ausbleiben. Wie ist das aber für die Darsteller, wenn es keine Reaktionen auf ihre Pointen gibt? „Lachen ist die beste Medizin“, verrät uns Julie Biedermann auf Anfrage. „Es ist unsere Berufung, die Kunst auch in schwierigen Zeiten hochzuhalten.“ Und durch die Premiere wisse man ja, an welchen Stellen gelacht werde. „Das macht es einfacher, ohne Publikum im Saal zu spielen.“ Ja, das sei schon „gewöhnungsbedürftig und definitiv eine Herausforderung“, findet auch Johannes Hallervorden, „aber dieser stellen wird uns sehr gerne, wenn es darum geht, unser Publikum weiterhin zu unterhalten und unseren Auftrag als Theater zu erfüllen.“

Der Livestream aus dem Schlosspark Theater ist nur einer von vielen Initiativen, mit denen die Kulturbranche auf das derzeitige Aufführungsverbot reagiert. Nachdem auch die Staatsoper ihre „Carmen“ ohne Publikum spielte. Oder der RRB ein Philharmoniker-Konzert in die Haushalte übertrug. Auf Kultur muss man nicht verzichten, ist die positive Botschaft. Sie ist frei, wie die Schmetterlinge im Stücktitel. Am Ende verbeugen sich die vier Darsteller vor ihren Zuschauern, die sie nicht sehen können, und applaudieren ihnen zum Dank. „Sie dürfen nicht zu uns. Aber wir kommen zu Ihnen“, sagt Hallervorden Junior ganz zum Schluss. Das soll Mut machen. Und Verbindung schaffen.

Und das Angebot kommt an. Wie Einträge auf der Facebook-Seite verraten, schauen sich manche das Stück sogar doppelt an. Und geben dem Theater auch etwas zurück. Das Haus hat ein Spendenkonto eingerichtet. Auf das wird auch eingezahlt. Ein Ehepaar aus Lübeck etwa hat sich persönlich bedankt. Und für die höchste Preisklasse gezahlt. Weil sie ja in der ersten Reihe saßen. Sie haben sogar noch großzügig aufgerundet. Ein Zeichen, dass man das Angebot nicht nur gern annimmt. Sondern die kulturellen Einrichtungen bei ihrem derzeitigen Einnahmeausfall solidarisch unterstützt. Für den Freitagabend ist ein weiterer Live-Stream des Stückes geplant. Und Hausherr Dieter Hallervorden hofft in einer kleinen Ansprache auf der Facebook-Seite schon auf ein baldiges Wiedersehen. Bis dahin möge man optimistisch sein. Und bedenken: Das Theater hat schon einen Weltkrieg überstanden. „Da lassen wir uns“, so der Komiker, „jetzt weder verviren noch verwirren.“

Wieder am heutigen Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr im Facebook-Stream des Schlosspark Theaters.