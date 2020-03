„Unsere wunderbaren Jahre“: Alte Schuld auf neuem Geld

Das junge Paar steht in einer langen Schlange in der örtlichen Bank wie alle an jenem Sonntag, den 20. Juni 1948. Um 40 D-Mark entgegenzunehmen. Die neue Währung, die ab diesem Tag gültig wird. 40 D-Mark, das „Kopfgeld“, mit dem jedem Bürger, ob arm oder reich, ein Neustart ermöglicht wird. Es ist quasi die Geburtsstunde des baldigen Wirtschaftswunders. Aber das Pärchen ist nicht irgendeins. Die junge Frau ist die Tochter jenes Unternehmers, der die Rohlinge für die Münzen liefert. Und ein großes Geschäft mit der neuen Währung macht. Aber doch über seine Vergangenheit stolpert.

Das ist der Ausgangspunkt des Romans „Unsere wunderbaren Jahre“ von Peter Prange, der vor vier Jahren erschien. Der Autor von Bestsellern wie „Das Bernstein-Amulett“ oder „Die Philosophin“ ist in Altena aufgewachsen, jener Stadt im Sauerland, in der die Rohlinge gepresst wurden. Und wollte immer einmal eine Geschichte über seine Heimat verfassen, die damit kurz Geschichte geschrieben hat.

Drei ungleiche Schwestern wie bei „Ku’damm 56“

Die Schicksalsjahre der jungen Bundesrepublik hat er in einer breit aufgefächerten Familienchronik angelegt. „Noch nie wurde so von Deutschland erzählt“, warb der Fischer Verlag damals für sein Produkt: „Es ist unsere Geschichte.“

Nun hat Ufa Fiction dieses Buch als TV-Dreiteiler für die ARD verfilmt. Und es ist ein Stoff, der genau in ihr Programm passt. Denn auch die Ufa hat gerade erst die noch wenig erzählten frühen Jahre der Bundesrepublik als Familiengeschichte erzählt: in „Ku’damm 56“, deren bereits zweite Fortsetzung „Ku’damm 63“ gerade gedreht wird. Auch da geht es um drei sehr unterschiedliche Schwestern, ihre Lieben – und ihre resolute Mutter.

Ulla und ihr Verlobter (Ludwig Trepte) nehmen am 20. Juni 1948 die ersten DM entgegen.

Foto: ARD / WDR/UFA Fiction/Willi Weber

Dieselbe Konstellation wie in „Unsere wunderbaren Jahre“, wo es zwar anfangs noch einen Vater gibt, den Unternehmer Eduard Wolf (Thomas Sarbacher), der aber, da verraten wir nicht zu viel, im Laufe der drei Folgen abhanden kommt. Wie die D-Mark bekommt auch die TV-Erzählung der jungen Republik eine eigene Prägung: So wie die Ufa früher Historienstoffe wie „Die Luftbrücke“ oder „Dresden“ immer als Dreiecksgeschichte erzählte, mit einer Frau zwischen zwei Männern, so bilden das neue Dramaturgiegerüst nun drei Schwestern.

Dabei geht es hier um eine Epoche, die von Männern bestimmt wurde und in der Frauen nach den relativ autarken Kriegsjahren wieder zurück an den Herd gezwungen wurden. Und fast leitmotivisch werden die jungen Frauen immer wieder gestoßen und geprellt. Natürlich von Männern. Dennoch will Ulla (Elisa Schlott) Medizin in Tübingen studieren, während der Vater hofft, dass sie einmal seine Firma übernehmen wird. Während die jüngere Gundel (Vanessa Loibl) sich nichts sehnlicher wünscht, als in Papas Firma einzusteigen, was der Patriarch aber rigoros ablehnt.

Immer wieder werden die Frauen gestoßen

Da ist außerdem noch Margot (Anna Maria Mühe), die mit der Familie bricht, weil sie mit einem einstigen SS-Mann verheiratet ist, der schwer krank aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt, dem der Vater aber nicht helfen will. Und da ist Mutter Christa (Katja Riemann), die hilflos mitansehen muss, wie ihre Familie auseinanderbricht.

Alt-Nazi Walter Böcker (Hans-Jochen Wagner) schafft es, bei der Prägung der Mark-Rohling miteinzusteigen.

Foto: ARD / WDR/UFA Fiction/Willi Weber

Es ist durchaus faszinierend, die Geschichte der Bundesrepublik anhand ihrer neuen Währung zu erzählen. Wo alles im Aufbruch scheint und doch immer wieder von der Vergangenheit eingeholt wird. Wo alle noch Blessuren aus dem Krieg tragen, körperliche oder seelische. Wo die Kamera immer wieder über das Portal der Metallwerke fährt, quasi als Tor in eine neue Welt, was aber auch immer wieder Assoziationen zu den Toren von Konzentrationslagern weckt.

Liebe, Intrigen, Eifersucht

Aber man kann, um im Bild zu bleiben, nicht alles für bare Münze nehmen. Denn schon Vorlagenautor Prange hat Fakten und Fiktion munter vermischt und sein Buch auch als „Ein deutsches Märchen“ untertitelt. Und auch Regisseur Elmar Fischer und seine Drehbuchautoren Robert Krause und Florian Puchert nutzen die historischen Ereignisse vor allem als Hintergrund für viel Liebe, Intrigen und Eifersucht.

Eine Münze hat bekanntlich zwei Seiten. Das gilt auch für diese Verfilmung. Sie ist sichtlich aufwändig in Szene gesetzt worden, mit einer klaren Bildsprache und einer starken Besetzung. Aber zugleich hetzt der Dreiteiler durch die Jahre und nimmt sich nur bei den vielen Liebesszenen Zeit. Statt auf klare Figurenführung setzen die Drehbuchautoren lieber auf Überraschungsmomente. Da ist der Firmenpatriarch eben noch ein glühender Antifaschist, macht dann aber mit dem größten Alt-Nazi am Platz Geschäfte, bis ihm gar vorgeworfen wird, Stacheldraht für KZs geliefert zu haben. Alte Schuld liegt auf dem neuen Geld.

Mutter Christel (Katja Riemann) und Tochter Gundel (Vanessa Loibl) treffen mehrere harte Schicksalsschläge.

Foto: ARD / WDR/UFA Fiction/Wolfgang Ennenba

Wie in einem Fortsetzungsroman wechseln sich Schicksalsschläge und Herzschmerzmomente munter ab und werden nur mäßig zusammengekittet von einer kitschigen Filmmusik. Da können sich die Schauspieler noch so mühen, allen voran Anna Maria Mühe oder Hans-Jochen Wagner, die ihren Figuren noch am meisten Fundament geben.

Leider aber zeichnet sich „Unsere wunderbaren Jahre“ durch eine schwache Regie aus, die das Ganze nur mühsam zusammenhält und selbst das Potenzial einer Katja Riemann verschenkt.

Die Geschichte der Mark trifft nicht ins Mark

Die ARD bewirbt ihre Produktion gleichwohl als „Event-Dreiteiler“. Früher war ein Dreiteiler an sich schon ein Herausstellungsmerkmal. Heute muss alles noch zusätzlich als Event vermarktet werden. Aber da möge man sich nur noch mal den jüngsten Dreiteiler „Unterleuten“ vergegenwärtigen, der gerade erst im ZDF ausgestrahlt wurde und der auch eine star-trächtige Bestsellerverfilmung war. Da stimmte jede Figur, da saß jede Dialogzeile.

„Unsere wunderbaren Jahre“ reicht daran nicht heran. Viele Szenen scheinen direkt aus dem Kitsch-Setzkasten entnommen. Die überraschenden Wendungen ahnt man meist im Voraus. Und wenn eine ganz schlimme Entdeckung gemacht wird, muss tatsächlich eine Glühbirne platzen. Nein, diese Geschichte rund um die D-Mark geht einem nicht ins Mark. Man hätte sie sich doch etwas staatstragender erhofft.

„Unsere wunderbaren Jahre“: Dreiteiler, ARD, 18., 21. und 25. März, je 20.15 Uhr. In der ARD-Mediathek bereits vollständig abrufbereit.