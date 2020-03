Keine Langeweile: Die Lieblingsserien unserer Autoren

Berlin. Die Corona-Pandemie zwingt dazu, möglichst viel Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen und die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Aber womit verbringt man jetzt seine Freizeit? Wir haben unsere Autoren danach gefragt, welche online verfügbare TV-Serie ihnen am zuverlässigsten die Zeit vertreibt.

„The Newsroom“. Es gibt wohl kaum eine Serie, die eindrucksvoller das Innenleben einer US-amerikanischen Nachrichtenredaktion beschreibt als „The Newsroom“. Im Zentrum steht der eigenwillige, manchmal aufbrausende, aber durchaus liebenswerte Anchorman der Nachrichtensendung, Will McAvoy (Jeff Daniels). Als Moderator allerdings hat McAvoy schon bessere Zeiten erlebt. Denn den Star der Show plagt eine gewisse Lustlosigkeit. Doch als der Sender ausgerechnet seine Ex als Produzentin der Sendung verpflichtet, fühlt er sich neu herausgefordert. Irrungen und Wirrungen zwischen den Charakteren werden stets vor dem Hintergrund realer Ereignisse erzählt: So deckt das Team in Folge eins nach der Explosion der Bohrinsel „Deepwater Horizon“ im Golf von Mexiko etwa auf, dass die staatliche Kontrollbehörde vollends überlastet ist. Die drei Staffeln bieten kurzweilige Unterhaltung mit Tempowechseln an den richtigen Stellen und ohne überladenden USA-Kitsch. ba

Drei Staffeln, abrufbar bei Sky.

„Pastewka“. „Sooooooo“, sagt Bastian Pastewka in seiner Serie „Pastewka“ immer mal wieder, und zwar dann, wenn er erstaunlicherweise doch mal richtig lag. Das kommt jedoch nicht allzu häufig vor, denn Pastewka stolpert von einem Fettnäpfchen in das nächste, verstrickt sich in Widersprüche und lästert über Familienmitglieder oder Kollegen stets derart ungeschickt, dass letztlich alle über Bastian verärgert sind. Pastewka, der deutsche Comedian, spielt sich in „seiner“ Serie selbst. Die Handlung, die auch andere Prominente wie Hugo Egon Balder, Anke Engelke oder Michael Kessler mit einbezieht, ist aber fiktiv. Und so muss sich Pastewka neben seiner eigentlichen Arbeit auch mit seiner dauer-betrunkenen Managerin Regine herumärgern, seinem ebenso tollpatschigen Bruder Hagen auf die Sprünge helfen, die Hass-Tiraden seiner Nachbarin Frau Bruck ertragen oder sich bei seiner viel zu gutmütigen Freundin Anne entschuldigen. Das Beste an Pastewka: Mit zehn Staffeln und insgesamt 97 Folgen lassen sich wahrscheinlich auch ein paar Wochen Corona-Quarantäne überstehen. ba

Zehn Staffeln, abrufbar bei Amazon Prime.

„In aller Freundschaft“. Ja, ich gebe es zu: Ich lache über alle „Lindenstraßen“-Fans, wenn sie erklären, dass sie zur Sendezeit nicht zu sprechen sind. Dabei lasse ich auch das Telefon klingeln und WhatsApp-Nachrichten unbeantwortet. Nämlich Dienstagabend, 21 Uhr, wenn es Neuigkeiten aus der Sachsenklinik gibt und die Ärzte mal wieder „In aller Freundschaft“ Leben retten und uns dabei noch zeigen, dass sie auch nur Menschen sind. Was? Chefarzt Thomas Heilmann (Thomas Rühmann) hat eine Neue? Ach, nee, die passt ja gar nicht zu ihm. Das geht doch hoffentlich schnell vorüber. Und wie macht das Arzu (Arzu Bazman) nur mit ihren drei kleinen Kindern und ihrem Vollzeitjob? Kein Wunder, dass da mal ein Familienfest daneben geht. Schafft ja kein Mensch. Aus den großen Kindern der Ärzte wird irgendwie auch nichts Gescheites. Wenn sie dann mal ins Drehbuch reingeschrieben werden, machen sie meistens nur Ärger. So sitze ich dann davor und bange und hoffe mit den Protagonisten. Nebenbei lerne ich Symptome zu deuten, neue Krankheiten kennen, Konflikte bewältigen. Am Stammtisch kann ich da schon mal weiterhelfen. kla

Jeden Dienstag, 21 Uhr, Das Erste.

„Occupied“. Norwegen wird von Russland besetzt, kann das sein? Ja. Zumindest nach dieser Serie hat man keinen Zweifel, wie schnell sich eine Demokratie auflösen kann, wenn nur genug Geld, Korruption, Egoismus und fehlgeleitete Vaterlandsliebe zusammenkommen. Gute Mischung aus Politthriller à la „Borgen“ und grenzüberschreitendem Europa-Krimi. Pluspunkt: Die spannende, gerade in der ersten Staffel hochpolitische Handlung, erdacht von Norwegens bekanntestem Krimi-Bestsellerautor Jo Nesbø. Kleines Minus: Die zweite Staffel fordert vom Zuschauer einiges an Aufmerksamkeit und Geduld, bevor es richtig spannend wird. uk

Zwei Staffeln auf Amazon Prime.

„Countdown Kopenhagen“. Aus einer einzigen Situation eine ganze Serie zu machen, kann langatmig enden – nicht in dieser dänisch-deutschen Serie. Die erste Staffel schildert acht Tage während einer Geiselnahme in der Kopenhagener U-Bahn. In der zweiten Staffel dreht sich alles um die Entführung einer Widerstandskämpferin durch IS-Terroristen. Staffel 1 ist deutlich spannender, Staffel 2 verliert sich teilweise in oberflächlichen Syrienkriegs-Klischees, in erster Linie geht es aber um Action. uk

Zwei Staffeln in der ZDF-Mediathek.

„Greyzone“. Wer alle anderen skandinavischen Serien wie „Die Brücke“ oder „Countdown Kopenhagen“ schon kennt, kann es hier versuchen, auch wenn die Serie nicht ganz an die Vorbilder herankommt. Der Plot: Die junge Mutter eines kleinen Sohnes entwickelt Drohnen für eine Firma, die mit diesen Geräten den Aufbau von Trinkwasserversorgung in Entwicklungsländern unterstützt. Terroristen bereiten einen Anschlag in Skandinavien vor und erpressen die Mutter, die Technik preiszugeben. Plus: spannend erzählt. Minus: Das klischeehafte Terroristenthema mit den immergleichen Bösewichten „südländischen Typs“, hier verkörpert von Kida Khodr Ramadan („4Blocks“). uk

Eine Staffel in der ZDF-Mediathek.

„Lindenstraße“. Die letzte Folge der „Lindenstraße“ wird Ende März ausgestrahlt, dann ist nach 34 Jahren Schluss mit Mutter Beimer und Co. Wer wie ich als Fan fast der ersten Stunde noch nicht bereit ist, auf das liebgewordene Sonntagsritual zu verzichten, kann aktuelle, alte und ganze Folgen in der ARD-Mediathek anschauen. Wenn wir uns in Zeiten von Corona schon sozial distanzieren müssen, tut es doch gut, vertraute Gesichter zu sehen wie Iffi Zenker (Rebecca Siemoneit-Braun) und Klausi Beimer (Moritz A. Sachs), die wir schon als Kinder kannten. Das ist ein bisschen wie das Blättern im Familien-Album: Wie glücklich Mutter Beimer mit ihrem Hansemann aussah! Und Else Kling in ihrer Kittelschürze! Ganz nebenbei mussten die Figuren alle Reizthemen der Gesellschaft aufgreifen, von der Homosexuellen-Ehe über die Aufnahme von Flüchtlingen bis zur Gentrifizierung, die auch vor der „Lindenstraße“ nicht Halt macht. Gö

Aktuelle und alte Folgen gibt es in der ARD-Mediathek.

„Arctic Circle“. Fast unheimlich, wie die finnische Serie „Arctic Cicle“ das aktuelle Zeitgeschehen aufgreift: Ein Kriminalfall, die Ermordung von russischen Prostituierten in Lappland, entwickelt sich zu einem Kampf gegen ein seltenes, tödliches Virus. Auf der verzweifelten Suche nach Patient Null treffen die mutige örtliche Polizistin, ein brillanter deutscher Wissenschaftler und ein undurchsichtiger Pharma-Milliardär aufeinander. Dazu gibt es jede Menge große und kleine Schurken, beziehungstechnische Verwicklungen und Motorradschlittenjagden durch endlose Schneelandschaften. Auf dem Sofa zieht man unwillkürlich die Wolldecke höher, es bleibt spannend bis zum Schluss. Gö

Zehn Folgen in der ZDF-Mediathek.

„Friends“ gucken ist wie nach Hause kommen. Kaffee, Central Perk, Smelly Cat: Spätestens, wenn die Titelmusik erklingt, sitzen Ross, Rachel, Joey, Chandler, Phoebe und Monica bei ihren Fans mit auf dem Sofa. „I’ll be there for you“ – und das seit 1994. 236 Folgen in zehn Staffeln liefen bis 2004 im Fernsehen. Seitdem wird die US-Sitcom ständig irgendwo wiederholt und ist in Deutschland aktuell auch bei Amazon Prime verfügbar. Es soll Menschen geben, die sofort wieder von vorne anfangen, sobald sie bei der letzten Episode angekommen sind. Ein Leben ohne die „Friends“ ist möglich, aber sinnlos. Eingeweihte haben deshalb für jede Lebenssituation ein „Friends“-Zitat parat. Frauen ansprechen? „How you doin’?“ Aus Versehen fremdgegangen? „We were on a break!“ Im Februar wurde bekannt, dass David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Lisa Kudrow und Courteney Cox tatsächlich für ein einmaliges Special zurückkehren. as

Abrufbar auf Amazon Prime.

„Sex Education“. Der einzige Grund, sich eine Serie über pubertierende Teenager im Hormonrausch anzuschauen, wenn man über 30 ist, war Anfang 2019 für viele Netflix-Abonnenten mit Sicherheit Gillian Anderson. Die US-Schauspielerin wurde in den 90er-Jahren als hochgeschlossene FBI-Agentin Dana Scully in der Mystery-Serie „Akte X“ zur Kultfigur. In „Sex Education“ spielt sie nun seit zwei Staffel eine Sextherapeutin und alleinerziehende Mutter, die ihrem heranwachsenden Sohn Otis aus nahe liegenden Gründen maximal unangenehm ist. Erfreulicherweise stellt sich sehr schnell heraus, dass die britische Serie mehr zu bieten hat als Wichswitze und Kopulationsunfälle. Die Geschichten sind warmherzig und die Charaktere so unaufgeregt divers, wie man es sich auch im Alltag wünschen würde. Neben Anderson spielt ein wunderbarer junger Cast, von dessen Mitgliedern man sich wünscht, in Zukunft noch mehr zu sehen. as

Zu sehen auf Netflix.

„Berlin Alexanderplatz“. Burhan Qurbanis Neuverfilmung von Alfred Döblins Jahrhundertroman, die den Stoff radikal ins heutige Berlin versetzt, lief gerade auf der Berlinale und ist mit elf Nominierungen der große Favorit beim Deutschen Filmpreis. Der ursprüngliche Filmstart vom 16. April wird coronabedingt verschoben. Bis dahin wollten wir uns sowieso noch einmal die legendäre TV-Serie von Rainer Werner Fassbinder anschauen. Die haben wir tatsächlich vor 40 Jahren das letzte Mal gesehen, als sie als damals teuerste deutsche Fernsehproduktion erstmals ausgestrahlt wurde – und für Empörung sorgte: weil man den 13-Teiler für „moralisch verwerflich“ hielt. Vor allem, weil man schlicht nichts sehen konnte. Die Fernsehgeräte waren 1980 noch nicht so weit, die vielen Szenen im Dunkeln hochauflösend wiederzugeben. Erst die Neuaufbereitung für den DVD-Markt 2007 brachte Licht ins Dunkel. Noch einmal also kann man Günter Lamprecht in seiner Lebensrolle als Franz Biberkopf und Barbara Sukowa als seine „Mieze“ bewundern. Die Serie ist auch eine wundersame Reise in ein längst vergangenes Berlin. zdr

Erhältlich bei Amazon Video.