Im Bannkreis der Autorin

Rose ist 14, als sie ihre Mutter umbringt. Zumindest erzählt sie das ihren Mitschülern. In Wahrheit hat ihre Mutter sie und ihren Vater verlassen, als sie noch ein kleines Kind war. Doch erst in ihren Dreißigern macht Rose sich auf die Suche. Auslöser ihrer plötzlichen Nachforschungen sind zwei Romane und der nebulöse Hinweis ihres Vaters, ihre Mutter und die Autorin der beiden Bücher hätten in den Achtzigern eine Beziehung geführt.

In paralleler Erzählweise breitet Jessie Burton in „Die Geheimnisse meiner Mutter“ (übersetzt aus dem Englischen von Peter Knecht) zwei Handlungsstränge aus. Jenen der Tochter Rose, die sich im Jahr 2017 auf die Suche nach ihrer Mutter begibt, indem sie Kontakt zur Autorin Constance Holden aufnimmt. Und jenen der Mutter Elise, die Anfang der Achtziger mit eben jener Schriftstellerin nach Hollywood aufbricht, um einer Romanverfilmung beizuwohnen. Kontrastreich pendelt die Erzählung durch Raum und Zeit zwischen London und Los Angeles, Instagram und Schulterpolstern, britischen Cafés und trägen Nachmittagen am Pool.

Die Parallelen zwischen Mutter und Tochter

Mit „Die Magie der kleinen Dinge“ landete Jessie Burton 2014 einen internationalen Bestseller. Ihr aktueller Roman beginnt mit einer Fülle an Mysterien. Neben dem ungewissen Schicksal der Mutter steht auch die Frage im Raum, weshalb Constance Holden, einst gefeierte Autorin, seit 30 Jahren keine Romane veröffentlicht hat.

Um diesen Rätseln nachzugehen, versucht Rose, die Schriftstellerin ausfindig zu machen. Schnell stellt sich heraus, dass diese nach einer Assistentin sucht. Grund dafür ist eine Arthritis-Erkrankung, die es ihr beinahe unmöglich macht, einen neuen Roman zu schreiben. Warum sie so plötzlich das Bedürfnis danach verspürt, bleibt zunächst jedoch ungeklärt.

Die Art und Weise, in der Rose sich bei Constance unter falschem Namen den Assistentinnen-Job erschwindelt, wirkt leider reichlich konstruiert. Zum einen wird die zuständige Jobvermittlung unglaubwürdig übergangen, zum anderen besteht die Autorin darauf, das Gehalt in bar auszuzahlen. Sieht man über diesen Makel im Aufbau der Erzählung hinweg, wird man durch die hintergründige Schriftstellerin mit einer zwar altklugen, aber bestechenden Figur belohnt.

Während Rose weiter im Ungewissen über ihre Mutter bleibt, kann der Leser sich dank des zweiten Handlungsstrangs bereits ein Bild von Elise machen. Diese ist im Jahr 1982 Anfang 20 und fühlt sich unwohl in der Filmwelt Hollywoods, die ihr zu gleichen Teilen seicht und eitel erscheint. Im Schatten der genialen und deutlich älteren Constance fühlt sie sich blass und unbedeutend.

Zunehmend werden die Parallelen zwischen Elise und Rose augenscheinlich. Beide stolpern ziellos durch ihr Leben, und beide geraten in den Bannkreis der charismatischen Autorin. Rose scheint sich in der falschen Identität, die sie Constance vorspielt, wohler zu fühlen als in ihrer eigenen Existenz. Bereitwillig gibt sie sich der Abwechslung zu ihrem monotonen Leben hin: „Es kostete mich keine Mühe, meine Identität aufzutrennen und eine neue zu weben.“

Jessie Burton: Die Geheimnisse meiner Mutter. Insel, 585 Seiten, 22 Euro.

Foto: Suhrkamp

Während Rose der Autorin bei ihrer Arbeit am neuen Roman hilft, sucht sie ununterbrochen in dessen Figuren nach Hinweisen auf ihre Mutter. Ihr Freund Joe, dessen größter Traum die Eröffnung eines Imbisswagens ist, hält diese konstante Fixierung für ungesund. Ebenso ihre beste Freundin Kelly, die als Influencerin auf Instagram ihre Tochter vermarktet. Die beiden Nebencharaktere, die wohl für einen gewissen Zeitgeist sorgen sollen, nehmen dabei immer wieder so viel Raum ein, dass man das Gefühl hat, die Handlung dümpele abseits der fesselnden Suche nach Antworten an Nebenschauplätzen vor sich hin.

Anders sieht es aus, wenn sich das Geschehen auf die zentralen Fragen des Romans konzentriert. Immer wieder geht es dabei um das Thema Identität. Constance, die als erfolgreiche Schriftstellerin Selbstsicherheit ausstrahlt, steht in deutlichem Kontrast zu Rose und ihrer Mutter Elise, deren Identität auffallend instabil ist. Ihnen fehlt eine sinnstiftende Passion, und so bleibt ihnen wenig mehr, als sich haltsuchend an Constance zu wenden.

Die gelungene parallele Erzählstruktur ist die wohl beste Eigenschaft des Romans. Deutlich weniger gelungen sind die Dialoge, die häufig abgeschmackt und wenig authentisch wirken. Zuhauf finden sich Sätze wie „das ist ganz schön cool“ oder Abstrusitäten wie „du sahnige Paranuss.“ Derlei holprige Textstellen sind sicher nicht nur der Übersetzung von Peter Knecht geschuldet, der Burtons schlichten Stil angemessen ins Deutsche transportiert.

Der Roman profitiert vor allem von seiner interessanten Prämisse, die von Beginn an Spannung generiert und maßgeblich dabei hilft, die Längen der Erzählung durchzustehen. Zweifellos ist es das Verlangen nach Antworten, das einen gewissermaßen durch den Roman zieht. Dass nicht alle Fragen restlos beantwortet werden, ist dabei absolut verzeihlich. So verzichtet der Roman darauf, um jeden Preis die losen Enden der Erzählung zu verbinden, und endet stattdessen mit einer angenehmen Vieldeutigkeit.