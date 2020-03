„Geisterkonzerte“ in Berlin: Klänge vor leeren Rängen

Klassik in Zeiten des Coronavirus: Die Staatsoper und die Philharmoniker wechseln in die digitale Sphäre.

Berlin. Es war das erste Geisterkonzert in der Geschichte der Berliner Philharmoniker: ohne Publikum und Presse im Saal, als kostenloser Live-Stream für alle. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, erklärt Sir Simon Rattle zuvor auf Englisch. Und fügt hinzu: „In diesen Zeiten brauchen wir viel Liebe und besonders viel Musik.“ Fast zeitgleich war eine sängerisch glamouröse „Carmen“-Aufführung unter Leitung von Daniel Barenboim aus der Staatsoper Unter den Linden im Stream zu erleben. Auch hier blieb der Zuschauerraum leer. Intendant Matthias Schulz spricht ebenfalls von einem Zeichen – gegen die Corona-Depression. Unter dem Motto „Der RBB macht Oper“ ist der öffentlich-rechtliche Sender in dieser Kulturkrise eingesprungen.

Aber gibt es für die Berliner Hochkultur einen guten Weg in die digitalen Welten? An der Staatsoper war man schon überrascht, dass der „Carmen“-Stream am Donnerstag 170.000-mal angesehen wurde. Und die Aufführung weit über Deutschland hinaus gesehen wurde: Opernzuschauer gab es von Ägypten über Island und Taiwan bis Zypern. Aber das Streamingmodell lebt davon, dass die Künstler live auftreten. Die Deutsche Oper Berlin hat bereits ihre Endproben für die „Antikrist“-Premiere eingestellt. Aus Fürsorgepflicht gegenüber den Künstlern und Kollektiven, wie es Intendant Dietmar Schwarz sagt. Die Staatsoper möchte die „Idomeneo“-Premiere schnell noch auf Mittwoch vorziehen. Die Produktion sei fast fertig, sagt Intendant Matthias Schulz. Wenn alle mitmachen, soll die Premiere wieder gestreamt werden. Die Proben für die Festtage, die Daniel Barenboim normalerweise über Ostern leitet, sind hingegen bereits eingestellt. Es betrifft die „Cosí fan tutte“-Premiere wie den Beethoven-Zyklus.

Der gestreamten „Carmen“-Inszenierung von Martin Kusej ist schon anzusehen, dass sie 2004 nicht für den Fernseher oder den Laptop kreiert wurde, sondern für die große Bühne. Es ist eine Oper im kantigen Grau und fast ohne jede spanische Buntheit. Zwischendurch flattert ein rotes Tuch symbolträchtig durch den Wüstenwind. Es gibt flächige Bühnenbilder, quasi im Wüstensand, und Sänger mit großen Gesten zu erleben. Wird die Kamera mal auf die Gesichter von Sängern gelenkt, ist zu erkennen, dass die Mimik in der Regie zweitrangig ist. Kusej lässt seine Inszenierung mit der Erschießung von Don José beginnen, die Geschichte wird von hinten erzählt. Die Premiere sang seinerzeit der mexikanische Tenorliebling Rolando Villazon, es war seine Glanzzeit an der Seite von Anna Netrebko, es lag noch im Trend, ihm die Paraderollen auf den Leib zu schneidern.

In der Aufführung singt Michael Fabiano den verzweifelt Verliebten. Er ist nicht so selbstlos leidenschaftlich wie einst Villazón, aber auf andere Weise sehr expressiv. Manch einer wird sich bei Fabianos Aussehen und seiner nuancierten Gestaltung eher an Wozzeck erinnert fühlen. In der Titelrolle ist Anita Rachvelishvili zu erleben. Ihre Carmen weiß durch Leichtigkeit und zugleich durch Abgründigkeit zu verführen. Sie ist ein Pfund der Aufführung. Und beim Schlussapplaus, den es eigentlich im leeren Opernhaus nicht gibt, tanzt sie fröhlich einige Schritte. Daniel Barenboim wird eingeblendet, wie er im Orchestergraben applaudiert. Während der Aufführung gibt es immer wieder mal einen Kamerablick auf den Stardirigenten, wie er mit gelassenen Gesten agiert. Die Staatskapelle klingt hochmotiviert, selbst aus heimischen Lautsprechern.

Beim Hörer landet nur eine gefilterte Aufnahme

Auch die Philharmoniker haben mit Simon Rattle, ihrem Ex-Chefdirigenten, für diesen Abend geprobt wie sonst für eine übliche Konzertaufführung. Aber wer kann schon in die Köpfe der Musiker schauen? Wer kann der Musik anhören, ob Gedanken an die Corona-Pandemie mitschwingen? Mit Gewissheit lässt sich nur sagen: Wie dieser Abend im Saal klingt, können nur die Musiker und Rattle beurteilen. Bei allen anderen Hörern landet dagegen eine mehrfach gefilterte Aufnahme, die vor allem durch die Klangvorstellung des zuständigen Tonmeisters beeinflusst ist. Raumwirkung, Balance und Dynamik sind dabei die auffälligsten Dinge, die der Tonmeister verändern kann. Und dann sind da noch die individuellen Voraussetzungen, die jeder Hörer bei sich zu Hause vorfindet. Großbild-Fernseher oder Laptop, Hifi-Sound-Surround-Anlage oder geschlossene Kopfhörer: All das beeinflusst die Wahrnehmung. Gleich zu Beginn die große Erleichterung: Der beträchtliche Nachhall, den der leere Saal verursacht, ist dank des Tonmeisters Marco Buttgereit nur bei der Umbaupause und beim Ein- und Auszug der Philharmoniker zu bemerken.

Es sind gespenstische Szenen: Das Podium beleuchtet, aber von dunkler Leere umhüllt. Die Kontrabässe sitzen schon da und spielen Melancholisches im Hintergrund, während die anderen Musiker still hinzutreten. Etwas Applaus und Fußgetrappel, um Rattle und die Neuen Vocalsolisten Stuttgart zu begrüßen. Dann geht es los mit Luciano Berios „Sinfonia“ für acht Stimmen und Orchester von 1968. Ein Werk der Erinnerung und Reflexion, wie es Rattle in seiner Einführung zuvor beschrieben hat. Gespickt mit einer unbestimmbaren Vielzahl an literarischen und musikalischen Zitaten, darunter von Lévi-Strauss, Beckett und Joyce, von Bach bis Boulez, von Beethoven bis Stockhausen. Am gewichtigsten der mittlere dritte Satz, eine Hommage an Gustav Mahler. Berio nutzt an dieser Stelle hauptsächlich das Scherzo aus Mahlers Zweiter Sinfonie – und belädt es mit über 200 Jahren zusätzlicher Musikgeschichte.

Hier wie auch später bei Bartóks „Konzert für Orchester“ herrscht ein mildes, organisches Klangbild vor. Mit abgerundeten Höhen und Tiefen, mit schonender dynamischer Bandbreite. Das Resultat: Ein Konzertabend, der zwar nicht packt und aufwühlt – dafür aber viel Trost und Hoffnung spendet.