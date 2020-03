Eric-Emmanuel Schmitt: Wurzeln suchen, Wörter finden

Eric-Emmanuel Schmitt hat es wieder getan. Er hat ein „Und“-Buch geschrieben. Nach „Oskar und die Dame in Rosa“, „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ jetzt also: „Felix und die Quelle des Lebens“. Der französische Schriftsteller sagt gerne „und“, wo andere „oder“ oder „aber trotzdem auch“ sagen würden. Er verbindet, was für andere weit voneinander entfernt liegt: Sichtbares und Unsichtbares, Rationales und Irrationales, Konkretes und Diffuses. Sogar Triviales und Tiefstes.

Nehmen wir das Thema Depression. Was wird da nicht alles hineingeheimnist und herausrationalisiert. Ist es organisch? Oder Ausdruck der „bad vibrations“ unserer Zeit? Hilft Religion? Oder Pharmazie? Schmitt wählt – wieder einmal – die Perspektive eines Kindes, in diesem Fall die des zwölfjährigen Felix, um – wieder einmal – eine Reise zum Leben, zu den Wurzeln, zu inszenieren. Und es gelingt ihm – wieder einmal – so etwas wie das schlaue Kind in uns anzusprechen.

Felix’ Mutter Fatou ist eigentlich Künstlerin. Das wird zwar nicht ausgesprochen, ist aber so. Ihre Kunst besteht darin, die Wirklichkeit zu verwandeln durch ihre Art, Dinge zu benennen. Sie führt ein kleines Café im Pariser Stadtteil Belleville, die schrulligen Stammgäste fungieren als Wahlfamilie, es sind Entwurzelte, Gestrandete, Außenseiter. Ein mürrisches, dickes lesbisches Paar, von den Flegeln im Viertel mit abfälligen Kommentaren bedacht, tauft Fatou zum Beispiel einfach um in „Schneeweißchen und Rosenrot“. Diese Bezeichnung verbreitet sich rasch und „zaubert ein spontanes Lächeln“ auf die Gesichter derer, die den beiden Frauen begegneten, „ein Lächeln, das sie im Lauf der Zeit schließlich erwiderten“.

Die Depression hat einen handfesten Auslöser

Deshalb hat Fatou ja auch ihren Sohn, den sie alleine großzieht, Felix genannt: weil das „glücklich“ heißt und er genau das sein soll. So wächst er auf, glücklich in einer schrägen, aber heilen Welt. Die Depression, die dann plötzlich Besitz ergreift von der eigentlich so lebensfrohen Fatou, lässt diese Verbindung zur Welt reißen: „Ich musste zugeben, dass Mamas Augen (…) nicht mehr Ausdruck hatten als eine Makrele auf einem Eisbett“, stellt Felix angstvoll fest. Ihr vormals karamellfarbener Teint ist „gräulich-grün“ wie die „Farbe von Efeu im Winter“. „Sie ist tot“, diagnostiziert der eilig aus dem Senegal herbeigereiste Onkel. Der Plan: sie wieder „zum Leben erwecken“.

Die Depression hat einen handfesten Auslöser: Es gibt Probleme mit den Behörden, es geht um Altschulden der Vorbesitzer des Cafés. Doch das allein erklärt die Schwere der Depression nicht. Während die mutierte Fatou in einer Melange aus Komik und Bedauern wie ein Zombie durch den Roman geschoben wird, ohne sie allerdings lächerlich zu machen (allein das ist ein Kunststück!), wird Felix schließlich mit Fatou und seinem bis dahin unbekannten Vater in jenes afrikanische Dorf aufbrechen, aus dem die Mutter stammt.

Es fällt auf, dass Fragen wie Klassenzugehörigkeit oder ethnische Herkunft keine Rolle spielen. Schmitt hat keine Reportage verfasst, um auf das Elend alleinerziehender Mütter mit Migrationshintergrund hinzuweisen. Mit so einfachen wie kunstvollen Stilmitteln pinselt Schmitt stattdessen lässig und duftig eine universelle Geschichte der Entwurzelung, der Entfernung von sich selbst. Landschaftsschilderungen bestehen aus Aufzählungen wiederkehrender Fragmente, rhythmisiert durch Wortwiederholungen, sodass der Eindruck des Hindurchfahrens sinnlich erfahrbar wird. Spirituelles Kitschpotenzial federt er durch Ironie und Humor ab, etwa indem er Felix’ Vater den „Heiligen Geist“ nennt – er heißt mit Nachnamen Saint-Esprit.

Riskant, sich als erwachsener weißer Mann in einen kleinen schwarzen Jungen zu versetzen

Riskant ist es heute trotzdem, sich als erwachsener weißer Mann in einen kleinen schwarzen Jungen und eine schwarze Frau versetzen, und den Zwölfjährigen dann auch noch Sätze denken zu lassen wie: „Als Schwarze in Schwarzafrika verloren wir unsere Privilegien; ich zog es vor, schwarz in Paris zu sein.“ Es gibt einige Menschen in Europa, die das angebliche Privileg, schwarz zu sein, täglich anders erleben. Die Empfindlichkeiten sind aber im Kulturbereich inzwischen so groß, dass sich zunehmend die Forderung durchsetzt, jeder dürfe nur darüber schreiben, was er oder sie selbst ist. Schmitts Gegenzauber besteht darin, Fatous Geschichte auf einen traumatischen Ursprung hinführen zu lassen. Und der handelt genau von dem Unheil, das über Menschen kommt, sobald sie fließende Zuschreibungen unverrückbar festsetzen: wir hier, ihr dort.

Würde Schmitt sich mit jener Szene am Fluss begnügen, in der Fatou ziemlich umstandslos „geheilt“ wird, dann wäre er schon recht nah am Kitsch, der laut Adorno ja dadurch definiert ist, dass er etwas „dümmlich Tröstendes“ hat. Er fügt deshalb noch einen „Auftrag“ an, den der Heiler im Heimatdorf dem kleinen Felix mit auf den Weg zurück nach Paris gibt. Er soll, in kleinen Ritualen, zusammen mit seiner Mutter das äußere, empirisch vorhandene Paris mittels Vorstellungskraft mit Afrika überblenden. Ein „Und“ schaffen. Auch wenn das Stereotyp „Afrika = Fantasie“ und „Europa = Vernunft“ trivial (und falsch) ist: Hier geht es wie in einer Fabel darum, zwei Sphären miteinander zu verbinden, die stellvertretend für den Zwiespalt in jedem von uns stehen. In Berlin weiß man das natürlich schon lange: Unter dem Pflaster liegt der Strand.

Eric-Emmanuel Schmitt: Felix und die Quelle des Lebens. Aus dem Französischen von Michael v. Killisch-Horn. Roman. C. Bertelsmann Verlag, 224 S., 20 Euro.