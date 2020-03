Sexuelle Übergriffe: Deutsche Oper lädt Placido Domingo aus

Berlin. In der frisch gedruckten Jahresbroschüre der Deutschen Oper lächelt einem Placido Domingo noch auf Seite 9 altersweise entgegen. Aber die Vorstellungen von „Don Carlo“ im Juni 2021 sind abgesagt. „Als wir die Vorschau in Druck gegeben hatten, galt noch die Unschuldsvermutung, die wir auch schützen wollten“, sagte Intendant Dietmar Schwarz bei der Jahrespressekonferenz am Dienstag.

„Wir wollten ihm kein Berufsverbot erteilen. Aber nachdem es die neuen Entwicklungen in Amerika gab, wo Domingo selber sexuelle Übergriffe eingestanden hat, fanden wir es nicht mehr vertretbar, ihn auftreten zu lassen. Ich weiß, dass man darüber unterschiedlicher Auffassung sein kann. Viele werden es bedauern, ihn nicht mehr an der Deutschen Oper singen zu hören.“

„Ich erkenne die volle Verantwortung für meine Taten an“

Im August 2019 waren Vorwürfe über die sexuelle Belästigung mehrerer Kolleginnen bekannt geworden. Im MeToo-Land USA begann sofort die Aufarbeitung der Vorwürfe, in deren Folge sich Domingo von den Opernhäusern in Los Angeles und New York zurückziehen musste. In Europa hielt man noch länger an ihm fest.

In der Staatsoper Unter den Linden ist Domingo zuletzt im Januar in Verdis „La Traviata“ aufgetreten. Es war ausverkauft, der Weltstar sah sich bejubelt, die Proteste vor der Tür hielten sich in Grenzen. Ende Februar entschuldigte sich Domingo bei den betroffenen Frauen. „Ich erkenne die volle Verantwortung für meine Taten an“, teilte er mit. Seit seinem öffentlichen Eingeständnis folgt eine Absage der nächsten.

An der Deutschen Oper hatte der spanische Startenor Domingo in den 1970er-Jahren große Erfolge gefeiert. Noch vor den Enthüllungen seiner Übergriffe hatte der Sänger mit seiner Frau Marta, selbst eine Opernsopranistin, eine Aufführung der Ponchielli-Inszenierung von „La Gioconda“ besucht, in der er selbst damals erfolgreich gesungen hat. Die Premiere der Filippo Sanjust-Regie war bereits 1974. Man plauderte am Rande, wie Dietmar Schwarz erzählte, und Domingo wünschte sich eine Abschiedsvorstellung an der Deutschen Oper. Das sollte in „Don Carlo“ sein. „Es tut mir sehr leid, dass das Ende jetzt so ist“, sagte der Intendant. Jeder weiß, dass der Name Domingo Häuser füllt.

Frauen schilderten starke Traumatisierungen

Eine Untersuchung im Auftrag der Oper von Los Angeles hat die Belästigungsvorwürfe gegen Opernstar Plácido Domingo als „glaubwürdig“ beurteilt. Auch wenn die befragten Frauen über unterschiedliche Grade „unangemessenen Verhaltens“ des Spaniers berichtet hätten, stimmten ihre Berichte im Wesentlichen überein, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Untersuchungsbericht. Demnach gibt es aber keine Belege, dass der 79-Jährige sexuelle Handlungen als Gegenleistung für Rollen verlangte.

Einige der Frauen hätten starke „Traumatisierungen“ durch die Vorfälle geschildert, heißt es in dem Bericht der unabhängigen Kanzlei Gibson, Dunn Crutcher LLP im Auftrag der Oper von Los Angeles. Andere hätten hingegen ausgesagt, sie hätten sich durch Domingos Verhalten „nicht unwohl“ gefühlt.

Die Kanzlei hatte 44 Menschen zu Domingos sexuellem Fehlverhalten befragt, darunter den Sänger selbst. Sie untersuchte verschiedene Fälle in einem Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten - von 1986, als der Spanier künstlerischer Berater der Oper wurde, bis zu seinem Rücktritt als Generaldirektor im Oktober.

Nach monatelangem Leugnen Fehlverhalten eingeräumt

Domingo bestritt dem Bericht zufolge bei seiner Befragung jegliches aggressives Verhalten gegenüber Frauen. Er versicherte demnach, alle seine Beziehungen zu Frauen seien im gegenseitigen Einvernehmen abgelaufen. Allerdings hätten seine Aussagen in einigen Punkten „weniger glaubwürdig“ gewirkt oder seien unklar gewesen, erklärte die Kanzlei. Domingos Sprecher wollte sich zunächst nicht zu der Untersuchung äußern.

Nach monatelangem Leugnen hatte Domingo Ende Februar erstmals sexuelles Fehlverhalten eingeräumt und sich bei seinen Opfern entschuldigt. In einer kurz nach dieser Entschuldigung nachgereichten Erklärung betonte er aber, sich „nie aggressiv gegenüber irgendjemandem verhalten“ oder etwas getan zu haben, um „die Karriere von irgendjemandem zu behindern“.

Die US-Nachrichtenagentur Associated Press hatte im August Vorwürfe der sexuellen Übergriffe gegen den gefeierten Opernsänger publik gemacht. Rund 20 Frauen werfen ihm vor, ihnen Küsse aufgezwungen, sie begrapscht oder ohne ihr Einverständnis gestreichelt zu haben.

In dem jetzigen Untersuchungsbericht aus Los Angeles heißt es, einige der Frauen hätten ausgesagt, deshalb so lange über die mutmaßlichen Übergriffe geschwiegen zu haben, weil Domingo einen solch großen „Einfluss“ gehabt habe. Auch in einem separaten Bericht der US-Musikergewerkschaft American Guild of Musical Artists hatte es geheißen, einige Frauen hätten Angst vor Repressalien gehabt, wenn sie Domingos sexuelles Fehlverhalten angeprangert hätten.

Oper will Verbesserungsvorschläge umsetzen

Dafür, dass Domingo sexuelle Handlungen zur Voraussetzung für die Vergabe einer Rolle oder andere berufliche Vorteile machte, fand Gibson, Dunn Crutcher LLP aber keine Hinweise. Der Oper von Los Angeles bescheinigt die Kanzlei, es gebe keine Anhaltspunkte, dass sie Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs ignoriert oder vertuscht habe. Allerdings seien die Maßnahmen des Opernhauses gegen Missbrauch bis zum Aufkommen der #MeToo-Bewegung 2018 „weitgehend reaktiv“ gewesen.

Die Oper kündigte an, einige Verbesserungsvorschläge der Kanzlei umzusetzen, etwa die Einführung eines formalen Verfahrens zur Aufnahme von Beschwerden.

Die Anschuldigungen gegen Domingo haben vor allem seiner Karriere in den USA geschadet. So sah er sich gezwungen, alle seine Auftritte an der New Yorker Met abzusagen. Auch Konzerte des Spaniers in Philadelphia, San Francisco und Dallas wurden gestrichen. Nach seinem Schuldeingeständnis wurden aber auch Auftritte Domingos in Spanien sowie an der Royal Opera in London abgesagt.

Der Spanier wurde als Mitglied der drei Tenöre weltberühmt, zu denen Luciano Pavarotti und José Carreras gehörten. Mittlerweile singt er als Bariton.