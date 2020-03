James Blunt in Berlin: Ein Konzert zum Schwelgen

Erst mal Midtempo und danach was Ruhiges zum Auftakt. So kann ein Konzert wohl nur starten, wenn im Publikum gut und gerne siebzig Prozent Frauen sitzen. Die wissen die langsamen Melodien zu schätzen. Für sie sind die gefühlig-empathischen Songs wie „How It Feels To Be Alive“ und „Smoke Signals“ ein Statement. Genauso wie die unverwechselbare helle Stimme von James Blunt.

Der charmante James Blunt gibt sich in der Mercedes-Benz Arena die Ehre auf seiner „Once Upon A Mind“-Tour. Benannt nach dem aktuellen, 2019 veröffentlichten sechsten Studioalbum, aus dem er zahlreiche Songs neben vielen seiner Hits spielt.

James Blunt begrüßt Publikum: „Hallo Berlin! Wie geht es Euch?“

Mit dem dritten Lied „The Truth“ geht es denn auch richtig los. Die exzellente, vierköpfige Band spielt druckvoll. Unterlegt Blunts Tenor mit Gitarrenriffs, treibenden Basslinien, Drumkaskaden. James Blunt begrüßt die Zuschauer zwischendurch auf Deutsch: „Hallo Berlin! Wie geht es Euch?“ Akzentfrei, versteht sich. Schließlich hat der Brite in seiner Jugend zehn Jahre im westfälischen Moers gelebt. Er entschuldigt sich aber, dass es auf Englisch weiter geht. Sein Deutsch sei nicht mehr so gut.

James Blunt ist längst einer der ganz Großen seiner Branche. Er hat über 24 Millionen Tonträger verkauft. Durfte dafür international 170 Platinplatten einsammeln. Der Durchbruch kam mit dem Nummer-Eins-Hit „You’re Beautiful“. Übrigens definitiv kein Lovesong. Es geht darin nämlich um einen Stalker. Wir erinnern uns nicht nur an den Song, dem man 2005 nicht entkommen konnte, sondern auch an das Video. Da steht Blunt auf einer Klippe. Und springt ins tödlich kalte Wasser.

Der Kreis schließt sich mit der ersten Single seines aktuellen Albums. „Cold“ gibt es als Zugabe. Im offiziellen Video taucht James Blunt da wieder aus dem Meer auf. Klettert die Klippe hoch und wird von einem Hubschrauber gerettet.

James Blunt widmete Pianoballade „Monsters“ seinem Vater

Obwohl James Blunt als Jugendlicher leidenschaftlich die Gitarrensaiten zupfte, hat er beruflich erst mal andere Wege eingeschlagen. Geboren 1974 im Südwesten Englands, stammt der Songwriter aus einer Militär-Familie. Und sein Vater, der beim Army Air Corps diente, hielt nicht viel von Musik. Also machte Filius James mit 16 Jahren einen Pilotenschein für kleine Maschinen und diente später als Offizier bei den internationalen Truppen im Kosovo. 2002 beendete er seine Dienstzeit als Captain.

Seinem Vater hat er die emotionale Pianoballade „Monsters“ gewidmet, die er vor den Zugaben spielt. Ein Moment, der unter die Haut geht. Denn es ist ein Abschiedssong für einen Todkranken. Blunts Vater leidet an einer chronischen Nierenerkrankung. Ende Januar wurde endlich eine Spenderniere für ihn gefunden.

Aber natürlich gibt es an diesem Abend nicht nur Melancholisches, sondern auch viel Musik fürs Herz. Etwa mit „High“ und „Postcards“. Echter Seelenbalsam. Eindeutig was für Frauen.

James Blunt wird häufig wegen Schmuse-Songs belächelt

Immer wieder mal wird James Blunt dafür gern als Schmusebarde belächelt. Vor allem männliche Kritiker werfen dem 46-Jährigen sein Faible für Power-Balladen und gefällige Pop-Songs mit Ohrwurm-Qualitäten vor. Und überhaupt ist ihnen seine Stimme viel zu hoch oder wahlweise viel zu rau.

Die weiblichen Zuschauer stört das mitnichten. Im Gegenteil. Sie feiern James Blunt und lieben auch und gerade die Songs an der Grenze zum Kitsch. Selbstironisch scherzt Blunt mit schelmischem, britischem Humor an die Herren gerichtet: „Ich spiele schlechte Songs und am Ende des Abends weinen die Frauen auch noch.“

Fügt hinzu: „Dies ist für die Damen. Es ist romantisch.“ Stimmt das tieftraurige Liebeslied „Goodbye My Lover“ an. Die Damen danken ihm mit textsicher gesungenem Refrain. Und wünschen sich noch viel mehr davon. Lange warten müssen sie nicht.

James Blunt kann aber auch Uptempo-Nummern wie „I Told You“. Es wird aber schnell wieder balladesk. Also absolut Frauen-affin. Die meisten sind dennoch bodenständig genug, um nicht zu glauben, dass Blunt vorn auf der Bühne sie auch noch in der hintersten Reihe bemerkt, wenn sie nur laut genug schreien und rufen. Der Kreischfaktor ist daher überschaubar. Die Atmosphäre äußerst angenehm ist. Es wird ausgelassen geklatscht und getanzt. Und bei „Berlin“-Rufen heftig gejubelt.

Ein Konzert zum Schwelgen mit einem überaus sympathischen Star und entspanntem Mainstream-Pop im besten Sinne.