Die andere Seite von Beethoven im „Labor Beethoven 2020“

Ein Komponist ist damit beauftragt worden, ein Festival für Beethoven in der Akademie der Künste auszurichten. Es liegt in der Luft, dass Caspar Johannes Walter sein vom 12. bis 18. März stattfindendes „Labor Beethoven 2020“ anders anlegt als die üblichen Interpreten-Festivals, die vor allem Werke des Klassikers präsentieren.

Diesmal haben mehrere junge Komponisten das Sagen. Die hadern traditionell viel mehr mit ihren Vorgängern und Vorbildern als andere. Walter spricht davon, dass Beethoven eine Schutz- und Inspirationsfigur für die junge Generation sein kann. Aber die für Jubiläen gängigen Superlative sieht er kritisch. Dass Beethoven der weltweit große Klassiker schlechthin sein soll, das sei ein deutsches Denken in Hierarchien. „Beethoven gilt demnach als Norm für jeden Künstler. Und als komponierender Denker. Wir haben die Philosophie auf die Musik übertragen, wir denken auch Musik in Begriffen, das ist ein dialektisches Erbe“, sagt Walter: „Aber Beethoven hat wie andere große Komponisten auch verschiedene Seiten. Kunst entsteht nicht als etwas Kanonisches. Kunst entsteht oft, wenn man am Rande von etwas steht und den Durchbruch schafft. Oft auch im Experiment.“

Walter wurde 1964 in Frankfurt/Main in eine Musikerfamilie geboren, er hat in Köln studiert und dort lange gelebt. Er ist Komponist und später konzertierender Cellist geworden, weil er glaubt, dass man verrückt werde, „wenn man zwölf Stunden am Tag nur aufs Notenpapier schaut“. Bereits 1985 hat er den Thürmchen Verlag mitgegründet. „Wir haben versucht, uns vom kommerziellen Betrieb unabhängig zu machen.“ Später wurde er Professor für Komposition in Stuttgart, heute hat er eine Professur in Basel. Mit seiner Frau, der Komponistin Carola Bauckholt, lebt er in Freiburg. Beide gehören der Akademie der Künste in Berlin an. Er betont, sich aber immer noch als freier Künstler zu verstehen. „Ich glaube nicht, dass wir in einem Postzeitalter leben, in dem man nur noch Dinge konfiguriert, die schon einmal da waren“, sagt er: „Man kann immer noch etwas Neues erreichen.“

Sein Beethoven-Labor soll jungen Komponisten und Künstlern dafür eine Tür öffnen. Das sei ihm ein tiefes Bedürfnis, sagt Walter, weil er selber die Zwänge erlebt habe. „Wir haben eine immer stärker werdende Tendenz, dass sich Künstler in Vorgabenstrukturen einpassen, den Kuratierungsideen folgen müssen. Der Aspekt der Vermittlung wurde immer stärker. Wer auf diesen Zug aufspringt, kann schnell erfolgreich werden. Aber es gibt weniger Möglichkeiten, sich aus seinem eigenen Bedürfnis heraus zu entwickeln.“ Den Freiraum dafür wollte Walter seinen Leuten einräumen. Sein Beethoven-Projekt, das vor vier Jahren anlief, ist zwischen Basel, Tel Aviv und Thessaloniki verortet. „Das dialektische Prinzip ist unglaublich verwurzelt in uns. Das sehe ich auch als Bremse“, sagt Walter, der kein um sich selbst kreisendes eurozentristisches Festival wollte: „Jedes Land hat seine eigene Disposition. Kunst will immer über Grenzen hinaus.“

Beim Festival werden jetzt 60 bis 70 Mitwirkende zu erleben sein. In der Vorbereitungszeit wurde Walter schon von den jungen Kollegen etwas überrascht. „Das Komponieren in Tönen ist hinterfragt worden, die jungen Leute haben mit den Mitteln unserer Zeit andere Formen wie die Installation gewählt.“ Vielleicht hätte es Beethoven auch so gemacht, sinniert Walter, wischt den Gedanken aber wieder beiseite. Zu Beethovens Zeiten hatten Komponisten das Modell des konzertierenden Musikers im Kopf. Willkommen also in den digitalen Welten.

Mit Andrea Heilrath ist auch eine Experimentalphysikerin an Bord. „Ich sehe Beethoven gerne im Kontext mit der Physik und der Mathematik“ sagt Walter: „Im Moment lieber als mit der Philosophie. Beethoven ist stark durch die Aufklärung geprägt.“ Kurz nach 1800 gab es in allen Bereichen der Gesellschaft, gerade auch in den Wissenschaften, spannende Entwicklungen. „Ich würde Beethoven gerne in einer Brücke mit seinem Kollegen Anton Reicha verstehen. Sie waren Freunde, haben sich ausgetauscht.“ Anton Reichas „practische Beispiele“, die mit taktloser oder nichttonaler Musik, verstimmtem Klavier oder Formexperimenten fast jede Konvention der Zeit brachen, gehörten wie Beethovens Experimente in der 3. Sinfonie, der „Sturmsonate“ oder Variationszyklen in diese Aufbruchsphase. „Reicha war ein Laborkomponist. Beethoven hat ähnliches im Rahmen der Kunst gemacht.“

Ein weiterer historischer Name taucht beim Festival auf, der des Physikers Ernst Florens Friedrich Chladni. „Napoleon sagte über ihn, dieser Mann lässt uns Töne sehen. Er hat Metallspäne auf eine Metallplatte gelegt und durch Klang angeregt, wodurch Formen entstanden sind. Der ist praktisch über Land gezogen und sein Geld als Experimalphysiker verdient.“

Denk- und Experimentierräume will Walter in der Akademie schaffen. „Wir sind heute genau wie Beethoven gefordert, in der Musik eine gewisse Unsicherheit, eine neue Erfahrung zu erreichen. Das ist unsere Aufgabe.“ Es gibt Konzerte, Installationen, eine Ausstellung, eine Neufassung des „Fidelio“ durch die Berliner Opernkompagnie Novoflot, Lectures und Performances. Es geht um die andere Seite von Beethoven.

Akademie der Künste am Hanseatenweg 10. „Labor Beethoven 2020“ vom 12. bis 18. März