Fernsehen „Unterleuten“: So gut ist die Fernseh-Verfilmung

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Sie leben draußen im Grünen. Aber sie sind sich nicht grün. Da sind sie die Neuen, die Zugezogenen, die aus dem nahen Berlin ins Brandenburgische geflohen sind. Der eine, ein Professor (Ulrich Noethen), kämpft hier für ein Naturschutzgebiet für seltene Vögel. Die andere (Miriam Stein) will einen Pferdereithof bauen und Touristen anlocken. Was die Alteingesessenen argwöhnisch beäugen. Zumal die „Neuen“ ja aus dem Westen sind, was auch 30 Jahre nach Mauerfall durchaus noch eine Rolle spielt.

Aber sie sind sich auch untereinander nicht grün. Da sind Wendegewinner wie der einstige Großbauer Gombrowski (Thomas Thieme), der es immer irgendwie geschafft hat, an der Macht zu bleiben. Und Verlierer wie Kron (Hermann Beyer), der Gombrowski sogar einen Mord unterstellt. Da ist schließlich auch noch ein gewaltbereiter Prolet (Charly Hübner), der Jahre im Gefängnis saß und nun zurückkehrt. Und vor Aggression geradezu zu platzen droht.

In jedem Moment bricht ein Gewitter los

Das ist der Ausgangspunkt von Juli Zehs grandiosem, dickleibigen Roman „Unterleuten“. Und auch von Matti Geschonnecks aufwendigem ZDF-Dreiteiler, der nun im ZDF ausgestrahlt wird. Es ist ein flirrend heißer Sommer, in dem der Roman spielt. Und es war auch einer der heißesten Sommer seit Jahren, in dem gedreht wurde. Man meint manchmal, nicht nur die Figuren, auch die Filmbilder ins Schwitzen kommen zu sehen. Und Geschonneck, dieser meisterhafte Regisseur von genauer Figurenführungen wie dichter Atmosphäre, gelingt es, allezeit eine Spannung aufzubauen, als müsse sich jeden Moment ein Gewitter entladen.

Große Namen bis in kleinste Rollen: Christine Schorn, Thomas Thieme und Dagmar Manzel.

Foto: Stefan Erhard / ZDF

Richtig brenzlig wird die Situation in dem kleinen Ort, als noch eine weitere Fremde (Mina Tander) aufkreuzt und die baldige Installation von Windrädern verspricht. Der Bürgermeister (Jörg Schüttauf) frohlockt, das könnte dem Ort neues Geld bringen. Auch der Bauer hofft, durch die Aufwertung seines Landes vor dem drohenden Ruin bewahrt zu werden. Während die „Neuen“ ihre Projekte gefährdet sehen. Richtig Schwung kommt in die Sache, als plötzlich auch weitere Grundflächen zur Diskussion stehen. Und auch Benachteiligte einmal zum Zuge kommen könnten.

Unterleuten ist ein fiktiver Ort, und er steht natürlich stellvertretend für das ganze Land, das zunehmend gespalten wird und in dem die Lager sich immer feindlicher gegeneinander verhalten. Wobei die Windräder zwar jetzt, zur TV-Ausstrahlung, noch aktueller sind als bei Erscheinen des Buches vor zweieinhalb Jahren, aber auch nur eine Stellvertreterfunktion haben, um zu zeigen, was nicht läuft in unserem Land.

Großes TV-Highlight mit klarer Botschaft

Geschonneck hat sämtliche Figuren groß besetzt und lässt einer jeden durchaus auch Sympathie zukommen. Sie haben ja alle irgendwie recht, das zeigt er polyperspektivisch auf. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie im Recht sind.

Man möchte all diese Figuren eigentlich nur immerzu schütteln und zur Räson bringen. Die böseste Pointe ist, dass alle sich als gar nicht so böse herausstellen, wie sie zunächst scheinen. Das führt aber leider erst recht zu einem Fanal für alle. Weil jeder das Schlimmste vom Nächsten erwartet. Das sagt viel über unsere Zeit und unsere Mitmenschen aus. Und nicht selten fühlt man sich auch als Zuschauer ertappt. „Unterleuten“ ist ein großes Fernseh-Highlight mit einer klaren Botschaft: Vorurteile abbauen, bevor die Lage eskaliert.

„Unterleuten“: ZDF, 9., 11. und 12. März, 20.15 Uhr,