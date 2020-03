Matti Geschonneck und seine Heimatfilme der anderen Art

Matti Geschonneck? Klar. Den kennt jeder im Restaurant Oxymoron in den Hackeschen Höfen. Die Kellner weisen auf den Hinterraum. Dort hat der Filmregisseur einen festen Tisch. Dort sitzt er gern, mit dem Rücken zum Saal, damit man ihn nicht erkennt. Hier verhandelt er mit Schauspielern und Produzenten über seine Projekte. Und hier feiert er auch gern den Abschluss von Dreharbeiten mit seinem Filmstab. Wie nach dem Kinofilm „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ oder zuletzt für den Fernseh-Dreiteiler „Unterleuten“.

Die Verfilmung von Juli Zehs gleichnamigem dickleibigen Roman wird ab Montag im ZDF ausgestrahlt. Ein echtes Fernseh-Highlight mit Spitzenbesetzung bis in kleinste Rollen. Ein Drama über ein Dorf im Brandenburgischen, wo Großstadtflüchtige neben Alteingesessenen leben und alle sich nicht ganz grün sind. Was eskaliert, als dort Windräder gebaut werden sollen. Und die einen ein großes Geschäft für ihre Grundstücke wittern, die anderen aber eine Verschandelung ihres ländlichen Idylls.

Meist sucht er seine Stoffe. Diesmal fand der Stoff ihn

Nun sitzt uns Geschonneck an „seinem“ Tisch gegenüber und erzählt von diesem Projekt. Dass die Windräder nur der Anlass für diese Geschichte seien. Dass das genauso gut eine Müllhalde oder eine Autobahn hätte sein können. Dass aber die Diskussion über Windräder und den richtigen Abstand zu Gemeinden in der letzten Zeit immer aktueller wurde. Jetzt, staunt Geschonneck, sei die Verfilmung „wie der Film zur Stunde“.

Großes Staraufgebot: Christine Schorn, Thomas Thieme und Dagmar Manzel im TV-Dreiteiler „Unterleuten“.

Foto: ZDF

Nicht nur seine Stars, Geschonneck selbst ist ein großer Name. Einer der besten Regisseure des deutschen Films, ein Meister der feinen Töne, der genauen Atmosphäre und ein versierter Schauspieleranleiter. Von Geschonneck stammen etwa die Berliner „Tatort“-Folgen mit Günter Lamprecht, die mit zu den Besten der Reihe gehören. Aber auch Kinofilme wie „Boxhagener Platz“ oder „In Zeiten des abnehmenden Lichts“. Auch das waren, wie „Unterleuten“, erfolgreiche Romanvorlagen, die viel über die Befindlichkeiten in unserem Land erzählen. Und dies in einem kleinen, fast hermetischen Mikrokosmos verhandeln. Ist das ein Gerüst? Faszinieren ihn solche Stoffe? Oder ist das nur Zufall?

Nein, da schüttelt der 67-Jährige energisch den Kopf, Zufall sei das sicher nicht. „Man sucht die Stoffe, oder die Stoffe suchen einen.“ Boxhagener Platz“ von Tosten Schulz wollte er unbedingt verfilmen, weil er selbst dort gewohnt hat und er einen „Heimatfilm“ daraus gemacht hat.

Ein Projekt drehen, das nächste schon im Kopf

Eugen Ruges „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ über drei Generationen in der untergehenden DDR hat ihn fasziniert, weil das auch seine Familiengeschichte war: Sein Vater, der große Schauspieler Erwin Geschonneck, war ein Nationalheld der DDR, während der Sohn, weil er sich nach Wolf Biermanns Ausweisung von diesem nicht distanzieren wollte, 1978 in den Westen ging. In diesen Fällen fand er die Stoffe.

Auch „Unterleuten“ ist für Geschonneck ein Heimatfilm, sagt der Filmemacher, der stets sehr ruhig, aber durchdacht spricht, ein typischer Autor eben. Bei diesem Film aber war es anders. Er steckte gerade in den Vorbereitungen zu „In Zeiten des abnehmenden Lichts“, als man ihm das Projekt herantrug. „Ich bin ein langsamer Leser“, bekennt Geschonneck. Er sollte es aber ganz schnell lesen, es gab viele Interessenten an einer Adaption. Also hat er es für seine Verhältnisse schnell gelesen. „Und es sind auch sofort Bilder in meinem Kopf entstanden.“ Er drehte also ein Großprojekt. Und hatte das nächste schon im Kopf.

Der Regisseur (M.) mit seinen Schauspielern bei einer Preview von „Unterleuten“.

Foto: Getty Images

Warum immer wieder Verfilmungen solch erfolgreicher Romane? Erhöht das nicht den Druck? Natürlich, gibt Geschonneck zu, sei das eine Last. Und eine hohe Verantwortung. Die Alternative aber sei, es nicht zu tun. Und das wäre doch auch wieder schade. Außerdem sei sei so eine Adaption auch für jeden Autor nicht leicht. Juli Zeh etwa tat sich sehr schwer, als sie ihr Werk, an dem sie so lang gearbeitet hat, in andere Hände gab.

Juli Zeh blieb wortlos

Der Produzent hat dann eine erste Vorführung angeregt, als der Film noch im Rohschnitt und gar nicht richtig fertig war. „Sie bewegte sich nicht, rührte sich nicht von der Stelle“, erinnert sich der Filmemacher mit Grausen.

„Nach dem Ende ging sie wortlos heraus.“ Drinnen war betroffene Stille. Aber die Autorin musste nur aufs Klo. Als sie zurückkehrte, „umarmte sie mich, ebenfalls wortlos. So fest, dass ich kaum Luft bekam.“ Es hatte ihr wohl gefallen.

Der Vater bei den Roten, der Onkel bei den Braunen

Wir haben inzwischen das Oxymoron verlassen. Machen Fotos in den alternativen Hinterhöfen nebenan. Wo der Regisseur sich vor grelle Graffitis setzt, die einen ironischen Kontrast zu dem in sich ruhenden Mann setzen. Dann lädt er uns noch ein, ein wenig mit ihm spazieren zu gehen. In seinem Kiez, in dem er lang gewohnt hat und wo er bis heute eine Arbeitswohnung hält. Zum Garnisonsfriedhof, ein Ort der Stille im Trubel von Mitte, für ihn ein Lieblingsort. Und durchs Scheunenviertel, in dem er oft gedreht hat. Wo auch seine Vorfahren in einfachen Verhältnissen gelebt haben. Mit unterschiedlichen, aber für Arbeiterfamilien nicht ungewöhnlichen Entwicklungen: „Mein Vater ging zu den Roten, mein Onkel zu den Braunen.“

War sprachlos nach der ersten Sichtung der Verfilmung: Juli Zeh, die Autorin der Romanvorlage.

Foto: Sören Stache / dpa

Gab es eigentlich je ein Interview, das nicht irgendwann auf den Vater kommt? Geschonneck muss lächeln. „Ich glaube nicht. Das ist aber auch kein Problem für mich.“ Zumindest nicht mehr. Sein Vater hatte viele Frauen. Er war der Sohn aus erster Ehe, ist bei der Mutter aufgewachsen. Aber schon in der Schule sprach ihn jeder auf ihn an.

„Ich trug diesen Namen, den jeder kannte in der DDR. Es gab hier zwei Schauspieler, die man mit Vornamen anredete: Der eine war Erwin, der andere Manne.“ Also Manfred Krug. Für den kleinen Matti war das ein großes Problem. Er musste ausweichen, er wusste wenig vom Vater.

Es war auch schwer, sich mit diesem Namen freizuschwimmen. Als der Sohn dann in den Westen ging, war das für den Vater unmöglich. Auch wenn sie damals keinen Kontakt hatten, bedeutete das eine Verletzung für den großen Mimen. Da gibt es ganz deutliche Parallelen zu „In Zeiten des abnehmenden Lichts“, zu dem Kommunisten Powileit, der in Geschonnecks Verfilmung von Bruno Ganz gespielt wurde. Erst nach dem Mauerfall kamen sich Vater und Sohn näher. Sie drehten 1995 sogar noch einen Film zusammen, „Matulla und Busch“. Der Vater war da schon 89, es war sein letzter Film. Da erst begann spät die eigentliche Zeit mit seinem leiblichen Vater, den der Sohn nur „Erwin“ nennt.

Spätere Annäherung mit dem Vater

Der Filius trägt nicht nur einen berühmten Nach-, sondern auch einen bedeutungsschwangeren Vornamen. Nach einer berühmten Rolle des Vaters in Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“. Das verband Matti Geschonneck mit Götz George, Sohn des großen Heinrich George, der nach „Götz von Berlichingen benannt war. Geschonneck Jr. und George Jr. kamen sich später sehr nahe. Das Los des berühmten Vaters und großen Schattens hat sie verbunden, darüber reden mussten sie nicht.

Matti Geschonneck mit Morgenpost-Redakteur Peter Zander beim Spaziergang durch Mitte.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Dass Matti Geschonneck noch einmal so eng mit seinem Vater zusammen kommen und diese Verbindung bis zu dessen Tod 2008 (mit 101 Jahren) anhalten sollte, das bezeichnet der Sohn als „großes Geschenk“. Für, wie er hinzufügt, „uns beide.“ Und jetzt laufen wir durch die Straßen, in denen der Vater gewohnt hat, durch die er er täglich zu seinem Theater, dem Berliner Ensemble, ging, immer zu Fuß. „Ich denke, dass wir beide froh waren, zueinander gefunden zu haben“, sagt der Sohn. Auch wenn sie die letzten offenen Fragen nicht mehr beantwortet hätten. Dafür war es schon zu spät.

Die Angst, zu versagen, ist ein Motor, der ihn antreibt

Längst ist Matti Geschonneck selbst ein großer Name geworden. Und vielleicht leidet nun ein anderer darunter. Seine Frau, die Schauspielerin Ina Weisse, die auch Regisseurin ist und gerade ihren zweiten Film „Das Vorspiel“ mit Nina Hoss ins Kino gebracht hat. Ist das schwer, neben einem solch großen, mit zahllosen Preisen ausgezeichneten Kollegen zu bestehen? Aber nein, das lehnt Geschonneck entschieden ab. Es sei auch nicht so, dass er derjenige mit der großen Erfahrung sei, der seiner Frau den Weg weisen könne. Im Gegenteil.

Bei jedem Film, so Geschonneck, fange man wieder von vorne an. „Ich denke bei jedem Projekt, wenn ich das geschafft habe, dann kann mir nichts mehr passieren. Und dann kommt der nächste Film. Wieder mit diesen Ängsten. Und dieser ständigen Unsicherheit.“ Da helfe nur eines: weitermachen. Das sei auch ein Motor, der ihn antreibt.

Dreiteiler „Unterleuten“: ZDF, 9., 11. und 12. März, je 20.15 Uhr