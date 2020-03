Chansonnier Vladimir Korneev will der Welt etwas zurückgeben

Neue Heimat: Seit Juli wohnt Vladimir Korneev in Berlin. Hier sitzt er in seinem Lieblingscafé im Prenzlauer Berg.

Alle machen sie gerade Weill-Abende. Katharine Mehrling. Georgette Dee. Dominique Horwitz. Das liegt natürlich daran, dass bei Kurt Weill in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen anstehen, sein 120. Geburtstag und sein 50. Todestag. Und natürlich hat er auch den Sound der 20er-Jahre in Berlin mitgeprägt, die jetzt ihr 100-Jähriges erleben. Grund genug also, den alten Weill wieder aufzulegen. Auch Vladimir Korneev widmet sein neues Programm „Youkali“, das am 11. März Premiere in der Bar Jeder Vernunft feiert, dem großen Komponisten.

Einen Weill-Abend hat er aber schon immer machen wollen. Dass er gerade erst, am 28. Februar, als Artist in Residence bei den Weill-Festspielen in Dessau war und dort im Duett mit Rolando Villazón gesungen hat, war nur ein äußerer Anlass. Der andere, verrät er uns im persönlichen Gespräch in seinem Lieblingscafé im Prenzlauer Berg, geht tiefer und hat einen Namen: „Youkali“.

Utopische Heimat für alle Geflüchteten

„Youkali“, das ist der Sehnsuchtsort, den Weill in einem Chanson in Paris erfand, seiner ersten Exilstation auf der Flucht vor den Nazis. „Youkali“, heißt es, „wo unser Land der Sehnsucht liegt / Wo nie der Quell des Glücks versiegt, Youkali ist da / Wo alle unsre Sorgen vergehen / Ist, wenn in der Nacht ein Licht Hoffnung macht“. Ein utopischer Sehnsuchtsort, eine Heimat für alle Geflüchteten und Vertriebenen also.

Vladimir Korneev in seinem Element: als Sänger auf der Bühne, hier in seinem Programm „Winter“ im Tipi

Foto: Barbara Braun

So einer war Korneev selbst. Er war sieben Jahre alt, als seine Eltern wegen des Georgisch-Abchasischen Kriegs ihre Heimat aufgaben und nach Deutschland flüchteten. Seine Mutter, erzählt der 33-Jährige, habe damals zwei Kerzenhalter aus Messing mitgenommen, von denen einer jetzt in seiner Wohnung steht, und ein Ölgemälde von der Küste Georgiens mit einem Bötchen davor. Das Bild war der erste Gegenstand, den die Eltern gekauft haben, als sie zusammenkamen. „Sie hat es mitgenommen, um ein Stückchen Georgien bei sich zu haben.“

Die Familie hat das überall aufgehängt, wo sie hinkamen, in Berlin im Auffanglager im Asylantenheim in Nürnberg und in der ersten Wohnung in Augsburg. „Wenn ich mich als Kind in Deutschland fremd gefühlt und weggewünscht habe, habe ich immer dieses Bild angeschaut und mich weggeträumt an diese Küste.“

Das Bild hat einen sehr persönlichen Wert für ihn. Es ist sein persönliches Youkali. Als er vergangenen Juli nach Berlin gezogen ist, hat seine Mutter ihm das Bild geschenkt. Zu seinem Weill-Abend, der nun ganz programmatisch „Youkali“ heißt, wird er es jetzt mit auf die Bühne nehmen und aufs Klavier stellen.

Exil-Brüder im Geiste

Die Fluchterfahrung hat ihn tief geprägt. Aus diesem Grund hat er sich lange das Flüchtlingsprojekt MigrArt unterstützt. Und er gibt immer wieder Benefizkonzerte, im September etwa das Child Aid Classics für Kinder aus Indien, Bangladesch, Nepal und Myanmar: „Das ist mir wichtig. Ich will der Welt etwas zurückgeben.“

Korneev hat zunächst eigene Lieder gesungen, dann auch französische Chansonklassiker und die georgischen Lieder seiner Kindheit. Und hat mit seiner großen Stimme und seinen radikal neuen Interpretationen begeistert. Mit seinem Programm „Winter“, das auch gerade als Live-Album erschien, hat er dann auch von seinen Wurzeln und seiner schmerzhaften Entwurzelung erzählt. Weill ist da ein Bruder im Geiste. Die Exilerfahrung verbindet.

Auch vor der Kamera erfolgreich: Korneev mit Jonas Nay (l.) im ARD-Film „Der Club der singenden Metzger“.

Foto: ARD

Wie die Musik für Korneev überhaupt ein Wundenbalsam, ein Youkali ist. Denn bis er 17 war, hat Korneev gestottert. Als traumatische Folge aus all der Gewalt, die er in Georgien hat erleben und mitansehen müssen. „Ich hatte Logopädie, ich hatte Psychotherapie, das hat alles nichts gebracht.“ Bis er dann im zarten Alter von acht Jahren seine Eltern gezwungen hat, dass er Klavier spielen darf.

„Die Musik war für mich auch eine Insel, auf die ich mich gerettet habe. Ich konnte mich plötzlich über die Musik emotional ausdrücken, was ich mit Worten nicht geschafft habe. Ich konnte Konzerte geben und jeder hörte zu.“

Mit dem Applaus verschwand das Stottern

Beim Sprechen hat er trotzdem weiter gestottert. Weil Singen ja einen anderen Atemfluss hat. Mit 17 ging er dann in eine Jugendtheatergruppe, auch wenn alle lachten, weil sie meinten, er könne doch nicht mal sprechen. Aber er hat dort einen guten Lehrer gefunden, der viel über Körper und Atmung gearbeitet hat. Und ihm schließlich beim Abschlussstück gleich die Hauptrolle gab. Durch das Versetzen in die Rolle konnte Korneev die Figur völlig flüssig spielen. „Und nach dem Premierenapplaus war das Stottern für immer weg.“

Am 19. März wieder im Fernsehen zu erleben: Korneev (M.) in einer Gast-Hauptrolle im „Kroaten-Krimi: Tränenhochzeit“.

Foto: ARD Degeto

Kein Wunder also, dass Korneev eine Bühnenlaufbahn einschlug. Erst einmal als Musicaldarsteller. Dann auch als Sängersolist, immer in Begleitung seines kongenialen Pianisten und Arrangeur Liviu Petcu, manchmal auch, wie jetzt in der Bar, mit zusätzlichen Musikern.

Immer öfter steht Vladimir Korneev auch vor der Kamera. Wobei er in Fernsehrollen meist zwei Klischees bedient hat: Entweder spielte er einen südosteuropäischen Kriminellen. Oder einen exotischen Verführer. Zuletzt hat er im TV-Zweiteiler „Der Club der singenden Metzger“ sogar einen Indianer gespielt.

„Es muss noch diverser werden“

Unter dem Rollenklischee leidet er nicht. „Ich habe halt ein gewisses Aussehen. Man kann das ja nicht ändern. Aber ich finde, Diversität wird immer wichtiger. Auch im deutschen Fernsehen. Das muss aber noch mehr werden.“ So wie er sein Sangesrepertoire immer mehr ausweitet, kann er sich auch vorstellen, alles zu spielen. Die Rolle muss ihn nur packen, „im Herzen und im Bauch.“

Die Musik hat dabei allerdings immer Vorrang. Gerade musste er eine interessante Filmrolle absagen – weil sie mit dem Weill-Abend kollabiert wäre. „Ich bin eine Sängerseele“, sagt Korneev. „Ich bin erst ans Klavier gekommen.“ Aber vor der Kamera zu stehen, sei für ihn ein ebenso großartiges Gefühl, wie auf der Bühne Chansons zu singen. Eine Möglichkeit, sich zu öffnen. Ein Youkali, auch das.

Vladimir Korneev: Youkali. Bar Jeder Vernunft, Schaperstr. 24, Wilmersdorf. 11.-13. und 18.-21. März, 20 Uhr, 22.3., 19 Uhr.