Ein Zug voller Freunde

Hosenrollen, das sind ihr Ding. Katharina Thalbach hat schon als Hauptmann von Köpenick für Furore gesorgt. Und als Theaterintendant in „Der Raub der Sabinerinnen“. Jetzt aber erfüllt sich die 65-Jährige einen langgehegten Traum. Und inszeniert für die Kudamm-Komödie in deren Ausweichquartier Schiller Theater Agatha Christies „Mord im Orient-Express“.

Mit sich als Meisterdetektiv Hercule Poirot. Miss Marple sei ja schon durch Margaret Rutherford besetzt, schmunzelt die Schauspielerin und pfeift sofort die berühmte Spinett-Erkennungsmelodie der Marple-Filme. Aber Poirot sei von Christie genau so beschrieben worden, wie die Thalbach sich selbst sieht: „Klein, pummelig, penibel. Jemand, der seinen Beruf liebt. Und an seinem Beruf leidet.“

Am Anfang gibt’s erst mal ein Ständchen

Man hat ein bisschen ein Déjà-vu: Vor 15 Monaten erst hat Katharina Thalbach im Schiller Theater ihre Familie um sich geschart, um die Neuaufnahme von Coline Serreaus „Hase Hase“ zu präsentieren. Am gestrigen Donnerstag nun stellte sie hier den „Orient-Express“ vor, der am 22. März Premiere hat. Wieder eine Familienangelegenheit.

Das gesamte Ensemble mit den Geschwister Pfistern und weiteren Weggefährten.

Foto: Anikka Bauer

Nur diesmal nicht mit der Großfamilie Thalbach-Besson. Neben Tochter Anna und Enkelin Nellie Thalbach sind es diesmal vor allem Wahlverwandtschaften, die mitspielen: Andreja Schneider, mit der Katharina Thalbach in der Bar jeder Vernunft immer wieder „Zwei auf einer Bank“ gibt und unter deren Regie sie kürzlich in „Die 5 glorreichen Sieben“ spielte.

Schneider ist ein Drittel der Geschwister Pfister, und auch deren Partner Ursli und Toni Pfister alias Christoph Marti und Tobias Bonn hat die Thalbach mit an Bord – oder, wie man in dem Zusammenhang besser sagen sollte, – mit ins Abteil geholt. Deshalb wird zu Beginn der Pressekonferenz erst mal „Happy Birthday“ gesungen. Tobias Bonn hat nämlich Geburtstag. Proben muss er danach dennoch.

Erstmals von Anfang an in der Hauptrolle

Zur Besetzung gehören ferner Mat Schuh, mit dem die Thalbach im Kinofilm „Ich war noch niemals in New York“ zu sehen war, sowie Alexander Dydyna, der bei diesem Film das Drehbuch schrieb, aber eigentlich Schauspieler ist. Und zum illustren Kreis gehört außerdem Guido Maria Kretschmer, der für die Thalbach erneut an den Kostümen „herumfummelt“ (Original-Ton Thalbach). Das hat er auch schon bei ihrer Inszenierung von „Der Barbier von Sevilla“ an der Deutschen Oper getan.

Lauter gute alte Bekannte also. Und die braucht sie auch, wie Katharina Thalbach gesteht. Denn „Mord im Orient-Express“, das betont auch Martin Woelffer, der Intendant des Hauses, ist die aufwendigste und teuerste Produktion, die die Kudamm-Bühnen je gestemmt haben. Und es ist das erste Mal, dass sich Katharina Thalbach selbst in der Hauptrolle inszeniert. Sonst sei sie zu ihren Hosenrollen ja nur gekommen, „weil meine Hauptdarsteller schlapp gemacht haben“, so die Vollblutkomikerin.

Die jüngste, nicht sonderlich geglückte Verfilmung: „Mord im Orient-Express“ von und mit Kenneth Branagh

Foto: 20th Century Fox

Damit meint sie Harald Juhnke, der wegen seiner Alkoholrückfälle als Hauptmann von Köpenick ausgefallen war, und Horst Krause, der kurz vor der Premiere vom „Raub der Sabinerinnen“ Muffensausen bekam. Die Regisseurin musste immer ein- und in die Hosen springen. „Das waren Rettungsaktionen, die lange hielten.“ Aber jetzt ist sie erstmals von Anfang an für die Hauptrolle vorgesehen. Und muss sich selbst inszenieren. Da braucht sie viele Freunde um sich, auf die sich verlassen kann.

Carte Blanche bei der ersten Regie am Schiller

Als die Kudamm-Bühnen abgerissen und ins Schiller Theater ausquartiert wurden, war Thalbachs Einstand dort „Hase Hase“. Die letzte Produktion, die sie am alten Schiller Theater vor dessen Schließung 1993 spielte. Bei der Neuproduktion führte Coline Serreau Regie, die Autorin des Stücks und letzte Lebensgefährtin von Thalbachs Vater Benno Besson. Für ihre erste eigene Regiearbeit an der Kudamm-Komödie im Schiller gewährte Woelffer der Thalbach Carte blanche.

Ihr fiel sofort „Mord im Orient-Express“ ein. Ein Zug voller prominenter Freunde. Und sie quasi als Lokomotive. Auch wenn das den üblichen Rahmen des Hauses klar sprengt. Man hoffte auf Mittel aus der Lottostiftung und des Hauptstadtkulturfonds. „Es kam kein müder Cent“, knurrt die Thalbach. Nun muss das Haus alles allein stemmen. Aber nicht nur die illustre Besetzung verspricht Spannung. Der Stoff ist ja allseits bekannt, schon oft ist die Geschichte um einen Mord im Schlafwaggon und einen ganzen Zug voller Verdächtiger verfilmt worden. Und immer mit Star-Besetzung. Aber eine Bühnenfassung hat es lange nicht gegeben. Bis die Christie-Erben nun doch eine solche autorisiert haben.

Keine Angst vor Corona

Um eines wird vorab auf der Pressekonferenz gebeten. Man möge von üblichen Bussi-Bussi und Umarmungen der Beteiligten absehen. Die Angst vor dem Coronavirus ist auch im Theater groß. Hat sich man aufs Schlimmste vorzubereiten? „Ich bin da sehr schicksalsergeben“, meint Thalbach. Sie lasse sich nicht irre machen. „Was kommt, das kommt. Ich fahr’ aber auch nicht nach China. Ich wasch mir die Hände. Und nehme mir auf der Toilette auch gern mal ein Zeitungsblatt. Wie früher.“

Auch Woelffer versichert, dass man die Entwicklung aufmerksam verfolge und alle Vorsichtsmaßnahmen befolge. „Es ist aber auch so, dass ein Theater ein gut durchlüfteter Raum ist.“ Die Ansteckung hier sei viel geringer als in einer U-Bahn oder einem Zug. Auch der Kartenvorverkauf laufe unbeirrt gut. Interessenten sollten sich also sputen, wenn sie noch auf den Zug aufspringen wollen.