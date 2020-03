Konzertkritik Berlin: Mighty Oaks spielen im Huxleys fluffige Ohrwürmer

Good Vibes: die Mighty Oaks bei einem Konzert, hier in Hamburg.

Berlin. Sie sind Softies. Hippies des 21. Jahrhunderts. Sie schreiben Songs für Mädchen und verbreiten poppige Jack-Johnson-Stimmung in Überdosen. Sie machen die perfekte Musik für Pärchenurlaubsfrühstücke und studentische Weltverbessererkaffeerunden. Mit Erfolg. Ihr drittes Album feiern die Mighty Oaks am Mittwochabend vor ausverkauftem Saal in Huxleys Neuer Welt.

Sich dankbar mit der rechten Hand aufs Herz zu klopfen und den zurückhaltenden Sympathen zu geben, der den Erfolg und den Rummel um die Band nur zögernd, wenn nicht erstaunt zur Kenntnis nimmt, gehört dazu. Die Mighty Oaks sind eine dieser typischen Berliner Bands, in denen niemand aus Berlin kommt, in diesem Fall nicht einmal aus Deutschland.

Das wegen Schlagzeugerzugangs als Quartett auftretende Gründungstrio ist international: Claudio Donzelli aus Italien an Keys und Gitarre, der Brite Craig Saunders am Bass und dazwischen Frontmann Ian Hooper aus den USA.

Mighty Oaks: Spiel mit dem Image der Underdogs

Der kann sein Publikum sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch ansprechen, denn er ist der Sohn eines amerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter, deren Liebesgeschichte, zu der auch der frühe Krebstod der Mutter gehört, er im Titelstück der neuen Platte „All Things Go“ zum Thema gemacht hat.

Wenn Hooper dann zwischendurch von den Anfängen der Band in einer Weddinger Wohnung erzählt, spielt er mit dem Image der Underdogs, die nicht vorhersehen konnten, wirklich einmal „richtige Musiker zu treffen“.

Ein klassischer Frontmann ist Hooper vielleicht gar nicht, denn er ist Teil einer bestens eingespielten Dreierphalanx relativ gleichberechtigter Musiker. Sie wechseln hie und da die Instrumente, von Mandoline zu Gitarre, von Gitarre zu Piano, bilden jedoch immer einen sauber ausbalancierten Block.

Musik, die nirgends aneckt

Er besteht zu einem nicht unwesentlichen Teil aus wohl gesetzten Harmoniegesängen, Melodien und Hooklines auf „uuuhh“ und „oohh“. Der Indie-Folk und Folk-Rock der Mighty Oaks lebt von der Americana-Tradition, ebenso aber von poppigen Elementen, mitunter bis hin zum Stil von Coldplay. Wie bei „Crazy“, einem Titel vom neuen Album.

Auch das Stück „Kids“ ist auf dem aktuellen Longplayer zu finden und handelt von, natürlich, einer besseren Welt. Hooper schickt ein paar Kommentare über den Irrsinn der Welt und den Stumpfsinn vieler ihrer Bewohner voraus, die sich in Social-Media-Blasen etwas vormachen lassen. Da ist man sich einig mit ihm, genauso wie wenn er wohlwollend feststellt, dass trotz der Corona-Panik noch niemand mit Mundschutzmaske gekommen ist.

Böse formuliert kann man mit der Musik der Mighty Oaks nirgends anecken. Nett gesagt, ist das ziemlich gut gemachter Gitarrenpop, passend zu Hut und Vollbart wie Hooper sie trägt. Die Gäste im Saal sind denn auch ebenso entspannt wie die Musik. Hier wird nicht gerade wild ausgeflippt, aber wenn Hooper von energetischen Wechselwirkungen zwischen Publikum und den Musikern auf der Bühne spricht, bekommt er durchaus die richtigen Vibes nach oben geschickt. Gelöste Atmosphäre zu fluffigen Ohrwurmtunes.