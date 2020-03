Für Faber schwenken die Fans sogar noch Feuerzeuge

Berlin. „Es könnte schöner sein“ heißt ein Song des jungen Schweizer Singer-Songwriters Faber. Auf sein ausverkauftes Konzert in der Columbiahalle am Dienstagabend trifft das aber nicht zu. Selten sieht man Nachwuchsmusiker mit so viel Verve und Esprit. Und viel mehr geben kann ein Publikum auch nicht. Schön, dass es so etwas noch gibt.

Nachwuchsmusiker ist natürlich gemein, immerhin ist Faber schon 2015 auf den Plan getreten und hat jüngst sein zweites Album veröffentlicht. Mit Mitte zwanzig ist er aber schon verdammt abgeklärt und lebensklug. Seine Kinderstube hat wohl dazu beigetragen, dass er auf der Bühne überaus souverän agiert.

Fabers sizilianischer Vater ist selbst Musiker, dessen Cantautore-Tradition hat ihn offensichtlich glücklich geprägt. Einerseits was das Songwriting angeht. Gleichermaßen studio- wie lagerfeuertaugliches Material, das Faber gern auch solo oder im Duo mit seinem Kompagnon Tillmann Ostendarp an Posaune und Schlagzeug spielt. Es gibt auch in der Columbiahalle diese Soloparts, während derer er in seinem weißen Anzug und mit hochgeschnallter Akustikgitarre einsam und filmreif in einem Lichtkegel steht.

Und dann ist da noch diese einmalige, tiefe und sonore Stimme. Nach ausreichend kippen- und whiskeygeschwängerten Jahren hat sie ohne Frage das Potenzial, nach Tom Waits oder Johnny Cash zu klingen.

Faber ist in seinen Texten ein sarkastischer Idealist

Faber schreibt seine Texte mit einem Sarkasmus, den nur ein echter Idealist aufbringen kann. „In Paris brennen Autos, in Zürich mein Kamin“, so knapp kann man die zerstörerische Spaltung unserer Gesellschaft, die Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern auf den Punkt bringen.

An deutlichen Worten fehlt es wahrlich nicht, wie derselbe Text wenig später zeigt. „Die einen ertrinken im Überfluss / Die anderen im Meer / Ein Terrorist sprengt glücklich einen Flughafen leer / Und ein Nazi schießt zufrieden auf ein Flüchtlingsheim / Da fühlt man sich als Mensch manchmal allein“ - genau so ist es und vielleicht ist es ja ein Hoffnungszeichen, dass Faber so vielen jungen Leuten aus der Seele zu sprechen scheint.

Fabers Fans kennen jeden Text auswendig

Sie können all seine Texte auswendig und schmettern sie geschlossen und mit Inbrunst gen Bühne, wann immer Faber die Lautstärke herunterfährt und ihnen dafür die Gelegenheit gibt oder wenn die Band für einen schmissigen Refrain aufdreht. Statt Handys werden sogar noch Feuerzeuge geschwenkt.

Die Musiker stehen zwischen roten Nelken, mit denen die Bühne als Blumenwiese dekoriert ist. Ihr Sound ist eine Mischung aus unplugged und Songwriter-Rock. Ob Latino-Balladen mit dunklen Surfgitarren unterlegt oder Balkan-, Raga- oder swingende Off-Beats aufgegriffen werden, ob Cello, Geige, Klavier oder Posaune das grundieren. Die fünfköpfige Band beherrscht den musikalischen Stoff mit traumwandlerischer Sicherheit, was sehr sympathisch ist.

Herrlich, wie diese Lieder Schwermut und Romantik, Melancholie und Lebenslust gleichermaßen atmen. Man will Faber auch gar nicht gehen lassen. Ein langer Zugabenblock schließt sich ans Hauptset an. Am Mittwochabend findet eine ebenfalls ausverkaufte Zusatzshow statt.