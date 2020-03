Im Dunstkreis von frischem Zement

„Das, was sie unten im Dorf abfällig ,die Siedlung’ nannten, war eine Ansammlung kleiner, neuer Häuser, in der üblichen Bauweise der Sechzigerjahre“: Oskar Roehler blickt zurück auf eine Zeit der Versprechungen – eine fiktive Kindheit im Zonenrandgebiet, als Sohn von schlesischen Spätaussiedlern. Die Einheimischen mögen die Neuankömmlinge nicht; die Neubausiedlung auf einer Anhöhe neben dem Dorf gerät zu einer Art Enklave, erbaut mit viel Eigenkraft am Wochenende – von rauchenden Männern in Feinrippunterhemden vor Schubkarren. In der Heimat einst Akademiker oder Gutsbesitzer, die sich in der Bundesrepublik nun unter der Woche als Vertreter für Märklin-Eisenbahnen verdingen und am Geist des Wirtschaftswunders nur widerwillig andocken.

Nach Feierabend brüten sie in ihren engen Mietswohnungen buchhalterisch vor den Bauplänen des geplanten Eigenheims, bis sich spät in der Nacht doch ein seliges Lächeln auf ihren angespannten Gesichtern zeigt, nicht zuletzt erleuchtet vom wohldosierten Weinbrand. Den allseits plakatierten Wüstenrot-Kreditangeboten vertrauen sie nicht. Allein aus eigener Leistung soll etwas entstehen. Die Frauen besorgen den Haushalt oder arbeiten halbtags.

Die Jahre in der Siedlung empfindet der Junge im Rückblick als Fundament seiner persönlichen Reifung. Die Anhöhe ist für die Kinder ein Abenteuergebiet, in dem sie sich ausleben können: Wilde Schlittenfahrten, ausgedehnte Waldgänge. Aber nicht nur die freie Natur, die Gemüsegärten, die die Spätaussiedler natürlich sofort anlegen, auch der Geruch der feuchten Zementfundamente sind dem jungen Helden ein Quell von Abenteuer und Vorstellung.

Die Kinder erkunden die Baustellen, „um den geheimnisvollen Geräuschen in den dunklen Ecken und unter dem Grundwasser am Fuß der Kellertreppen wie in einer Echokammer zu lauschen... Unsere Imagination war eine frühe, kindliche Droge, um unsere Einsamkeit zu vergessen. Wir hatten nichts, um uns abzulenken, keinen Fernseher, kein Radio, kein Telefon.“

Oskar Roehler ist auf der Suche nach einer verlorenen Zeit, die jäh zu Ende geht mit der verhassten Einschulung, als eine verhärmte Lehrerin die Herrschaft über die Kinder übernimmt. Statt um Kreativität geht es nun um sauberes Schreiben, mit der rechten Hand, auch als Linkshänder, wie der Protagonist. Was nicht passt, wird passend gemacht.

Oskar Roehler, „Der Mangel“

Foto: ullstein

Bis dahin hatte ein anthroposophischer Nachbar die Kinder an Dichtung und Deutung herangeführt – an das Leben, die Natur, die Kunst. Gerade „Der Mangel“ ließ eine individuelle Entwicklung zu, die mit dem Wirtschaftswunder dann eher abgeschliffen wird. Über das Versprechen von Wohlstand bindet die Gesellschaft die junge Generation in ihr System ein. Da gabeln sich die Wege. Oskars Kindheitsliebe, die ihm damals doch so unglaublich nah war, entscheidet sich für eine Karriere bei der Sparkasse. Als er sie Jahre später zufällig hinter der gepanzerten Wand ihres Zahlhäuschens entdeckt, bringt er es „nicht übers Herz, sie anzusprechen“.

Das frühe Glück in einer Welt, die nicht perfekt ist

Diese Distinktion zeigt sich dann allerdings auch im Buch, wenn es dem Autor immer mehr um eine Abrechnung mit der konsumorientierten Bundesrepublik geht. Ehemalige Nachbarskinder, in der um sich greifenden Wohlstandswelt zu fettleibigen überschuldeten Kreditnehmern gewachsen, suchen Beistand bei ihren Eltern auf der Anhöhe, die noch immer brav in ihren Gärten Gemüse ziehen – unbelastet von Wüstenrot-Verträgen. Über die Jahre haben sie sich zwar eine Waschmaschine angeschafft, vielleicht auch einen Fernseher, aber im Grunde sind sie sich treu geblieben. Das ist ein schönes Bild. Wie überhaupt Roehlers Porträt der Elterngeneration mit viel Respekt gezeichnet ist.

Roehler entdeckt das Glück der Kindheit in einer weniger perfekten Welt. Der Mangel erzählt von einer Zeit, als noch nicht jede Brache zugebaut ist, einer Zeit, die Raum ließ für Erkundungen. Sein schmaler Band (176 Seiten) allerdings ist kein Roman, sondern eine fiktive Erinnerung, erzählt von einem Filmemacher, der in Bildern denkt.

Und so ist die ganze Kindheit des Buchs vielleicht auch eine Lüge. Denn am Ende wird dem Jungen sein richtiger Vater vorgestellt.: „Ich reiße mich los und flüchte in die Arme meiner Mutter, die nicht mehr meine Mutter ist.“ Da fließt dann wohl Oskar Roehlers reale Kindheitserfahrung über, der tatsächlich der Sohn der Schriftstellerin Gisela Elsner und des Autors Klaus Roehler ist. Dies einzubringen mag ihm ein Anliegen gewesen sein, allein dem Buch tut diese Wendung nicht gut.