Peter Maffay auch mit fast 71 noch kein bisschen leise

“Für immer jung“: Peter Maffay in der Mercedes-Benz Arena in Berlin

In der Mercedes-Benz Arena gibt Peter Maffay in Lederklamotten den alterslosen Rocker und spielt sich quer durch seine Diskografie.

Berlin. Die gigantische Gitarre in der Hallenmitte pulsiert in Rot und Weiß, während Peter Maffay mit markanter Rock’n’Roller-Attitüde ihren Steg entlang läuft. Eine originelle, Instrumentale Riesenbühne, wie gemacht für Maffay und seine Band. Hallen frontal bespielen kann jeder. Rundum ist näher dran. Die Musiker starten mit gutem, erdigem und handgemachtem Rock ins Konzert. Mit druckvollen Songs. „Jetzt“ und „Morgen“. Mit harten Riffs und rauen Gitarren. Peter Maffay springt dabei über seinen speziellen Laufsteg von einem Ende des Saals zum anderen. Damit wirklich alle Zuschauer im Hallenrund ihn hautnah erleben.

Zwar sind die Falten etwas tiefer geworden, aber ansonsten merkt man Peter Maffay nicht an, dass er in diesem Jahr 71 Jahre alt wird. Er ist schlank und muskulös wie eh und je. Und hat sich schon lange auf den Gig in Berlin gefreut. Erklärt nach der Begrüßung, dass es eine spontane Umbesetzung gibt. Sein Bassist ist in Hamburg während der Probe von der Bühne gestürzt. Also musste nun improvisiert werden. Aber das setzt bei leidenschaftlichen Musikern bekanntlich die Kreativität frei. Das Ergebnis mit neuem Bassisten ist, na klar, lupenreiner, allerfeinster Rock.

Die rockigen Songs stehen Maffay besser

Erst letzten Sommer hat Peter Maffay zu seinem 70. Geburtstag ein Konzert in der Columbiahalle gegeben. Nun macht er nach dem Auftakt in Kiel vor drei Tagen auf seiner Tour „Für immer jung“ zum 50-jährigen Bühnenjubiläum Station in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena. Von sich selbst sagt der Musiker: „Ich bin jetzt zwanzig Jahre lang fünfzig.“ Schiebt selbstironisch hinterher: „Leute, ein bisschen Kosmetik muss sein.“

Maffay hatte schon im Vorfeld versprochen, dass es im Gegensatz zu seinen Unplugged-Auftritten vor zwei Jahren diesmal richtig laut wird auf der aktuellen Konzertreise mit 22 Städten. Und er hält sein Versprechen definitiv.

Im ersten Teil stehen Lieder aus dem 2019er-Album „Jetzt“ auf dem Programm. Darunter nicht nur Rockiges, sondern auch Liebeslieder wie „100.000 Stunden“. Gewünscht vor allem von den weiblichen Fans. Die singen denn auch inbrünstig mit. Die richtig lauten, rockigen Songs kann Maffay aber noch besser. Sie stehen ihm auch wirklich gut zu Gesichte. Wirken authentischer. In seinen neuen Texten geht es vornehmlich um gewichtige politische, ökologische und gesellschaftliche Themen. Etwa um Religion wie in „Größer als wir“. Peter Maffay beweist dabei einmal mehr, dass er ein Mann klarer Worte ist. Positioniert sich für eine freiheitliche, bunte Gesellschaft. Rock mit Botschaft.

Musikalisch geht er damit zurück zu seinen Wurzeln. Ursprünglich mal ist er Ende der Sechziger mit seiner Band „The Dukes“ mit Coversongs unter anderem von Bob Dylan und Cream durch Münchner Clubs getingelt. Dann aber feierte er seinen Durchbruch 1970 ausgerechnet mit dem Schlager „Du“. Der Song machte ihn quasi über Nacht berühmt und war ein Riesenhit in halb Europa. Der schmachtenden Ballade folgten weitere wie „Und es war Sommer“ oder „So bist du“. Allesamt große Verkaufserfolge. An diesem Abend komplett in den Zugabenteil verbannt. Nicht unbedingt von allen gemocht. Aber natürlich auch von vielen heiß ersehnt, heftig umjubelt und beklatscht.

Mit Lederklamotten und auf dem Motorrad

Schließlich ist es Peter Maffay aber gelungen, das Image als Schlagersänger 1979 mit seinem ersten Nummer-Eins-Album „Steppenwolf“ wieder abzustreifen. Klar, dass der Titelsong auch jetzt nicht fehlt. Und heute steht Peter Maffay selbstredend in nietenbeschlagener Lederklamotte, mit Tattoos und in Rocker-Pose auf der Bühne. Greift auch immer wieder selbst zur Gitarre. Spielt seine Hits. Darunter auch das Karat-Cover „Über sieben Brücken mußt Du gehn“. Und „Hoch und höher“. Auf den zahlreichen im Rund über der Bühne angeordneten Screens, bebildert von Maffay auf dem Motorrad, eine endlose Straße entlang brausend. Mehr Freiheit geht kaum. Zumindest nicht in den Augen von echten Bikern.

Das Publikum, darunter immens viele Wiederholungstäter, feiert Maffay dafür. Liegt dem Rockstar zu Füßen. Und träumt beim Song „Für immer jung“ vom nächsten halben Jahrhundert mit Peter Maffay